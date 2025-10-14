Lưu bài viết thành công
gày 9/9, Apple đã ra mắt iPhone 17 mới và được cải tiến. Sản phẩm có màn hình lớn hơn 6,3 inch với công nghệ ProMotion, chip A19 3nm và camera tele 48MP.
Với mức giá niêm yết 24,99 triệu đồng, iPhone 17 phiên bản cơ bản là thiết bị có giá thấp nhất trong dòng iPhone 17, nhưng đây không phải là chiếc iPhone rẻ nhất mà bạn có thể mua mới từ Apple.
Tại thời điểm viết bài, iPhone 16e vẫn là chiếc iPhone có giá phải chăng nhất. Với mức giá chỉ 15,99 triệu đồng, cấu hình 128GB của iPhone 16e rẻ hơn tới gần 9 triệu đồng so với cấu hình cơ bản của iPhone 17.
Chiến dịch tiếp thị của Apple khiến bạn tin rằng iPhone mới nhất và tuyệt vời nhất gần như là điều cần thiết, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Dưới đây là so sánh iPhone 17 và iPhone 16e.
So với mẫu iPhone 16e giá rẻ, iPhone 17 của Apple dễ dàng được nhận ra là mẫu máy mới hơn, đắt tiền hơn. iPhone 17 phần lớn có thiết kế tương tự iPhone 16 tiền nhiệm . Khung máy được bo tròn các cạnh và có hai camera xếp theo chiều dọc ở mặt sau, hỗ trợ tính năng Video Không gian. Ở cạnh bên, iPhone 17 có nút Action ở bên trái và nút Điều khiển camera ở bên phải.
Trong khi đó, iPhone 16e giá phải chăng có thiết kế phần lớn dựa trên mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn với các cạnh phẳng. Giống như iPhone 17, iPhone 16e có nút Action ở cạnh trái. Tuy nhiên, không có tính năng Điều khiển camera và iPhone 16e chỉ có một camera sau.
"So với iPhone 16e, iPhone 17 dễ dàng được nhận ra là mẫu máy mới hơn"
iPhone 17 có kích thước 5,89 inch x 2,81 inch. Trong khi đó, iPhone 16e có kích thước 5,78 inch x 2,82 inch. iPhone 17 cao hơn một chút so với iPhone 16e. Tuy nhiên, độ dày không có sự khác biệt, cả hai mẫu máy đều dày 0,31 inch. Về trọng lượng, iPhone 17 nặng 177 gr, trong khi iPhone 16 nhẹ hơn một chút, nặng 167 gr.
Thiết kế của iPhone 17 dựa trên thiết kế kính cường lực tiêu chuẩn với khung nhôm hàng không vũ trụ. iPhone 16e cũng tương tự, nghĩa là không có sự khác biệt về chất lượng hoàn thiện. Mặt trước của iPhone 17 và iPhone 16e là nơi bạn sẽ thấy một số điểm khác biệt lớn giữa hai thiết bị. Với iPhone 17, bạn sẽ có được màn hình ProMotion và công nghệ Dynamic Island.
iPhone 17 sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,3 inch với tấm nền OLED, đồng thời cũng là màn hình Always On, hỗ trợ HDR và True Tone. So với màn hình 6,1 inch của iPhone 16e, iPhone 17 có màn hình lớn hơn 0,2 inch. Kích thước màn hình tăng lên của iPhone 17 là một điểm nhấn thú vị, nhưng sự hiện diện của Dynamic Island là điểm khác biệt đáng kể hơn so với iPhone 16e.
Thay vì phần khuyết trên iPhone 16e, iPhone 17 sở hữu cụm camera hình viên thuốc. Khu vực xung quanh cụm camera trên iPhone 17 được dùng để hiển thị các thông tin quan trọng, chẳng hạn như thời gian đếm ngược, phát nội dung đa phương tiện, v.v.
Một tính năng đáng chú ý khác đã xuất hiện trên iPhone 17 là ProMotion. Tính năng này cung cấp tốc độ làm mới động lên đến 120Hz, tùy thuộc vào nội dung đang xem. Trong khi đó, màn hình iPhone 16e có tốc độ làm mới cố định là 60Hz.
iPhone 17 cũng có chế độ Always On. Chế độ này cho phép bạn xem ngày, giờ và các thông tin liên quan khác trên thiết bị mọi lúc.
Trên iPhone 17, tốc độ làm mới màn hình giảm xuống chỉ còn 1Hz khi iPhone của bạn bị khóa hoặc ở chế độ Chờ. Đây là những thay đổi thú vị, nhưng không có gì đột phá. ProMotion cho phép cuộn mượt mà hơn và cải thiện thời lượng pin, nhưng không có gì nhiều hơn thế.
Màn hình iPhone 17 có độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel. Trong khi đó, phiên bản tiền nhiệm có độ phân giải màn hình là 2.532 x 1.170 pixel. Tuy nhiên, mật độ điểm ảnh vẫn giữ nguyên ở mức 460 điểm ảnh trên một inch.
Về độ sáng, Apple cho biết iPhone 17 tiêu chuẩn có thể đạt 1.000 nits cho nội dung thông thường, 1.600 nits độ sáng tối đa khi xem HDR và 3.000 nits độ sáng tối đa khi sử dụng ngoài trời. Màn hình của máy có độ sáng tối thiểu là 1 nits. Trong khi đó, màn hình iPhone 16e có độ sáng tối đa là 1200 nits, nghĩa là màn hình iPhone 17 có thể đạt mức độ sáng cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, tỷ lệ tương phản 2.000.000:1 vẫn không thay đổi so với iPhone 16e.
Apple đã tích hợp công nghệ True Tone, Wide Color (P3) và Haptic Touch trên cả hai mẫu máy. Ngoài ra, cả iPhone 17 và iPhone 16e đều được trang bị lớp phủ chống bám vân tay. Màn hình iPhone 17 được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2. Apple cho biết Ceramic Shield 2 có khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp ba lần so với Ceramic Shield ban đầu của iPhone 16e. Màn hình iPhone 17 còn được trang bị lớp phủ chống phản chiếu bảy lớp.
Điều này giúp văn bản dễ đọc hơn trong điều kiện ánh sáng mạnh, cả trong nhà và ngoài trời, so với màn hình iPhone 16e. Nhìn chung, iPhone 17 được trang bị màn hình ProMotion lớn hơn iPhone 16e khoảng 0,5 inch. Màn hình này cũng bền hơn, sáng hơn và có tính năng Dynamic Island hữu ích hơn.
Mặt sau của iPhone 17 có camera Fusion 48MP với khẩu độ f/1.6, tính năng ổn định hình ảnh quang học dịch chuyển cảm biến và 100% Focus Pixels. Apple gọi đây là camera Fusion vì nó có thể được sử dụng như một ống kính Telephoto 2x ảo. Điều này được thực hiện bằng cách cắt cúp mạnh vào hình ảnh của cảm biến 48MP.
iPhone 16e cũng có camera Fusion ở mặt sau, cùng khẩu độ f/1.6. Bên cạnh camera Fusion là đèn flash True Tone, cũng có trên iPhone 17.
Về mặt tính năng, iPhone 17 và iPhone 16e đều có chế độ Chân dung với Ánh sáng chân dung, Chế độ ban đêm, ảnh toàn cảnh 63MP, Kiểu ảnh và hiệu chỉnh mắt đỏ. Tuy nhiên, iPhone 17 cung cấp một số tính năng bổ sung liên quan đến camera so với iPhone 16e.
Trong khi iPhone 16e chỉ có camera chính Fusion ở mặt sau thì iPhone 17 còn có camera góc siêu rộng Fusion 48MP với khẩu độ f/2.2 và trường nhìn 120 độ. Nhờ camera góc siêu rộng, iPhone 17 cũng hỗ trợ chụp ảnh macro. Tính năng này có thể được sử dụng để chụp những chi tiết phức tạp của thực vật hoặc động vật nằm gần ống kính, chẳng hạn như một bông hoa.
Hai camera sau trên iPhone 17 được sắp xếp theo chiều dọc, cho phép thiết bị quay Video Không gian. Tính năng này cũng không quá quan trọng trừ khi bạn sở hữu Apple Vision Pro , nhưng dù sao thì vẫn rất tuyệt khi có tùy chọn này.
iPhone 17 cũng có nút Điều khiển Camera ở cạnh phải của thiết bị, tính năng này không có trên iPhone 16e. Đây là nút điện dung với công nghệ cảm biến lực, chủ yếu được sử dụng với ứng dụng Camera. Nút Điều khiển Camera có khả năng nhận dạng và phản hồi nhiều cử chỉ và kiểu nhấn.
Nhấn nút sẽ mở ứng dụng Camera, trong khi vuốt trên bề mặt nút cho phép bạn phóng to và thu nhỏ. Nhấn đúp nhẹ vào nút Điều khiển Camera sẽ hiển thị thêm nhiều tùy chọn, bao gồm phơi sáng, độ sâu và tông màu. Bạn cũng có thể sử dụng nút này để chuyển đổi giữa các máy ảnh hoặc áp dụng các kiểu chụp ảnh, cùng nhiều tùy chọn khác. Nhấn nút lần nữa để chụp ảnh. Giữ nút trong ứng dụng Camera cho phép bạn quay video mà không cần chạm vào màn hình iPhone.
Ở mặt trước, iPhone 17 sở hữu camera Center Stage 18MP mới. Camera này có thể chuyển sang chế độ ngang mà không cần xoay iPhone nhờ cảm biến hình vuông mới. iPhone 17 cũng có khả năng chụp kép, cho phép bạn quay video từ cả camera trước và sau cùng lúc.
Trong khi đó, camera trước của iPhone 16e là cụm camera TrueDepth đã được Apple kiểm chứng. Với cảm biến 12MP, khẩu độ f/1.9 cùng công nghệ Focus Pixels, camera này sở hữu những ưu điểm tương tự như camera sau, ngoại trừ khả năng chụp ảnh toàn cảnh.
Về khả năng quay video, iPhone 17 có thể quay video 4K ở tốc độ lên đến 60 FPS. Máy cũng có thể quay video 4K 30 FPS bằng tính năng ổn định hình ảnh điện ảnh, video 2.8K ở tốc độ 60 FPS ở chế độ Hành động và video chuyển động chậm 1080p 240 FPS hoặc 120 FPS. Chế độ Dual Capture có thể quay video lên tới 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây.
Trong khi đó, iPhone 16e cung cấp khả năng quay video gần như tương tự. Tuy nhiên, nó thiếu chế độ Chụp kép và Hành động. Cả hai mẫu đều có thể ghi âm thanh không gian để kết hợp với âm thanh nổi, cùng với cài đặt giảm tiếng ồn của gió. Tính năng Trộn Âm Thanh cũng được tích hợp sẵn, cho phép người dùng dễ dàng thêm nhạc nền theo sở thích và trộn chúng vào bản ghi âm mà không cần phải cắt bỏ giọng nói của chủ thể.
iPhone 17 tự hào sở hữu chip A19 3nm của Apple. Hệ thống trên chip này có CPU sáu nhân và GPU năm nhân với bộ tăng tốc thần kinh (Neural Accelerator) để cải thiện khả năng xử lý AI. CPU A19 bao gồm hai lõi hiệu năng và bốn lõi tiết kiệm năng lượng, và Apple cho biết nó nhanh hơn 1,5 lần so với CPU của A15 Bionic trong iPhone 13 .
Trong khi đó, chip A18 trên iPhone 16e bao gồm sáu lõi CPU và bốn lõi GPU. Apple tuyên bố CPU A18 nhanh hơn 0,5 lần so với CPU trên A15 Bionic.
Trong thử nghiệm Geekbench 6, iPhone 17 đạt điểm hiệu năng đa lõi CPU là 9.360 điểm và điểm hiệu năng đơn lõi là 3.680 điểm. Trong khi đó, CPU của iPhone 16e đạt 7.976 điểm trong bài kiểm tra CPU đa lõi và 3.217 điểm trong bài kiểm tra hiệu suất CPU đơn lõi.
Chip A19 trong iPhone 17 có cùng số lõi CPU như A18 trong iPhone 16e.
Về phần cứng xử lý đồ họa, chip A19 trong iPhone 17 có thêm một lõi GPU so với A18 trong iPhone 16e. Điều này sẽ không tạo ra nhiều khác biệt trong quá trình sử dụng hàng ngày, nhưng lõi GPU bổ sung trong iPhone 17 mang lại hiệu suất tốt hơn trong các trò chơi có đồ họa mạnh.
Trong bài kiểm tra Geekbench Metal, iPhone 17 đạt 37.014 điểm, cao hơn đáng kể so với điểm số 22.478 của iPhone 16e.
Về RAM, iPhone 16e có bộ nhớ LPDDR5 8GB, cho phép tích hợp các tính năng Apple Intelligence . iPhone 17 có băng thông bộ nhớ được cải thiện, nhưng chip A19 vẫn có RAM 8GB, giống như A18 trên iPhone 16e.
Chip A19 của iPhone 17 cũng được trang bị Neural Accelerators, giúp chạy các mô hình AI tổng hợp mạnh mẽ trên thiết bị. Neural Engine cũng đóng vai trò quan trọng đối với AI.
Chip A19 trong iPhone 17 có thêm lõi GPU so với A18 trong iPhone 16e
Chip A18 trên iPhone 16e chứa Neural Engine 16 lõi có khả năng thực hiện tới 35 nghìn tỷ phép tính mỗi giây. iPhone 17 cũng được trang bị Neural Engine 16 lõi, nhưng có băng thông bộ nhớ được tăng cường.
Chip A19 của Apple cũng chứa Apple Display Engine, giúp cung cấp năng lượng cho ProMotion và màn hình Always On trên iPhone 17. Chip A18 không có tính năng này vì màn hình iPhone 16e không hỗ trợ ProMotion.
Nhìn chung, iPhone 17 cung cấp hiệu suất CPU và GPU tốt hơn, đúng như mong đợi.
Với dòng iPhone 17, Apple đã ra mắt chip Wi-Fi nội bộ, được gọi là N1. Con chip do Apple thiết kế này mang lại hiệu suất AirDrop và Điểm phát sóng cá nhân được cải thiện so với phần cứng trên iPhone 16e. Chip N1 cũng có khả năng sử dụng đồng thời nhiều băng tần, bao gồm 2,4 GHz, 5 GHz và 6 GHz. Trong khi đó, iPhone 16e chỉ hỗ trợ Wi-Fi 6.
Về cơ bản, điều này sẽ không tạo ra nhiều khác biệt đối với hầu hết người dùng vì không phải ai cũng có bộ định tuyến tương thích với Wi-Fi 7. Tuy nhiên, iPhone 16e cũng không hỗ trợ Ultra Wideband và Thread, nghĩa là tính năng Find My và HomeKit sẽ không tốt bằng mẫu iPhone 17 cơ bản.
Chip N1 cũng mang Bluetooth 6 đến iPhone 17. Để tham khảo, iPhone 16e chỉ hỗ trợ Bluetooth 5.3. Mặc dù Bluetooth 6 là một nâng cấp đáng giá, nhưng hiện tại nó chưa phải là thứ mà hầu hết người dùng cần. Bạn sẽ có thể kết nối bàn phím, tai nghe và các phụ kiện khác mà không gặp vấn đề gì trên cả iPhone 17 và iPhone 16e.
"MagSafe không có trên iPhone 16e"
iPhone 17, được trang bị modem Qualcomm, hỗ trợ 5G ở cả định dạng dưới 6GHz và mmWave, với Gigabit LTE với 4x4 MIMO và công nghệ tổng hợp sóng mang làm phương án dự phòng. Trong khi đó, iPhone 16e tự hào sở hữu modem C1 được Apple thiết kế riêng đầu tiên, nhưng không hỗ trợ mmWave.
Trên iPhone 16e, bạn vẫn được hỗ trợ kết nối 5G sub-6Ghz, cùng với Gigabit LTE, UMTS/HSPA+ và GSM/EDGE. Cả iPhone 17 và iPhone 16e đều hỗ trợ định vị GPS, GLONASS, Galileo, QZSS và BeiDou.
Về thời lượng pin, iPhone 17 cung cấp thêm 4 giờ phát video so với iPhone 16e.
Theo Apple, iPhone 17 có dung lượng pin cho phép phát video cục bộ lên đến 30 giờ và phát video trực tuyến lên đến 27 giờ. Đối với iPhone 16e, thời lượng pin cho video cục bộ là 26 giờ và phát video trực tuyến là 21 giờ.
Apple cũng cho biết iPhone 17 có thể sạc tới 50% chỉ trong 20 phút khi sử dụng với Bộ sạc động 40W mới. Trong khi đó, iPhone 16e mất 30 phút để sạc đầy 50%. iPhone 17 cũng có thể sạc không dây ở mức 25W thông qua MagSafe , lên đến 7,5W khi sử dụng bộ sạc Qi và 15W với Qi2.
Với iPhone 16e, hỗ trợ sạc không dây Qi bị giới hạn ở mức 7,5W. Trong khi đó, MagSafe hoàn toàn không có trên iPhone 16e, mặc dù có những ốp lưng của bên thứ ba cho phép gắn từ tính trong khi sạc.
Nhìn chung, iPhone 16e thiếu hỗ trợ MagSafe, Ultra Wideband, Thread và Qi2. Thời lượng pin cũng kém hơn so với mẫu iPhone 17 cơ bản, vì vậy iPhone 16e không phải là một lựa chọn tuyệt vời về mặt này.
Mẫu iPhone 17 cơ bản có 5 tùy chọn màu sắc khác nhau, nhưng iPhone 16e thì không như vậy. iPhone 16e có hai màu đen và trắng tiêu chuẩn. Xanh Sương Mù, Tím Oải Hương và Xanh Lá Cây là các tùy chọn màu mà Apple dành cho iPhone 17, cùng với các màu đen và trắng.
Về dung lượng lưu trữ, Apple đã loại bỏ tùy chọn 128GB trên dòng iPhone 17. Phiên bản 256GB có giá chính hãng tại Việt Nam 24,99 triệu đồng, và phiên bản 512GB có giá 31,49 triệu đồng.
iPhone 16e được bán với ba mức dung lượng: 15,99 triệu đồng cho bản 128GB, 18,99 triệu đồng cho bản 256GB và 24,99 triệu đồng cho bản 512GB. Các tùy chọn lưu trữ cao hơn không mấy hấp dẫn, vì nó khiến iPhone 16e có mức giá tiệm cận với iPhone 17.
Mặc dù iPhone 17 có đầy đủ mọi tính năng mới nhất, nhưng vẫn không có đủ động lực để nâng cấp từ iPhone 16e. Với iPhone 17, bạn sẽ có màn hình lớn hơn là 6,3 inch với công nghệ ProMotion và Dynamic Island. Ngoài ra còn có camera góc siêu rộng 48MP và nút Điều khiển Camera.
Về mặt trực quan, bạn cũng có nhiều lựa chọn màu sắc hơn, mặc dù có lẽ bạn sẽ phải sử dụng ốp lưng cho nó. Về sức mạnh xử lý, chip A19 mạnh hơn chip A18. iPhone 17 cung cấp thêm một lõi GPU có thể hữu ích cho việc chơi game.
"Nếu bạn muốn mua iPhone mới , iPhone 17 sẽ là lựa chọn tốt hơn"
Camera Center Stage 18MP trên iPhone 17 cũng là một điểm mới. Chưa có mẫu iPhone nào trước đây có khả năng tự động xoay này. iPhone 17 cũng hỗ trợ MagSafe, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Ultra Wideband, Thread và mmWave. Thời lượng pin cũng tốt hơn so với iPhone 16e.
Tuy nhiên, những nâng cấp này chỉ mang tính gia tăng, chứ không phải là thiết yếu cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Nếu bạn đã sở hữu iPhone 16e, tốt hơn hết là nên chờ Apple ra mắt phiên bản ấn tượng hơn.
Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn mua một chiếc iPhone mới , iPhone 17 sẽ là lựa chọn tốt hơn. Nếu không tính đến iPhone 16e 128GB, iPhone 17 sẽ đắt hơn iPhone 16e khoảng 6 triệu đồng.
Điều này khiến iPhone 17 trở thành lựa chọn hợp lý với các tính năng mà nó mang lại!
