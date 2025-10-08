Những bước sống còn giúp điện thoại thoát chết sau khi bị nước vào

Dù hầu hết smartphone hiện nay đều có khả năng kháng nước, nhưng điều đó không có nghĩa chúng miễn nhiễm hoàn toàn với chất lỏng. Các dòng điện thoại cao cấp như iPhone, Galaxy hay Pixel đều đạt chuẩn chống nước IP68, có thể ngâm trong nước ngọt ở độ sâu khoảng 1,5 mét trong 30 phút.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập nước và điện thoại của nhiều người cũng vào nước.

Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính lý thuyết bởi trong thực tế, nước muối, nước xà phòng hoặc đồ uống có đường có thể nhanh chóng gây ăn mòn linh kiện. Khi nước xâm nhập, nó tạo ra các đường dẫn điện ngoài ý muốn, khiến vi mạch bị ngắn mạch. Nước mặn hoặc có đường còn tệ hơn khi chúng để lại cặn và ăn mòn đồng, gây hư hại không thể khắc phục.

Không ít trường hợp người dùng chủ quan khi nghĩ rằng thiết bị “chống nước”, dẫn đến việc chập mạch hoặc lỗi cảm ứng sau vài giờ. Một số dấu hiệu sớm cho thấy điện thoại bị ảnh hưởng bởi nước bao gồm: màn hình nhấp nháy, loa rè, camera mờ hoặc máy tự tắt nguồn. Ngay cả khi điện thoại vẫn hoạt động sau khi bị ướt, các tác động này có thể khiến máy hỏng dần theo thời gian, ví dụ như pin phồng, camera mờ hoặc loa giảm chất lượng.

Những việc cần và tuyệt đối không nên làm

Khi điện thoại bị vào nước, thay vì cố gắng bật máy để kiểm tra thử, người dùng hãy tuân thủ các công việc dưới đây:

- Tắt nguồn ngay: Đây là bước quan trọng nhất. Khi điện thoại đang hoạt động, dòng điện vẫn chạy qua các vi mạch, khiến nguy cơ chập cháy tăng cao.

Biết cách xử lý điện thoại vào nước sẽ giúp người dùng cứu máy khỏi hư hỏng.

- Lau khô và tháo phụ kiện: Dùng khăn mềm hoặc giấy khô thấm nhẹ bề mặt máy, tránh chà xát mạnh. Tháo bỏ ốp lưng, SIM và thẻ nhớ để tăng khả năng thoát hơi ẩm.

- Đặt máy ở nơi thoáng khí: Hãy dựng đứng điện thoại và để ở môi trường khô ráo. Nhiều người có thói quen bỏ máy vào gạo, nhưng cách này hầu như không hiệu quả. Gạo không hút được hơi ẩm bên trong và có thể để lại bụi bẩn hoặc hạt nhỏ lọt vào cổng sạc.

Mặc dù vậy, có những điều mà người dùng tuyệt đối không nên làm sau khi phát hiện điện thoại bị vào nước. Điều này bao gồm không bật máy để “kiểm tra thử”, không cắm sạc khi thiết bị còn ẩm, và tuyệt đối không dùng máy sấy tóc bởi nhiệt độ cao có thể khiến linh kiện giãn nở, gây hư hại nặng hơn. Một số người chọn phơi nắng, nhưng điều này cũng có thể làm biến dạng màn hình hoặc làm hỏng pin.

Có thể “hồi sinh” điện thoại bị vào nước không?

Trong nhiều trường hợp, câu trả lời là có, miễn là người dùng xử lý đủ nhanh và đúng cách. Các trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp thường sử dụng máy làm sạch siêu âm để loại bỏ cặn và độ ẩm trên bảng mạch, đồng thời kiểm tra điện trở để xác định linh kiện bị chập.

Việc đưa điện thoại bị thấm nước vào gạo để hút ẩm là cách làm sai lầm.

Mặc dù vậy, không có điện thoại nào “chống nước tuyệt đối”, vì vậy người dùng cần thực hiện các biện pháp phòng chống để giảm rủi ro bằng cách:

- Sử dụng ốp chống nước đạt chuẩn IP68 hoặc IP69 nếu thường xuyên di chuyển ngoài trời.

- Tránh sạc điện thoại trong môi trường ẩm như phòng tắm hoặc gần bồn rửa.

- Kiểm tra định kỳ khay SIM, cổng sạc, vốn là những nơi dễ bị oxi hóa hoặc hở gioăng cao su.