Top 10 đồng tiền điện tử giá trị nhất hiện nay

Hiện tại, Bitcoin đáng giữ vị thế đồng tiền điện tử giá trị nhất thế giới với mức giá vượt 112.000 USD, trở thành thước đo chuẩn cho toàn bộ thị trường tiền số. Ethereum tiếp tục đứng sau với hơn 4.000 USD mỗi đồng, là nền tảng chủ lực cho các ứng dụng phi tập trung (DApp) và hợp đồng thông minh. Bên cạnh đó, các tài sản số gắn liền với vàng như PAX Gold và Tether Gold đang nổi lên mạnh mẽ, mỗi đồng có giá hơn 4.200 USD, phản ánh xu hướng tìm kiếm sự ổn định giữa biến động tiền mã hóa và tài sản vật lý.

Nhóm theo sau gồm các đồng BNB, Bitcoin Cash, Bittensor và Monero với giá dao động từ hơn 1.000 đến 300 USD, thể hiện sự đa dạng về công nghệ và mục đích sử dụng. Trong khi BNB gắn liền với hệ sinh thái giao dịch của Binance, Bitcoin Cash hướng đến tốc độ thanh toán nhanh hơn, còn Bittensor gây chú ý nhờ mô hình trí tuệ nhân tạo phi tập trung. Sự xuất hiện của các đồng như Zcash và Aave cũng cho thấy dòng vốn đầu tư đang chuyển dịch từ những cái tên truyền thống sang các dự án tập trung vào quyền riêng tư và tài chính phi tập trung (DeFi).

Tên đồng tiền Ký hiệu Giá (USD) 1 Bitcoin BTC 112.086 2 PAX Gold PAXG 4.207 3 Tether Gold XAUt 4.203 4 Ethereum ETH 4.092 5 BNB BNB 1.180 6 Bitcoin Cash BCH 534 7 Bittensor TAO 455 8 Monero XMR 315 9 Zcash ZEC 262 10 Aave AAVE 253

Top 10 đồng tiền điện tử giá trị nhất hiện nay, cập nhật tại CoinMarketCap lúc 13h ngày 15/10.

Dự án lừa đảo ăn theo "cơn sốt" tiền điện tử

Giữa bối cảnh các đồng tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum hay BNB tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu với giá trị mỗi đồng dao động từ vài nghìn đến hơn trăm nghìn USD, thị trường blockchain vẫn là “miền đất hứa” cho cả nhà đầu tư lẫn giới khởi nghiệp. Tuy nhiên, tại Việt Nam, không phải dự án nào mang danh “ứng dụng công nghệ blockchain” cũng minh bạch như cách Bitcoin hay Ethereum vận hành.

Một ví dụ gây chấn động chính là AntEx, dự án được giới thiệu rầm rộ từ năm 2021 với lời quảng bá “xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn cầu” do Shark Bình hậu thuẫn. Dự án này kêu gọi đầu tư bằng token ANTEX, hứa hẹn sinh lời cao và có kế hoạch niêm yết quốc tế. Nhưng theo thông tin từ cơ quan điều tra, thực tế đây là một mô hình lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khoảng 30.000 nhà đầu tư, với số tiền quy đổi lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trong khi Bitcoin hay Ethereum có giá trị dựa trên cơ chế thị trường minh bạch, AntEx lại vận hành kiểu “nội bộ khép kín”, tự tạo giá token, tự phát hành và kiểm soát thanh khoản. Hàng nghìn người bỏ tiền mua token ANTEX với niềm tin sẽ được hưởng lợi từ sự “cất cánh” của blockchain Việt, nhưng rốt cuộc không thể rút tiền, không có sàn giao dịch quốc tế nào chấp nhận đồng token này.

Câu chuyện AntEx là lời nhắc rõ ràng: Giá trị thật của một đồng tiền số không nằm ở lời quảng cáo, mà ở tính minh bạch, khả năng giao dịch và sự độc lập của hệ thống vận hành - điều mà Bitcoin, Ethereum hay BNB đã chứng minh suốt nhiều năm. Còn các dự án “made in Vietnam” như AntEx lại biến thành bài học đắt giá cho niềm tin mù quáng vào danh tiếng cá nhân.

Pháp lý về tiền điện tử tại Việt Nam

Từ vụ việc AntEx, vấn đề pháp lý của thị trường tiền điện tử tại Việt Nam lại được đặt lên bàn thảo luận. Theo quy định hiện hành, Việt Nam chưa công nhận tiền điện tử là phương tiện thanh toán hợp pháp, và chưa có khung pháp lý chính thức cho các loại tài sản số như Bitcoin, Ethereum hay token nội địa. Điều này đồng nghĩa với việc người mua - bán, đầu tư vào tiền điện tử không được pháp luật bảo vệ khi xảy ra tranh chấp, mất mát hay bị lừa đảo.

Biểu tượng AntEx, một dự án lừa đảo do Shark Bình tạo ra.

Ngân hàng Nhà nước từng nhiều lần khẳng định rằng việc phát hành, cung ứng hoặc sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy vậy, Việt Nam vẫn chưa ban hành luật riêng về tài sản số, khiến hàng loạt dự án “ẩn mình” dưới danh nghĩa công nghệ blockchain để kêu gọi vốn trái phép.

Các chuyên gia nhận định, lỗ hổng lớn nhất của thị trường hiện nay nằm ở chỗ nhà đầu tư cá nhân thiếu hiểu biết kỹ thuật, trong khi dự án lại tận dụng danh tiếng của người nổi tiếng để tạo lòng tin. AntEx là ví dụ điển hình: Quảng bá rầm rộ bằng hình ảnh “Shark Bình - nhà đầu tư công nghệ”, nhưng thực tế không có cơ chế kiểm chứng dòng tiền, không báo cáo tài chính, không được cấp phép hoạt động như một tổ chức tài chính.

Sự thiếu vắng khung pháp lý rõ ràng khiến những mô hình kêu gọi đầu tư kiểu “token nội bộ”, “hệ sinh thái tài chính số” vẫn nở rộ. Nhiều người lầm tưởng đang tham gia vào một xu hướng công nghệ toàn cầu, trong khi thực chất là bỏ tiền vào mô hình đa cấp ảo.