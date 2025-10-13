Bí mật chưa từng bật mí về việc sản xuất smartphone siêu sang

Trong thế giới hàng xa xỉ, khái niệm “độc bản” luôn có sức hút đặc biệt. Một chiếc đồng hồ giới hạn, một túi Hermès chế tác riêng, hay một đôi giày da được khắc tên chủ nhân, tất cả đều thể hiện gu thẩm mỹ và địa vị của người sở hữu.

Theo báo cáo Knight Frank Wealth Report 2025, Việt Nam hiện có hơn 5.400 cá nhân sở hữu tài sản trên 10 triệu USD. Và nhóm khách hàng này ngày càng dành sự quan tâm cho những món đồ được làm riêng, dành riêng. Với họ, giá trị của món quà không nằm ở số tiền, mà ở thời gian chờ đợi và dấu ấn cá nhân trong từng chi tiết.

Chẳng hạn với thương hiệu điện thoại siêu sang Vertu, mỗi chiếc điện thoại được thiết kế theo yêu cầu, chế tác thủ công tại Anh, trải qua từ 90 - 300 ngày kiểm định và hoàn thiện trước khi được bàn giao cho khách hàng ở khắp nói trên thế giới.

Theo chia sẻ của một chuyên gia chế tác, mọi đơn hàng đặt riêng đều được bắt đầu bằng buổi tư vấn kín đáo trong không gian sang trọng. Khách hàng chia sẻ phong cách, tông màu ưa thích, vật liệu mong muốn và cả câu chuyện đằng sau món quà sắp trao tặng. Những thông tin này được chuyên viên của hãng tổng hợp, từ đó bản phác đầu tiên định hình nên chiếc máy độc bản.

Sau khi thống nhất thiết kế, hãng sẽ đóng vai trò kết nối trực tiếp, đảm bảo mọi lựa chọn về da, kim loại hay màu sắc đều có chứng nhận nguồn gốc và đạt chuẩn kiểm định trước khi sản xuất.

"Trung bình, một chiếc đặt riêng cần từ 90 đến 300 ngày chế tác, tùy theo độ phức tạp và giá trị vật liệu. Giai đoạn đầu gồm cắt da, xử lý bề mặt, tạo hình khung kim loại và ghép các chi tiết thủ công. Khi sử dụng chất liệu đặc biệt như vàng, đá quý hay các loại da hiếm như cá sấu bạch tạng,… thời gian kéo dài hơn do từng chi tiết khảm đều được đính kết và đánh bóng thủ công", vị nghệ nhân tiết lộ.

Chưa hết, ở giai đoạn kiểm định, mỗi chiếc Vertu phải vượt qua hàng loạt bài thử nghiệm khắt khe: Soi kính phóng đại tìm lỗi bề mặt sapphire, kiểm tra độ bền bản lề gập hàng nghìn lần, thử chịu nhiệt và độ ẩm theo tiêu chuẩn riêng. Khi đạt yêu cầu, máy được cài đặt hệ thống bảo mật chuẩn Vertu OS, kích hoạt dịch vụ khách hàng toàn cầu, và đăng ký IMEI vào hệ thống bảo hành chính hãng.

Bộ sản phẩm khi tới tay khách hàng sẽ kèm hồ sơ chứng nhận xuất xưởng, sổ bảo hành quốc tế và thẻ xác thực phân phối chính hãng. Thậm chí, buổi bàn giao còn có phần hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, vệ sinh vật liệu và giới thiệu lịch bảo dưỡng định kỳ như những chiếc ô tô đắt tiền.

“Chờ đợi từ 3 - 10 tháng, thậm chí là 1 năm cho một chiếc điện thoại nghe có vẻ dài, nhưng với những người sành sưu tầm, đó là phần tất yếu của giá trị độc bản. Mỗi chiếc ra đời theo cách khác nhau, phản chiếu cá tính riêng của chủ nhân, một món trang sức công nghệ được chế tác bằng sự tỉ mỉ, không lặp lại”, vị chuyên gia chế tác nói.