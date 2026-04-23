Top 5 sản phẩm ấn tượng nhất của Apple thời Tim Cook

Việc Tim Cook tuyên bố sẽ rời vị trí CEO Apple vào tháng 9 tới đánh dấu sự khép lại của một giai đoạn phát triển quan trọng của hãng công nghệ này. Kể từ khi tiếp quản vị trí từ Steve Jobs vào năm 2011, Cook đã đưa Apple bước vào thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, giá trị thị trường vượt 3.600 tỷ USD và danh mục sản phẩm, dịch vụ ngày càng đa dạng.

Không giống như Steve Jobs – người đặt nền móng với các sản phẩm mang tính cách mạng như Macintosh hay iPhone,Tim Cook tập trung mở rộng hệ sinh thái và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Dưới đây là 5 sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu được ra mắt trong thời kỳ của ông, góp phần định hình Apple hiện đại.

1. Đồng hồ thông minh Apple Watch

Ra mắt năm 2014, Apple Watch là dòng sản phẩm mới đầu tiên dưới thời Tim Cook, đánh dấu bước chuyển quan trọng của Apple sau kỷ nguyên Steve Jobs. Khi đó, thị trường đồng hồ thông minh đã xuất hiện nhưng chưa thực sự bùng nổ.

Apple Watch không chỉ giúp phổ biến thiết bị đeo thông minh mà còn đưa công nghệ chăm sóc sức khỏe cá nhân đến gần hơn với người dùng. Các tính năng theo dõi nhịp tim, vận động và sức khỏe đã biến thiết bị này thành công cụ hỗ trợ đời sống hàng ngày.

Theo báo cáo từ Counterpoint Research, trong quý 4/2026, Apple Watch chiếm khoảng 32% tổng lượng đồng hồ thông minh toàn cầu, cho thấy vị thế dẫn đầu trong phân khúc này.

2. Tai nghe không dây AirPods

Khi AirPods ra mắt năm 2016, thiết kế của sản phẩm từng gây tranh cãi và bị đánh giá là khác lạ. Tuy nhiên, quyết định loại bỏ giắc cắm tai nghe trên iPhone đã khiến tai nghe Bluetooth trở thành xu hướng tất yếu.

Chỉ sau một năm, AirPods nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Theo dữ liệu từ NPD, sản phẩm này chiếm tới 85% doanh thu tai nghe không dây vào năm 2017.

Không chỉ là phụ kiện âm thanh, AirPods còn trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái Apple với khả năng kết nối liền mạch giữa các thiết bị, mang lại trải nghiệm tiện lợi cho người dùng.

3. Ứng dụng Apple Music

Apple Music ra mắt năm 2015, đánh dấu bước chuyển của Apple từ bán nhạc số sang mô hình dịch vụ thuê bao. Trước đó, Apple là nền tảng hàng đầu trong việc phân phối nhạc số qua iTunes.

Sự xuất hiện của Apple Music giúp người dùng tiếp cận kho nhạc trực tuyến mà không cần mua từng bài hát hoặc album riêng lẻ. Chỉ sau một năm, dịch vụ này đã đạt lượng người dùng bằng một nửa so với Spotify – "đối thủ" lớn nhất trên thị trường.

Hiện nay, với hơn 100 triệu bài hát trong thư viện, Apple Music trở thành nền tảng streaming lớn thứ hai thế giới, mang lại lựa chọn đa dạng cho người yêu âm nhạc.

4. Kính thực tế ảo Vision Pro

Ra mắt năm 2023, Vision Pro là thiết bị thực tế ảo và thực tế tăng cường độc lập của Apple. Sản phẩm sử dụng hai màn hình micro-OLED độ phân giải 4K, mang lại hình ảnh sắc nét và sống động vượt trội so với nhiều thiết bị cùng loại.

Vision Pro được đánh giá cao về chất lượng hiển thị và khả năng tương tác, mở ra hướng tiếp cận mới cho công nghệ thực tế hỗn hợp. Tuy nhiên, mức giá cao và trọng lượng khá lớn khiến sản phẩm này vẫn còn hạn chế về khả năng tiếp cận đại chúng.

Dù vậy, Vision Pro được xem là bước thử nghiệm quan trọng, đặt nền móng cho các thiết bị AR/VR trong tương lai của Apple.

5. Thẻ gắn đồ AirTag

Ra mắt năm 2021, AirTag là thiết bị định vị sử dụng kết nối Bluetooth, giúp người dùng theo dõi các vật dụng cá nhân như chìa khóa, hành lý, xe đạp hoặc túi xách.

Nhờ tích hợp với hệ sinh thái Find My, AirTag có thể tận dụng mạng lưới thiết bị Apple toàn cầu để xác định vị trí chính xác. Phụ kiện này đặc biệt hữu ích trong các tình huống thất lạc hành lý tại sân bay hoặc di chuyển đường dài.

Sự phổ biến của AirTag đã khiến nhiều hãng hàng không và sân bay tích hợp hỗ trợ hệ thống này, giúp người dùng dễ dàng theo dõi hành lý trong quá trình vận chuyển. Apple cũng đã giới thiệu phiên bản cập nhật của AirTag trong năm nay, tiếp tục cải thiện hiệu năng và độ chính xác.

Trong suốt 15 năm lãnh đạo, Tim Cook không tạo ra những “cú sốc” mang tính cách mạng như thời Steve Jobs nhưng lại xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, giúp các thiết bị và dịch vụ kết nối chặt chẽ với nhau, mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng.