NÓNG: Samsung chính thức phát hành One UI 9

Các mẫu Galaxy S26 nhận được bản cập nhật One UI 9 ổn định bao gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Riêng mẫu Galaxy S26 FE đã được cài đặt sẵn One UI 9 ngay khi sản phẩm này xuất xưởng. Bản cập nhật mới hiện đã có sẵn cho người dùng Galaxy S26 tại Hàn Quốc, với ưu tiên cập nhật đầu tiên được Samsung áp dụng cho những người tham gia chương trình beta.

One UI 9 cuối cùng cũng đã chính thức đến với người dùng dòng Galaxy S26.

Nếu sở hữu thiết bị thuộc dòng Galaxy S26, người dùng hãy lưu ý rằng bản cập nhật One UI 9.0 ổn định có mã firmware kết thúc bằng BZI6. Bản phát hành này không chỉ bao gồm các tính năng mới của nền tảng mới mà còn đi kèm bản vá bảo mật tháng 9/2026. Theo báo cáo, bản cập nhật này có dung lượng khoảng 650 MB, áp dụng cho người dùng đã cài đặt One UI 9 Beta.

Việc triển khai phiên bản One UI 9 ổn định đánh dấu sự kết thúc của thời gian chờ đợi kéo dài. Samsung đã bắt đầu thử nghiệm phần mềm này từ tháng 5 và trong suốt giai đoạn đó, công ty đã phát hành tổng cộng bảy bản cập nhật Beta cho dòng Galaxy S26. Đặc biệt, bản vá lỗi One UI Beta 8 cũng đã được cung cấp cho Galaxy S26 Ultra tại Hàn Quốc.

Những người tham gia chương trình thử nghiệm Beta sẽ được ưu tiên trong quá trình triển khai để chuyển đổi cơ sở người dùng. Samsung cam kết sẽ không để người dùng Galaxy S26 phải chờ đợi lâu để nhận được One UI 9.0, thay vì phải tiếp tục sử dụng One UI 8.5.

Bản cập nhật đã xuất hiện cho người dùng tại Hàn Quốc đầu tiên.

Nếu là một trong những người tham gia chương trình One UI 9 Beta, có thể người dùng đã trải nghiệm những tính năng mới nhất của nền tảng này. Bản cập nhật One UI 9 Beta 7 đã mang đến nhiều cải tiến về trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm các tính năng như Now Nudge, My FanCam và Call Brief. Ngoài ra, Samsung cũng đã tích hợp các đề xuất của Netflix vào Now Brief và cho phép người dùng tùy chỉnh thẻ trong Now Brief, giúp cá nhân hóa bản tóm tắt hằng ngày.

Được biết, One UI 9.0 tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm người dùng, xây dựng trên nền tảng của One UI 8.0 và One UI 8.5. Đặc biệt, thanh trượt độ sáng và âm lượng trong Quick Panel đã có những thay đổi đáng kể so với các phiên bản trước.

Người dùng có thể vào Settings > Software update > Check for updates để kiểm tra bản cập nhật.