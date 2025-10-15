Startup công nghệ từng từ chối 5 tỷ đồng của Shark Bình, giờ ra sao?

Startup từ chối 5 tỷ đồng từ shark Bình

Ông Nguyễn Hòa Bình là một trong những “cá mập” (shark) nổi bật tại chương trình Shark Tank Việt Nam qua nhiều mùa phát sóng. Không chỉ được biết đến với phong cách đầu tư quyết liệt và thực tế, ông còn là người thường đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược và định hướng cho các startup công nghệ.

Shark Bình tại Shark Tank Việt Nam mùa 4.

Tuy nhiên, không phải mọi dự án đều có thể thuyết phục được vị shark này. Một số startup như Dr Expedia hay Enfarm từng bị ông từ chối vì định giá cao, mô hình kinh doanh chưa rõ ràng hoặc chưa chứng minh được tiềm năng doanh thu. Nhưng cũng có trường hợp ngược lại, chính startup lại là người từ chối đề nghị đầu tư của shark Bình.

Chẳng hạn, tại tập 12 của Shark Tank Việt Nam mùa 4, phát sóng năm 2021, nhà sáng lập Trần Viết Quân đã mang đến chương trình ứng dụng quản lý nhân sự 4.0 có tên Tanca. Startup này kêu gọi đầu tư 150.000 USD cho 3% cổ phần, tương đương định giá khoảng 5 triệu USD.

Shark Bình vốn là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực công nghệ, nhanh chóng nhận ra điểm yếu cốt lõi của startup công nghệ là khâu bán hàng. Ông đề nghị đầu tư 5 tỷ đồng cho 20% cổ phần và cho rằng con số này sẽ là động lực để các shark cùng tham gia hỗ trợ startup phát triển nhanh hơn.

Tuy nhiên, nhà sáng lập Tanca lại không đồng ý với tỷ lệ đó. Trần Viết Quân cho rằng, việc nhượng tới 20% cổ phần sẽ làm giảm khả năng phát triển lâu dài của công ty. Anh đề nghị mức 150.000 USD cho 5% cổ phần nhằm giữ vững quyền kiểm soát và linh hoạt trong việc gọi vốn sau này. Do bất đồng trong định giá và tỷ lệ sở hữu, hai bên không đạt được thỏa thuận, và Tanca rời chương trình mà không có khoản đầu tư nào.

Cái kết sau 4 năm từ chối shark Bình

Bốn năm sau khi xuất hiện trên sóng Shark Tank, Tanca từ một ứng dụng chấm công tưởng như đơn giản, đã phát triển thành một trong những nền tảng quản lý nhân sự hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay, Tanca sở hữu hơn 4.000 khách hàng và gần 500.000 người dùng, dù chưa từng trải qua bất kỳ vòng gọi vốn nào khác.

Trần Viết Quân gọi vốn cho startup Tanca cách đây hơn 4 năm.

Để có được thành công như hiện tại, theo chia sẻ của Trần Viết Quân, đội ngũ sáng lập đã lựa chọn hướng đi khác biệt: Thay vì chạy theo những khoản đầu tư mạo hiểm, họ tập trung xây dựng sản phẩm và mở rộng tệp khách hàng thật sự cần giải pháp. Nhờ đó, doanh thu và lượng người dùng của Tanca tăng gấp bốn lần chỉ trong thời gian ngắn, mở ra bước ngoặt cho hành trình phát triển bền vững.

Từ một ứng dụng chấm công cơ bản, Tanca đã tiến hóa thành một hệ thống quản lý nhân sự toàn diện với hơn 12 nhóm tính năng hiện đại, từ chấm công, xếp ca đến quản lý hiệu suất và phát triển nhân viên. Nổi bật hơn cả là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp nền tảng trở thành một “AI Agent” thông minh có khả năng học hỏi hành vi, hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm làm việc và nâng cao hiệu quả cho cả người lao động lẫn nhà quản lý.

Không chỉ dừng lại ở công nghệ, chiến lược giá của Tanca cũng được xem là yếu tố tạo nên sức bật mạnh mẽ. Với mức giá trọn đời chỉ 2,8 triệu đồng, Tanca hướng đến việc phổ cập giải pháp quản lý nhân sự đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ - những đối tượng vốn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các công cụ chuyển đổi số chuyên nghiệp. Triết lý “dân chủ hóa công nghệ” này giúp Tanca trở thành lựa chọn phổ biến cho hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình số hóa hoạt động.

Hiện nay, Tanca không chỉ khẳng định vị thế tại thị trường nội địa mà còn mở rộng ra quốc tế thông qua các hợp tác với những nền tảng lớn như Bitrix24 và Larksuite (Bytedance). Startup này đặt mục tiêu phát triển các AI Agent có khả năng vận hành độc lập, hỗ trợ khách hàng toàn cầu trong các tác vụ như chấm công hay tính lương chỉ bằng một câu lệnh, giảm tối đa sự phụ thuộc vào đội ngũ bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng truyền thống.