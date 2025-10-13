iPhone Fold sẽ không quá đắt như dự đoán?

Cách chế tạo bản lề của iPhone Fold có thể giúp Apple tiết kiệm đáng kể chi phí khi sản xuất iPhone màn hình gập. Theo dự đoán của nhà phân tích Ming-Chi Kuo, chi phí sẽ thấp hơn khoảng 20 - 40 USD so với dự kiến ​​hiện tại.

Tính năng chính của iPhone Fold sẽ là khả năng gập lại, sử dụng cơ chế bản lề. Mặc dù khả năng xử lý uốn cong giữa trạng thái mở và đóng của màn hình là yếu tố then chốt nhưng sản phẩm cũng đòi hỏi sự hỗ trợ của một cơ chế bản lề được chế tạo chắc chắn và hoạt động hoàn hảo.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Bản lề sẽ cần rất nhiều công sức để hoàn thiện, đồng nghĩa với chi phí sản xuất cao.

Theo ông Kuo, khi bản lề được sản xuất hàng loạt, chi phí sản xuất trung bình cho mỗi chiếc sẽ vào khoảng 70 - 80 USD, giảm đáng kể so với kỳ vọng hiện tại của thị trường là 100 - 120 USD hoặc thậm chí cao hơn.

Nhiệm vụ sản xuất

Việc sản xuất bản lề trên thực tế sẽ do hai công ty đảm nhiệm. Foxconn, một thành viên lâu năm trong chuỗi cung ứng của Apple sẽ hợp tác với Shin Zu Shing trong một liên doanh để sản xuất bản lề.

Liên doanh này sẽ đảm bảo được một phần đáng kể đơn đặt hàng bản lề từ Apple, chiếm khoảng 65% tổng đơn hàng. Phần còn lại đang được Amphenol tiếp quản.

Tùy thuộc vào thành công của sản phẩm, một nhà sản xuất thứ ba có thể tham gia. Luxshare sẽ là một sự bổ sung tiềm năng cho danh sách nhưng phải sau năm 2027.

Sự quan tâm của Luxshare có thể là một tín hiệu tốt cho Apple. Sự cạnh tranh bổ sung có thể giúp giảm giá thành bản lề hơn, tăng lợi nhuận cho "Nhà Táo" bằng cách cắt giảm chi phí sản xuất.

Cần có sức mạnh

Các tin đồn trước đây cho rằng iPhone Fold về cơ bản có thể giống như hai chiếc iPhone Air được gắn vào một bản lề. Cũng giống như điện thoại thông minh siêu mỏng, Apple có thể sử dụng titan và nhôm trong khung để giữ cho máy mỏng và chắc chắn.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Trước đó, ông Kuo dự đoán, iPhone Fold sẽ có khung thép không gỉ với bản lề kim loại lỏng. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ khiến điện thoại thông minh nặng hơn nhiều.

Về việc liệu iPhone Fold có thực sự được tung ra thị trường hay không, ông Kuo không đưa ra thêm bất kỳ gợi ý nào về triển vọng của sản phẩm. Được đồn đoán từ năm 2019, "siêu phẩm" được kỳ vọng sẽ được công bố vào năm 2026, cải thiện nhiều hạn chế của smartphone màn hình gập hiện tại.