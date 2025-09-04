Top smartphone nhẹ nhất đáng để sở hữu năm 2025

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25

Samsung đã gây ấn tượng mạnh với Galaxy S25, chiếc flagship nhẹ nhất chỉ nặng 162g. Mặc dù được thiết kế sang trọng với kính và khung kim loại, S25 vẫn nhẹ hơn đáng kể so với người tiền nhiệm Galaxy S24 (167g) nhờ vào việc tối ưu hóa vật liệu.

Điện thoại này được trang bị chip Snapdragon 8 Elite For Galaxy, pin 4.000 mAh, hệ thống ba camera 50MP sắc nét, màn hình AMOLED 6.2 inch, kính Gorilla Glass Victus 2 và khả năng kháng nước IP68. Galaxy S25 là lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm một thiết bị cao cấp, mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tính di động.

Xiaomi 15

Xiaomi 15

Xiaomi 15 không chỉ là chiếc điện thoại nhẹ nhất năm 2025 với trọng lượng dưới 191g, mà còn mang đến sự cân bằng lý tưởng giữa thời lượng pin và thiết kế. Máy được trang bị viên pin 5.240 mAh, màn hình AMOLED 6.36 inch với tần số quét 120Hz, chip Snapdragon 8 Elite và cụm ba camera 50MP hiệu chỉnh bởi Leica.

Công nghệ sạc nhanh 90W giúp người dùng nạp đầy pin nhanh chóng, rất tiện lợi cho những ai có lịch trình bận rộn. Với độ mỏng chỉ 8.1mm, Xiaomi 15 là lựa chọn tuyệt vời cho những ai tìm kiếm hiệu năng cao mà vẫn đề cao tính di động.

Google Pixel 9a

Google Pixel 9a

Google Pixel 9a là sự lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích sự tối giản và tính di động. Với trọng lượng chỉ 186g, đây là chiếc điện thoại nhẹ nhất trong dòng sản phẩm năm 2025 của Google.

Máy được trang bị màn hình OLED 6.3 inch, bộ vi xử lý Tensor G4 và viên pin 5.100 mAh, hứa hẹn hiệu năng ổn định. Thiết kế kết hợp giữa khung nhựa và kim loại giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền. Hệ thống camera kép 48MP và 13MP cho phép chụp ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Vivo V50

Vivo V50

Vivo V50 tiếp tục khẳng định vị thế của mình với trọng lượng chỉ 189g, mặc dù sở hữu màn hình AMOLED 6.7 inch và viên pin 5.000 mAh. Máy được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 3 và RAM lên đến 12GB, giúp xử lý mượt mà mọi tác vụ.

Công nghệ sạc nhanh 90W và cụm camera kép 50MP mang đến những bức ảnh sắc nét. Với độ mỏng chỉ 7.4mm, Vivo V50 là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu một chiếc smartphone nhẹ, đẹp và hiệu năng cao.

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr Ultra 2025 đã phá vỡ quan niệm về điện thoại gập cồng kềnh với trọng lượng chỉ 199g. Máy sở hữu màn hình gập trong 7 inch và màn hình ngoài 4 inch, cùng viên pin 4.700 mAh cho thời gian sử dụng cả ngày.

Được trang bị chip Snapdragon 8 Elite và RAM 16GB, Razr Ultra mang lại hiệu năng vượt trội. Mặc dù nặng hơn một chút so với Samsung Z Flip 6, Razr Ultra lại có dung lượng pin lớn hơn, giúp người dùng yên tâm sử dụng suốt cả ngày dài.