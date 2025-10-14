iPhone 17 và Galaxy S26 đang lép vế trước cực phẩm này

OnePlus 15 sắp ra mắt và với những thông tin rò rỉ và hình ảnh "nhá hàng" của chúng, nhiều người đang rất háo hức. Cuộc thăm dò gần đây của Phone Arena cũng chứng minh điều đó - hầu hết những người được hỏi đều quan tâm đến việc biến OnePlus 15 thành chiếc flagship tiếp theo của mình.

OnePlus 15.

Cụ thể, gần 70% người tham gia khảo sát cho biết sẽ cân nhắc OnePlus 15 thay vì iPhone 17, Galaxy S26 hoặc các flagship khác.

Chỉ khoảng 3,5% cho biết sẽ gắn bó với Apple hoặc Samsung, khoảng 27% cho biết sẽ xem giá trước khi quyết định. Vậy sự nhiệt tình đó có thực sự chuyển thành doanh số khi điện thoại ra mắt không? Đó lại là một câu chuyện khác.

Ngay cả khi 70% trong số những người được khảo sát hào hứng với OnePlus 15, điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ mua chiếc smartphone cao cấp này. Địa điểm ra mắt đầu tiên của điện thoại và mức độ dễ mua sẽ rất quan trọng. Sản phẩm sẽ được bán ra tại Mỹ nhưng cho tới nay, cả Apple và Samsung vẫn thống trị thị trường về phạm vi tiếp cận. Điện thoại của 2 "ông lớn" này có mặt ở khắp mọi nơi và các nhà phân phối thường xuyên đưa ra các ưu đãi và khuyến mãi khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn.

Nếu ra mắt với mức giá tương đương iPhone 17 hoặc Galaxy S26 mà không có các ưu đãi hấp dẫn, OnePlus 13 có thể nhanh chóng mất đi sức hút, ít nhất là đối với những người mua ưu tiên sự tiện lợi và tiết kiệm.

Về ưu điểm, OnePlus 15 mang đến thiết kế hiện đại, tươi mới, tương tự như các điện thoại OnePlus hiện tại, chẳng hạn như OnePlus 13T. Bên trong, máy dự kiến ​​chạy trên chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đảm bảo hiệu năng hàng đầu.

OnePlus 15 có cấu hình rất hấp dẫn.

Các nâng cấp về camera cũng được đồn đoán, bao gồm: ống kính tele 50 MP, mang đến cho người hâm mộ nhiếp ảnh nhiều lựa chọn hơn. Thời lượng pin cũng rất ấn tượng, OnePlus 15 sẽ có viên pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc không dây 50W và sạc có dây 120W.

Tất cả những thông số kỹ thuật này khiến OnePlus 15 trở thành một chiếc flagship hấp dẫn - kiểu dáng đẹp, mạnh mẽ và đầy đủ tính năng. Liệu sản phẩm này có thực sự đánh bại được "đối thủ" cạnh tranh về doanh số bán hàng thực tế hay không? Tất cả còn tùy thuộc vào các yếu tố như thị trường bán ra, giá và chương trình khuyến mãi.