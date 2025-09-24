Top smartphone có camera tốt nhất năm 2025

Khi người tiêu dùng tìm kiếm mua điện thoại, một cụm camera xuất sắc sẽ có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua điện thoại của họ. Những chiếc điện thoại có camera tốt nhất hiện nay đều mang đến chất lượng quang học vượt trội, cho phép người dùng zoom xa hơn, chụp trong cả bóng tối và thậm chí quay video 4K cực ấn tượng.

Dưới đây là 6 chiếc điện thoại có camera tốt nhất dựa trên đánh giá trực tiếp của Tom's Guide.

1. Samsung Galaxy S25 Ultra

Giá bán từ: 26,19 triệu đồng

Galaxy S25 Ultra.

Chiếc flagship của Samsung được trang bị camera góc siêu rộng 50MP nâng cấp, hiệu suất của máy cũng được tăng cường một phần nhờ những cải tiến về ảnh chụp với sự trợ giúp của AI ProVisual Engine mới. Ngoài ra, Galaxy S25 Ultra còn có các công cụ AI mới của Galaxy, đem lại nhiều hình ảnh chụp cực đẹp.

2. iPhone 17 Pro

Giá bán từ: 34,99 triệu đồng

iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro năm nay được trang bị camera tele 48MP nâng cấp với zoom quang 4x và camera Center Stage hoàn toàn mới, mang đến nhiều tiện ích hơn khi chụp ảnh selfie. Đối với người dùng chuyên nghiệp, điện thoại cũng có các tính năng mới tập trung vào video như hỗ trợ ProRes RAW và Genlock.

3. Google Pixel 9a

Giá bán từ: 11,95 triệu đồng

Google Pixel 9a.

Google đã thực hiện một số cải tiến quan trọng cho Pixel 9a với khẩu độ rộng hơn trên ống kính chính, bổ sung khả năng chụp ảnh cận cảnh - macro và chụp ảnh thiên văn. Nhưng chính các tính năng xử lý ảnh vượt trội mới khiến chiếc điện thoại này trở thành một lựa chọn đáng mua trong mức giá tầm trung.

4. Google Pixel 10 Pro

Giá bán từ: 26,35 triệu đồng

Google Pixel 10 Pro.

Mặc dù không có nhiều thay đổi về phần cứng đối với thiết lập camera của Pixel 10 Pro nhưng sản phẩm vẫn có tính năng zoom Pro Res 100x mới và tính năng Camera Coach hữu ích. Điểm nhấn của sản phẩm là khả năng xử lý ảnh đỉnh cao cũng như các công cụ chỉnh sửa ảnh mới được hỗ trợ bởi chip Tensor G5 của Pixel.

5. Google Pixel 10

Giá bán từ: 21,05 triệu đồng

Google Pixel 10.

Pixel 10 tạo nên tiền lệ cho tất cả các điện thoại trong tầm giá 20 triệu đồng vì sản phẩm là một trong số ít điện thoại sở hữu hệ thống ba camera, bao gồm một camera tele chuyên dụng với zoom quang 5x. Thêm vào đó, máy còn được hỗ trợ bởi các công cụ chỉnh sửa AI tuyệt vời.

6. Samsung Galaxy Z Flip 7

Giá bán từ: 26,99 triệu đồng

Samsung Galaxy Z Flip 7.

Samsung đã thực hiện một vài thay đổi về phần cứng cho camera trên điện thoại nắp gập năm nay. Tuy nhiên, Galaxy Z Flip 7 vẫn là lựa chọn tốt nhất trong số các điện thoại màn hình gập nhờ khả năng điều khiển, tính linh hoạt và khả năng xử lý hình ảnh được cải thiện. Đối với các vlogger, đây là lựa chọn hàng đầu nhờ khả năng xem trước video bằng màn hình ngoài.