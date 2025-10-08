iPhone siêu tuyệt vời những vẫn bị trừ điểm vì điều này

Nếu buộc phải sử dụng một chiếc điện thoại khiến người dùng phải chịu sự chi phối của một công ty công nghệ khổng lồ, người dùng sẽ lựa chọn chiếc điện thoại coi trọng quyền riêng tư của mình. Mặt khác, nếu chuyển đổi từ điện thoại Android sang iPhone, Apple cần mượn một tính năng phần mềm Android để áp dụng lên iOS: Trình khởi chạy - Launchers.

Trình khởi chạy Android: Đỉnh cao của tùy chỉnh phần mềm di động

Android luôn là hệ điều hành di động cho phép bạn tự do làm nhiều việc hơn. Việc người dùng Android có thể kiểm soát nhiều hơn giao diện điện thoại sẽ mang lại cảm giác tự do hơn so với iOS.

Ảnh minh họa.

Trình khởi chạy Android mang đến cho điện thoại một diện mạo hoàn toàn mới. Chọn đúng trình khởi chạy, bạn có thể thay đổi hầu như mọi thứ về cách điện thoại hoạt động.

Biểu tượng ứng dụng, phím tắt điều hướng, giao diện màn hình chính đều mang tới những khả năng tùy chính linh hoạt. Trình khởi chạy thậm chí có thể thêm ngăn kéo ứng dụng trên những điện thoại không có chúng.

Những trình khởi chạy Android tốt nhất cho phép người dùng làm đủ thứ, từ việc giữ điện thoại tối giản nhất có thể đến việc biến chúng thành một chiếc điện thoại hoàn toàn khác. Ví dụ, nếu bạn nhớ giao diện của Windows Phone 8, thực sự có một trình khởi chạy có thể giúp bạn thỏa mãn cơn thèm hoài niệm đó.

Hơn nữa, sử dụng trình khởi chạy không giống như cài đặt một hệ điều hành hoàn toàn mới, và về cơ bản, bạn chỉ đang chạy một giao diện riêng biệt trên phần mềm được cài đặt sẵn. Vì vậy, việc thiết lập rất đơn giản và có thể dễ dàng đảo ngược nếu bạn thay đổi ý định.

Rào cản lớn nhất của sự tự do thiết kế trên iPhone

Vài năm trở lại đây, Apple đã nới lỏng hơn về những tùy chỉnh mà người dùng có thể làm với giao diện iOS. Một trong những thay đổi lớn nhất đến từ iOS 18, cho phép bạn tùy chỉnh đáng kể giao diện màn hình chính.

Từ việc có thể thay đổi màu sắc biểu tượng ứng dụng cho đến việc thoát khỏi sự ràng buộc của định dạng lưới cứng nhắc của Apple, iOS 18 là một bản cập nhật đậm chất Android cho một sản phẩm của Apple. Thay vì nói cho mọi người biết họ sẽ trải nghiệm iPhone như thế nào như trước đây, Apple đã trao cho người dùng toàn quyền tự quyết định.

Ảnh minh họa.

Mặc dù iOS có thể linh hoạt hơn một chút so với trước đây nhưng rất nhiều thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Apple. Đó là trình khởi chạy của Android chưa có lên iOS. Nếu có, trình khởi chạy này sẽ mở ra khả năng cho các nhà phát triển ứng dụng thể hiện tầm nhìn của họ về giao diện phần mềm iPhone, cung cấp phần mềm thích ứng với người dùng.

Và vì đây chỉ là những ứng dụng thông thường có sẵn trên App Store nên Apple vẫn có quyền xác minh và phê duyệt các trình khởi chạy tiềm năng trước khi chúng đến tay người dùng thông thường.

Kết luận

Đối với một người dùng bình thường, việc có quyền truy cập vào trình khởi chạy sẽ là một điểm cộng khiến họ quay lại với iPhone.

Ảnh minh họa.

Thay đổi này sẽ không xòa mờ các vấn đề gặp phải với giao diện của ứng dụng Cài đặt của Apple nhưng việc có thêm chút tự do trong việc tùy chỉnh thiết kế sẽ là một bước tiến lớn cho "Nhà Táo".