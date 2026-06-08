Hàng loạt vụ quay lén gây chấn động, đâu là nơi dễ bị gắn camera nhất?

Các vụ quay lén bằng camera giấu kín liên tiếp bị phanh phui đang làm dấy lên làn sóng lo ngại về quyền riêng tư tại nhiều địa điểm vốn được xem là an toàn như phòng khám, khách sạn, nhà nghỉ hay trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Camera quay lén có thể đặt ở nhiều khu vực nhạy cảm.

Tại Đài Loan, dữ liệu từ nền tảng phân tích dư luận DailyView cho thấy trong ba tháng qua đã có hơn 44.000 bài đăng thảo luận về vấn đề camera quay lén, đặc biệt khi camera quay lén ngày càng tinh vi với kích thước vô cùng nhỏ gọn. Thậm chí, giới chức Đài Loan đã phải rà soát nhiều hệ thống thẩm mỹ lớn ở quốc gia này do hành vi sử dụng thiết bị giám sát ngụy trang để ghi hình bệnh nhân tại những khu vực riêng tư. Các đơn vị vi phạm bị phạt hàng trăm nghìn Đài tệ và đình chỉ hoạt động trong 6 tháng.

Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ an toàn của các không gian riêng tư. Các chuyên gia cảnh báo camera giấu kín ngày nay có thể được ngụy trang dưới dạng đầu báo khói, ổ cắm điện, đồng hồ, máy làm thơm không khí hoặc nhiều vật dụng thông thường khác, khiến việc phát hiện bằng mắt thường trở nên khó khăn hơn.

Cảnh sát Đài Loan khuyến nghị người dân chú ý các vị trí có khả năng ghi hình cao như ổ cắm điện, gương phòng tắm, lỗ thông gió, đèn trần, đầu báo cháy, đồng hồ treo tường hoặc các vật dụng hướng trực tiếp vào giường ngủ, khu vực thay đồ và phòng tắm. Thay vì chỉ tập trung vào hình dáng bất thường của thiết bị, người dùng nên quan sát xem góc đặt của vật thể có hướng tới những khu vực nhạy cảm hay không.

Điện thoại có thể hỗ trợ giúp phát hiện camera quay lén.

Bên cạnh việc kiểm tra trực quan, đèn pin điện thoại có thể được sử dụng để tìm phản chiếu từ ống kính camera. Một số ứng dụng chống camera gián điệp hoặc thiết bị dò tín hiệu không dây cũng có thể hỗ trợ phát hiện thiết bị đáng ngờ. Tuy nhiên, các giải pháp này không đảm bảo hiệu quả tuyệt đối, đặc biệt với những camera hoạt động độc lập và lưu dữ liệu trực tiếp vào thẻ nhớ.

Nếu phát hiện thiết bị nghi là camera giấu kín, người dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng không gian đó ngay lập tức, ghi lại hiện trường bằng hình ảnh hoặc video nhưng không tự ý tháo dỡ thiết bị. Toàn bộ bằng chứng nên được giữ nguyên để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan chức năng.