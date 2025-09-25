Top smartphone mỏng tốt nhất năm 2025

Vào năm 2025, thị trường điện thoại thông minh chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ khi các thương hiệu hàng đầu không còn phải hy sinh tính năng để đổi lấy thiết kế mỏng nhẹ. Apple, Samsung, Oppo và Tecno đã nỗ lực vượt qua giới hạn công nghệ, cho ra mắt những thiết bị không chỉ thanh mảnh mà còn đảm bảo hiệu suất, thời lượng pin và chất lượng camera.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết về những chiếc điện thoại thông minh mỏng nhất đã được giới thiệu trong năm nay.

iPhone Air

Apple giới thiệu iPhone Air là chiếc iPhone mỏng nhất từ ​​trước đến nay với độ dày chỉ 5,64mm. Sản phẩm này được trang bị màn hình OLED Super Retina XDR 6,5 inch, tích hợp công nghệ ProMotion với tần số quét lên đến 120Hz và độ sáng tối đa lên tới 3000 nit, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và sắc nét.

iPhone Air còn hỗ trợ tính năng Always-On Display và được bảo vệ bởi lớp phủ Ceramic Shield 2 ở cả mặt trước và mặt sau, giúp tăng cường độ bền cho thiết bị. Bên trong, máy được trang bị chip A19 Pro, được sản xuất trên quy trình 3nm, với CPU 6 nhân và GPU 5 nhân, cùng bộ tăng tốc và chip không dây N1 mới của Apple, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Modem C1X cho phép hiệu suất di động nhanh hơn 30% so với thế hệ trước, đồng thời tiết kiệm năng lượng.

Về thiết kế, iPhone Air sử dụng kiểu dáng phẳng mới, được gia công chính xác để chứa camera Fusion 48MP ở mặt sau, cùng với bo mạch chủ. Hệ thống camera bao gồm ống kính tele 12MP với khả năng zoom 2x và các tính năng chụp chân dung với cảm biến chiều sâu, được hỗ trợ bởi quy trình xử lý hình ảnh nâng cấp. Ở mặt trước, máy được trang bị camera Center Stage 18MP với cảm biến hình vuông, cho phép quay video 4K HDR siêu ổn định và tính năng Dual Capture, cho phép ghi hình từ cả camera trước và sau cùng lúc.

iPhone Air hỗ trợ kết nối eSIM toàn cầu và đi kèm với Nút Hành động cho phép tùy chỉnh các phím tắt. Sản phẩm chạy trên hệ điều hành iOS 26 và hứa hẹn mang đến thời lượng phát video lên đến 27 giờ.

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung ra mắt Galaxy S25 Edge, chiếc điện thoại dòng S mỏng nhất từ ​​trước đến nay, với độ dày 5,8mm và trọng lượng 163g. Sản phẩm này được trang bị màn hình AMOLED LTPO QHD+ 6,7 inch, với tần số quét linh hoạt từ 1-120Hz và lớp kính bảo vệ Gorilla Glass Ceramic 2.

Galaxy S25 Edge hoạt động trên vi xử lý Snapdragon 8 Elite dành riêng cho Galaxy, đi kèm với buồng hơi được thiết kế mới nhằm nâng cao hiệu suất tản nhiệt. Điện thoại cũng đạt tiêu chuẩn chống bụi và nước IP68, mang lại sự an tâm cho người dùng.

Về camera, cụm camera sau của máy nổi bật với cảm biến chính 200MP, cho khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn 40% so với người tiền nhiệm Galaxy S25. Ngoài ra, máy còn được trang bị cảm biến góc siêu rộng 12MP với tính năng tự động lấy nét, hỗ trợ chụp ảnh macro. Camera trước 12MP cho phép quay video chất lượng 4K.

Galaxy S25 Edge chạy trên hệ điều hành Android 15 với giao diện One UI 7. Samsung cũng tích hợp nhiều tính năng thông minh Galaxy AI như Call Transcript, Writing Assistant, Circle to Search và Drawing Assistant. Đặc biệt, công ty cam kết cung cấp bảy năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật cho toàn bộ dòng Galaxy S25.

Tecno Pova Slim 5G

Tecno ra mắt Pova Slim 5G là điện thoại thông minh màn hình cong mỏng nhất của hãng. Với độ dày chỉ 5,95mm và trọng lượng 156g, Pova Slim 5G sở hữu màn hình AMOLED cong 6,78 inch, độ phân giải 1,5K, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa lên tới 4500 nits, được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 7i.

Sản phẩm được trang bị chipset MediaTek Dimensity 6400, kết hợp với RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Máy chạy trên hệ điều hành Android 15 với giao diện HiOS 15, đồng thời tích hợp trợ lý thông minh Ella AI, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.

Về camera, Pova Slim 5G có cụm camera chính 50MP ở mặt sau và camera trước 13MP. Đặc biệt, Tecno đã bổ sung thiết kế đèn nền Dynamic Mood Light độc đáo, giúp phản hồi cuộc gọi, thông báo và tương tác của người dùng. Dù có thiết kế mỏng nhẹ, điện thoại vẫn được trang bị pin 5.160 mAh với khả năng sạc nhanh 45W.

Oppo Find N5

Oppo giới thiệu Find N5 là một chiếc điện thoại gập cao cấp với thiết kế mỏng nhẹ. Khi mở ra, máy chỉ dày 4,21mm và khi gập lại, độ dày là 8,93mm. Find N5 được trang bị màn hình gập AMOLED LTPO 2K kích thước 8,12 inch cùng màn hình ngoài AMOLED FHD+ 6,62 inch. Cả hai màn hình đều hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz và có khả năng tương thích với bút stylus.

Điểm nhấn của Find N5 là bản lề uốn cong titan, được chế tạo bằng công nghệ in 3D đạt tiêu chuẩn hàng không vũ trụ. Oppo cho biết, bản lề này mỏng hơn 26% và cứng hơn 36% so với thế hệ trước, đồng thời đã vượt qua bài kiểm tra gập của TÜV Rheinland với 100.000 chu kỳ.

Về hiệu năng, Find N5 được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite, RAM LPDDR5X 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.0 512GB. Máy chạy trên hệ điều hành ColorOS 15, dựa trên Android 15, và hỗ trợ tính năng O+ Connect, cho phép truy cập từ xa từ hệ thống Mac.

Về camera, Find N5 sở hữu camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 8MP và ống kính tele tiềm vọng 3x 50MP. Điện thoại được trang bị pin silicon-carbon 5.600 mAh, hỗ trợ sạc có dây 80W và sạc không dây 50W, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sử dụng ấn tượng cho người dùng.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung ra mắt Galaxy Z Fold 7 với những cải tiến đáng kể về thiết kế và trọng lượng. Sản phẩm này có trọng lượng chỉ 215g và độ dày 4,2mm khi mở ra, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát cho người dùng.

Galaxy Z Fold 7 sở hữu màn hình AMOLED QXGA+ 8 inch có khả năng gập lại, cùng với màn hình ngoài 6,5 inch FHD+. Cả hai màn hình đều hỗ trợ tần số quét 120Hz và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Ceramic 2.

Về hiệu năng, máy được trang bị chip Snapdragon 8 Elite dành riêng cho Galaxy, với RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong 1TB. Hệ thống camera cũng rất ấn tượng, bao gồm cảm biến chính 200MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 3x 10MP. Đặc biệt, camera trước 10MP được giữ nguyên cho cả màn hình ngoài và trong.

Galaxy Z Fold 7 chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện One UI 8, đi kèm với các tính năng Galaxy AI như Hỗ trợ Ảnh, Xóa Âm thanh, Hỗ trợ Vẽ và Gemini Live. Samsung cũng đã giới thiệu các công cụ bảo mật mới, bao gồm Bảo vệ Mã hóa Knox và hỗ trợ mật mã hậu lượng tử.

Về pin, thiết bị được trang bị pin 4.400 mAh, hỗ trợ sạc có dây 25W, sạc không dây 15W và sạc không dây ngược 4,5W, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng trong suốt cả ngày.