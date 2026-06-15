Top phụ kiện công nghệ đáng mua trước khi đi du lịch

Mùa du lịch hè luôn kéo theo nhu cầu nâng cấp các thiết bị công nghệ phục vụ việc di chuyển, chụp ảnh và lưu giữ kỷ niệm. Bên cạnh chiếc smartphone có camera chất lượng cao, một số phụ kiện phù hợp có thể giúp người dùng cải thiện trải nghiệm đáng kể, từ kéo dài thời lượng sử dụng đến bảo vệ dữ liệu và hỗ trợ sáng tạo nội dung.

1. Pin dự phòng

Camera trên smartphone ngày càng mạnh nhưng cũng đồng nghĩa với việc tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, đặc biệt khi người dùng thường xuyên quay video 4K, chụp ảnh HDR hoặc sử dụng GPS để tìm đường.

Trong những chuyến đi kéo dài cả ngày, việc tìm được ổ cắm điện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đây là lý do pin dự phòng vẫn được xem là phụ kiện quan trọng hàng đầu đối với nhiều du khách.

Ảnh minh họa.

Các mẫu pin dung lượng từ 10.000 đến 20.000 mAh hiện đủ khả năng sạc nhiều lần cho smartphone, giúp người dùng duy trì liên lạc, chụp ảnh và truy cập Internet mà không phải lo lắng về tình trạng cạn pin giữa hành trình. Những sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh còn giúp tiết kiệm thời gian đáng kể khi cần nạp năng lượng gấp trước khi tiếp tục di chuyển.

Đối với người thích ghi lại toàn bộ hành trình bằng camera điện thoại, pin dự phòng gần như là món phụ kiện không thể thiếu.

2. Sạc GaN

Nếu trước đây người dùng thường phải mang theo nhiều bộ sạc riêng cho điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop, công nghệ GaN đang tạo ra sự thay đổi đáng kể.

Nhờ sử dụng vật liệu Gallium Nitride, các bộ sạc GaN có kích thước nhỏ gọn hơn đáng kể so với thế hệ truyền thống nhưng vẫn duy trì công suất cao. Một bộ sạc GaN đa cổng có thể đáp ứng nhu cầu sạc cho nhiều thiết bị cùng lúc, giúp tiết kiệm không gian trong hành lý.

Ảnh minh họa.

Sản phẩm này đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên di chuyển bằng máy bay hoặc du lịch dài ngày. Thay vì mang theo nhiều loại củ sạc khác nhau, người dùng chỉ cần một thiết bị duy nhất để phục vụ hầu hết nhu cầu điện năng của mình.

3. Thẻ nhớ hoặc SSD di động

Một trong những nỗi lo thường gặp của người dùng là bộ nhớ điện thoại nhanh chóng đầy lên sau vài ngày liên tục quay video và chụp ảnh.

Các smartphone hiện nay có thể tạo ra những tệp hình ảnh và video dung lượng lớn nhờ camera độ phân giải cao. Một chuyến du lịch kéo dài một tuần có thể tiêu tốn hàng chục gigabyte dữ liệu nếu người dùng thường xuyên quay video chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Trong trường hợp này, thẻ nhớ tốc độ cao hoặc ổ SSD di động là giải pháp đáng cân nhắc. Chúng giúp sao lưu nhanh chóng hình ảnh, video và các tài liệu quan trọng, đồng thời giải phóng dung lượng trên điện thoại.

Ngoài yếu tố lưu trữ, việc sao lưu dữ liệu còn giúp giảm thiểu rủi ro mất ảnh khi thiết bị gặp sự cố hoặc thất lạc trong quá trình di chuyển. Đối với những người yêu thích nhiếp ảnh du lịch, đây là khoản đầu tư mang tính thực tế cao.

4. Thiết bị định vị hành lý

Du lịch bằng đường hàng không ngày càng phổ biến nhưng cũng đi kèm nguy cơ thất lạc hành lý hoặc bỏ quên vật dụng cá nhân tại sân bay, khách sạn hay phương tiện công cộng. Những thiết bị định vị thông minh cỡ nhỏ đang được nhiều người lựa chọn để giải quyết vấn đề này. Chúng có thể gắn vào vali, balo, túi xách hoặc các vật dụng giá trị nhằm hỗ trợ xác định vị trí khi cần thiết.

Ảnh minh họa.

Thông qua ứng dụng trên smartphone, người dùng có thể kiểm tra vị trí cuối cùng của đồ vật hoặc nhận cảnh báo khi khoảng cách giữa thiết bị và điện thoại vượt quá giới hạn cài đặt.

5. Gậy selfie chống rung cầm tay

Xu hướng chia sẻ video ngắn trên mạng xã hội khiến nhu cầu quay phim bằng smartphone tăng mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc cầm tay trực tiếp thường khiến hình ảnh bị rung lắc, nhất là khi người dùng vừa đi bộ vừa ghi hình.

Gậy chống rung hay gimbal được phát triển để giải quyết hạn chế này. Hệ thống cảm biến và động cơ ổn định hình ảnh giúp video trở nên mượt mà hơn đáng kể so với cách quay thông thường.

Ảnh minh họa.

Khác với pin dự phòng hay bộ sạc vốn tập trung vào yếu tố tiện ích, gimbal hướng tới việc nâng cao chất lượng nội dung. Những khung hình chuyển động trên bãi biển, phố cổ hay các cung đường khám phá thiên nhiên trở nên chuyên nghiệp hơn mà không đòi hỏi kỹ năng quay dựng phức tạp.