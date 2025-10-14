Top smartphone có màn hình tốt nhất năm 2025

Với smartphone, một trong những bộ phận quan trọng nhất chính là màn hình. Với màn hình có độ tương phản cao, cân bằng màu sắc tốt, độ sáng cao và màu đen sâu, tốc độ làm mới màn hình thích ứng linh hoạt, người dùng sẽ có trải nghiệm chơi game và xem phim "đã" mắt hơn.

Ngày nay, những smartphone cao cấp đều đã có màn hình Full HD với tốc độ làm mới cao - 120Hz. Vậy đâu là những smartphone có màn hình tốt nhất năm nay? Chuyên trang đánh giá DXO Mark đã tiến hành thử nghiệm kỹ lưỡng trên hàng chục smartphone và tìm ra danh sách này.

Theo DXO Mark, top 10 smartphone có màn hình tốt nhất năm nay lần lượt như sau:

1. Pixel 10 Pro XL

2. Pixel 10

3. Galaxy S25 Ultra

4. Pixel 9 Pro XL

5. Pixel 9 Pro

6. Galaxy S25 Edge

7. Honor Magic 6 Pro

8. Galaxy S25+

9. Galaxy S25

10. Pixel 9

Dễ thấy, trong danh sách này, dòng Galaxy S25 và Pixel 10 đang giữ thế áp đảo. Dòng iPhone 16 và iPhone 17 không có cơ hội "chen chân" dù trải nghiệm thực tế khá "chất".

Ưu điểm của màn hình Pixel 10 Pro XL bao gồm:

- Màu sắc chính xác và hiển thị tốt trong mọi điều kiện đã thử nghiệm

- Độ sáng được điều chỉnh trong hầu hết các tình huống sử dụng

- Video HDR10 được hiển thị tốt trong cả môi trường thiếu sáng và trong nhà

- Cảm ứng chính xác và phản hồi cao

Pixel 10 Pro XL được đánh giá cao về màn hình.

Để chấm điểm và phân tích, các thiết bị phải trải qua một loạt các bài kiểm tra khách quan và cảm quan trong điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát và điều kiện thực tế. Điểm số Màn hình DXOMARK được tính đến trải nghiệm người dùng tổng thể mà màn hình mang lại, có tính đến dung lượng phần cứng và hiệu chỉnh phần mềm. Trong quá trình kiểm tra, smartphone chỉ sử dụng các ứng dụng video và ảnh được cài đặt sẵn tại nhà máy.

Màn hình của Pixel 10 Pro XL có kích cỡ 6,8 inch; độ phân giải 1344 x 2992 pixel; tỷ lệ 20:9; tốc độ làm mới 120 Hz. Hiện tại, Pixel 10 Pro XL về nước theo đường xách tay, giá cũng không quá cao, chỉ từ 31,65 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 256GB.