Wi-Fi 8 đã được TP-Link thử nghiệm thành công

Các thiết bị Wi-Fi 7 chỉ vừa mới phổ biến trong vài năm trở lại đây, nhưng guồng quay công nghệ không bao giờ ngừng lại. Mới đây, gã khổng lồ thiết bị mạng TP-Link đã chính thức thông báo về việc thử nghiệm thành công Wi-Fi 8, hứa hẹn một kỷ nguyên kết nối không dây siêu ổn định, giải quyết triệt để các vấn đề về độ trễ và nhiễu sóng.

Ảnh minh họa.

Trong một thông báo gây chấn động ngành công nghệ, TP-Link xác nhận đã hoàn thành các thử nghiệm đầu tiên trên phần cứng Wi-Fi 8 (tên mã 802.11bn) thông qua một thiết bị nguyên mẫu. Dù không tiết lộ chi tiết về đối tác cung cấp chip, nhiều khả năng đó là một trong những tên tuổi lớn như Qualcomm, Broadcom hay MediaTek. Thử nghiệm này đã xác thực thành công tín hiệu và thông lượng dữ liệu, đánh dấu một "cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển Wi-Fi 8".

Điều gây ngạc nhiên nhất về Wi-Fi 8 không phải là một cú nhảy vọt về tốc độ lý thuyết. Chuẩn mới vẫn sẽ giữ lại các thông số ấn tượng của Wi-Fi 7 như ba băng tần (2.4 GHz, 5 GHz và 6 GHz), điều chế 4096 QAM, và băng thông kênh tối đa 320 MHz, với tốc độ tối đa trên giấy tờ vẫn là 46 Gbps.

Vậy, đâu là sự khác biệt? Mục tiêu cốt lõi của Wi-Fi 8 là độ tin cậy cực cao (Ultra High Reliability - UHR). Công nghệ này tập trung vào việc cải thiện tốc độ và sự ổn định trong thế giới thực lên đến 25%, đặc biệt là trong những môi trường khắc nghiệt nhất.

Để làm được điều này, Wi-Fi 8 giới thiệu bốn công nghệ đột phá, trong đó tiêu biểu là Coordinated Spatial Reuse (Co-SR) giúp tối ưu cường độ tín hiệu và Dynamic Sub-Channel Operation (DSO) có thể tăng thông lượng cho một thiết bị lên đến 80% bằng cách phân bổ các kênh phụ một cách thông minh. Ngoài ra, còn có Coordinated Beamforming (Co-BF) và Modulation Coding Scheme (MCS).

Thông số của Wi-Fi 8 được Qualcomm chia sẻ.

Hãy tưởng tượng bạn đang sống trong một khu chung cư đông đúc, nơi hàng chục mạng Wi-Fi khác đang chen chúc và gây nhiễu. Với Wi-Fi 8, bạn sẽ được trải nghiệm:

- Tình trạng nhiễu sóng từ các mạng lân cận được giảm thiểu tối đa.

- Thoải mái di chuyển trong nhà khi đang gọi video call hoặc chơi game mà không lo bị rớt mạng (roaming).

- Cải thiện đáng kể hiệu suất ở những khu vực tín hiệu yếu mà trước đây thường gọi là "vùng chết Wi-Fi".

Sự xuất hiện của Wi-Fi 8 cũng là một tin tốt cho túi tiền của người tiêu dùng. Dù các thiết bị Wi-Fi 8 khi ra mắt chắc chắn sẽ có giá cao, nhưng nó sẽ tạo áp lực khiến giá của các router Wi-Fi 7 vốn đã giảm mạnh trong thời gian qua sẽ còn tiếp tục "mềm" hơn nữa, trở thành lựa chọn hấp dẫn cho đại đa số người dùng.