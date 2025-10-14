Thay vì phần khuyết trên iPhone 16e, iPhone 17 sở hữu cụm camera hình viên thuốc. Khu vực xung quanh cụm camera trên iPhone 17 được dùng để hiển thị các thông tin quan trọng, chẳng hạn như thời gian đếm ngược, phát nội dung đa phương tiện, v.v.

Một tính năng đáng chú ý khác đã xuất hiện trên iPhone 17 là ProMotion. Tính năng này cung cấp tốc độ làm mới động lên đến 120Hz, tùy thuộc vào nội dung đang xem. Trong khi đó, màn hình iPhone 16e có tốc độ làm mới cố định là 60Hz.

iPhone 17 cũng có chế độ Always On. Chế độ này cho phép bạn xem ngày, giờ và các thông tin liên quan khác trên thiết bị mọi lúc.

Trên iPhone 17, tốc độ làm mới màn hình giảm xuống chỉ còn 1Hz khi iPhone của bạn bị khóa hoặc ở chế độ Chờ. Đây là những thay đổi thú vị, nhưng không có gì đột phá. ProMotion cho phép cuộn mượt mà hơn và cải thiện thời lượng pin, nhưng không có gì nhiều hơn thế.

Màn hình iPhone 17 có độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel. Trong khi đó, phiên bản tiền nhiệm có độ phân giải màn hình là 2.532 x 1.170 pixel. Tuy nhiên, mật độ điểm ảnh vẫn giữ nguyên ở mức 460 điểm ảnh trên một inch.

Về độ sáng, Apple cho biết iPhone 17 tiêu chuẩn có thể đạt 1.000 nits cho nội dung thông thường, 1.600 nits độ sáng tối đa khi xem HDR và ​​3.000 nits độ sáng tối đa khi sử dụng ngoài trời. Màn hình của máy có độ sáng tối thiểu là 1 nits. Trong khi đó, màn hình iPhone 16e có độ sáng tối đa là 1200 nits, nghĩa là màn hình iPhone 17 có thể đạt mức độ sáng cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, tỷ lệ tương phản 2.000.000:1 vẫn không thay đổi so với iPhone 16e.

Apple đã tích hợp công nghệ True Tone, Wide Color (P3) và Haptic Touch trên cả hai mẫu máy. Ngoài ra, cả iPhone 17 và iPhone 16e đều được trang bị lớp phủ chống bám vân tay. Màn hình iPhone 17 được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2. Apple cho biết Ceramic Shield 2 có khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp ba lần so với Ceramic Shield ban đầu của iPhone 16e. Màn hình iPhone 17 còn được trang bị lớp phủ chống phản chiếu bảy lớp.

Điều này giúp văn bản dễ đọc hơn trong điều kiện ánh sáng mạnh, cả trong nhà và ngoài trời, so với màn hình iPhone 16e. Nhìn chung, iPhone 17 được trang bị màn hình ProMotion lớn hơn iPhone 16e khoảng 0,5 inch. Màn hình này cũng bền hơn, sáng hơn và có tính năng Dynamic Island hữu ích hơn.