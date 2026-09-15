Tại sao iFan không nên mua ngay iPhone Duo?

iPhone Duo đánh dấu bước tiến của Apple vào thị trường smartphone màn hình gập, đồng thời thu hút sự quan tâm nhờ khả năng tích hợp nhiều công nghệ trong một thiết bị có không gian bên trong hạn chế. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cũng khiến những thiếu hụt về tính năng trở nên đáng cân nhắc, đặc biệt với người dùng kỳ vọng một trải nghiệm iPhone đầy đủ.

Thiếu camera telephoto so với dòng iPhone Pro

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên iPhone Duo là thiết bị chưa có camera telephoto. Đây là tính năng đã xuất hiện trên các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt cùng thời điểm.

Với người dùng thường xuyên chụp ảnh ở khoảng cách xa, camera telephoto có thể mang lại lợi ích rõ rệt khi cần phóng to chủ thể mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào zoom kỹ thuật số. Việc thiếu ống kính này đồng nghĩa iPhone Duo chưa có hệ thống camera hoàn chỉnh như những mẫu iPhone Pro cao cấp.

iPhone Duo.

Đây không phải là vấn đề với người chủ yếu chụp ảnh thông thường nhưng có thể trở thành hạn chế với những người coi camera là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn smartphone có giá hơn 50 triệu đồng.

Face ID "biến mất"

Camera telephoto không phải tính năng duy nhất bị lược bỏ. iPhone Duo cũng không sử dụng Face ID, công nghệ nhận diện khuôn mặt vốn là đặc trưng trên các mẫu iPhone cao cấp hiện nay.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc đưa Face ID lên một thiết bị màn hình gập gặp khó khăn do hạn chế về không gian bên trong. Smartphone dạng này cần bố trí linh kiện ở nhiều khu vực khác nhau trong khi màn hình có thể sử dụng ở cả trạng thái đóng và mở.

iPhone Duo khi gập lại.

Nếu Face ID được triển khai, Apple cũng phải giải quyết bài toán tích hợp hệ thống nhận diện khuôn mặt cho cả màn hình bên ngoài lẫn màn hình bên trong. Điều này khiến thiết kế trở nên phức tạp hơn so với iPhone dạng thanh truyền thống.

Linh kiện thu nhỏ có thể mở đường cho iPhone Duo 3

Theo nhà phân tích Mark Gurman, Apple có thể đưa Face ID và camera telephoto lên iPhone Duo 3 vào năm 2028. Khả năng này phụ thuộc vào việc Apple tiếp tục thu nhỏ linh kiện cũng như cải thiện các thuật toán xử lý.

Nếu thành hiện thực, iPhone Duo thế hệ thứ ba có thể giải quyết hai điểm thiếu hụt đáng chú ý của phiên bản hiện tại. Người dùng sẽ không còn phải lựa chọn giữa lợi thế màn hình gập và một số tính năng phần cứng vốn đã quen thuộc trên dòng iPhone Pro.

iPhone Duo khi mở ra.

Tuy nhiên, đây vẫn là dự đoán về hướng phát triển sản phẩm, không phải thông tin Apple đã xác nhận.

Mức giá cao là yếu tố cần cân nhắc

iPhone Duo có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng, khiến đây trở thành một khoản đầu tư lớn đối với người dùng không có nhu cầu đặc biệt với smartphone màn hình gập.

Apple đã giới thiệu chương trình cho thuê mới, qua đó có thể giúp giảm áp lực chi phí ban đầu đối với một số khách hàng. Tuy nhiên, hình thức này phụ thuộc vào khả năng cung cấp tại từng thị trường và không phải người dùng nào cũng muốn lựa chọn phương án thuê thay vì mua thiết bị.

Giá bán cao ngất của iPhone Duo.

Với những người muốn sở hữu máy hoàn toàn, mức giá cao ngất cũng khiến những thiếu hụt về camera telephoto và Face ID trở thành yếu tố đáng cân nhắc hơn. Nếu hai tính năng này có ý nghĩa quan trọng trong nhu cầu sử dụng, việc iFan chờ thêm một vài thế hệ có thể là phương án hợp lý hơn.

Smartphone thế hệ đầu luôn đi kèm nhiều đánh đổi

iPhone Duo là sản phẩm thế hệ đầu tiên trong dòng smartphone màn hình gập của Apple. Những thiết bị thuộc thế hệ đầu thường phải đánh đổi giữa thiết kế mới, chi phí sản xuất và khả năng hoàn thiện hệ thống phần cứng.

Với người dùng muốn trải nghiệm màn hình gập ngay lập tức, iPhone Duo có thể đáp ứng nhu cầu đó. Nhưng với những người ưu tiên một chiếc iPhone có đầy đủ các tính năng cao cấp, việc chờ thêm các thế hệ tiếp theo có thể giúp tránh phải chấp nhận những giới hạn của sản phẩm đời đầu.