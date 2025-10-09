Top smartphone có loa tốt nhất năm 2025

Trong năm 2025, loa điện thoại thông minh đã có những bước tiến vượt bậc, mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời từ những thiết bị nhỏ gọn. Dưới đây là những mẫu điện thoại flagship nổi bật mang đến những trải nghiệm âm thanh độc đáo.

Honor Magic 7 Pro

Honor đã thiết kế Magic 7 Pro với tiêu chí âm thanh hàng đầu. Điện thoại này sử dụng buồng hơi làm ống dẫn sóng, biến mặt lưng thành bộ khuếch đại âm trầm, mang lại âm trầm đầy đặn hơn so với nhiều flagship khác.

Hệ thống loa stereo phản chiếu lẫn nhau tạo hiệu ứng âm thanh rộng mở, cùng với công nghệ DTS:X Ultra giúp tăng cường cảm giác định hướng trong trò chơi và phim ảnh. Âm thanh mạnh mẽ, không bị méo tiếng ngay cả ở mức âm lượng tối đa, khiến Magic 7 Pro trở thành lựa chọn lý tưởng cho âm nhạc, game hành động và xem video.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra được trang bị lưới loa mở rộng và khoang loa tối ưu hóa, mang lại âm lượng lớn hơn và âm thanh đầy đặn hơn so với thế hệ trước. Với khả năng đạt gần 93 dB, đây là một trong những điện thoại có âm lượng lớn nhất năm 2025.

Hệ thống âm thanh nổi với công nghệ Dolby Atmos cải thiện độ rộng âm thanh và tạo hiệu ứng vòm ảo. S25 Ultra phù hợp với nhiều loại nội dung, từ nghe nhạc đến xem phim, với âm thanh ổn định và đáng tin cậy.

iPhone 17 Pro MaxiPhone 17 Pro Max

Apple tiếp tục cải tiến âm thanh trên iPhone 17 Pro Max với trải nghiệm âm thanh nổi cân bằng từ cả loa trên và dưới. Điện thoại hỗ trợ Âm thanh Không gian với Dolby Atmos, giúp tăng cường âm trường cho phim và nội dung hỗ trợ. Âm thanh rõ nét, giọng hát sắc nét và âm trầm vừa đủ, iPhone 17 Pro Max duy trì chất lượng âm thanh tốt ngay cả ở mức âm lượng cao.

Google Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro XL đã cải thiện hiệu suất loa với âm lượng mạnh mẽ và cân bằng tốt hơn giữa loa trên và dưới. Âm thanh đồng đều hơn giúp nâng cao trải nghiệm khi chơi game và xem phim. Mặc dù âm trường không rộng bằng iPhone hay Galaxy, nhưng âm thanh trong trẻo và độ chói tối thiểu giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho podcast và nội dung lời nói.

Sony Xperia 1 VII

Xperia 1 VII, ra mắt giữa năm 2025, tập trung vào âm thanh cao cấp với loa stereo kép mặt trước. Thiết kế này mang lại sự cân bằng và độ rõ nét cao. Âm lượng mạnh mẽ với dải trung phong phú, giọng hát và nhạc cụ nghe đầy đặn.

Xperia 1 VII hỗ trợ Dolby Atmos và các cải tiến âm thanh độc quyền từ Sony, mang đến trải nghiệm âm thanh nổi sống động, lý tưởng cho âm nhạc, phim ảnh và chơi game.