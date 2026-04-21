Nhiều sản phẩm của Apple sử dụng vật liệu tái chế tới 60%

Năm ngoái, Apple đã đạt được mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nhựa khỏi bao bì sản phẩm của mình. Giờ đây, mọi thiết bị Apple đều được đóng gói bằng bao bì làm từ 100% sợi tự nhiên - người dùng có thể tái chế tại nhà.

Ảnh minh họa.

Các thiết bị của hãng cũng sử dụng rất nhiều vật liệu tái chế. Công ty đã sử dụng 30% vật liệu tái chế trong tất cả các sản phẩm được xuất xưởng năm ngoái. Trong đó, 3 linh kiện dưới đây đều được tái chế 100%:

- Tất cả pin do Apple thiết kế đều sử dụng 100% coban tái chế

- Tất cả nam châm đều sử dụng 100% nguyên tố đất hiếm tái chế

- Tất cả bảng mạch in do Apple thiết kế đều sử dụng 100% lớp mạ vàng và thiếc hàn tái chế.

Tất cả các vật liệu được sử dụng trong sản xuất của Apple đều được khai thác một cách có trách nhiệm. Công ty có trụ sở tại Cupertino luôn bảo vệ mạnh mẽ về nhân quyền và môi trường từ chuỗi cung ứng của mình.

MacBook Neo.

Các sản phẩm riêng lẻ cũng đang được cải thiện, MacBook Neo mới ra mắt là một trong những sản phẩm thân thiện với môi trường với 60% hàm lượng vật liệu tái chế. Đây là sản phẩm của Apple có hàm lượng vật liệu tái chế cao nhất từ ​​trước đến nay.

Các nhà thiết kế và kỹ sư của Apple xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi vì điều đó. Cụ thể, vỏ máy tính xách tay được chế tạo bằng quy trình tạo hình tiết kiệm vật liệu, giúp giảm một nửa lượng nguyên liệu thô sử dụng. Quá trình anod hóa nhôm sử dụng ít nước hơn vì 70% lượng nước được tái sử dụng.

Apple báo cáo, hãng đã giảm lượng nhựa sử dụng tới hơn 15.000 tấn trong 5 năm qua nhờ vào bao bì hoàn toàn bằng sợi mới. Ngoài ra, các văn phòng và cửa hàng trên toàn thế giới của công ty cũng sử dụng 100% năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng sử dụng hơn 20 gigawatt năng lượng tái tạo. Tương tự, lượng nước sử dụng cũng được giảm tại các cơ sở của Apple (giảm tới 55%) và các nhà cung cấp (tiết kiệm được 17 tỷ gallon nước).

Ngoài ra, "Táo Khuyết" cũng có những mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2030 – hoàn toàn trung hòa carbon và tái sử dụng toàn bộ lượng nước tại các cơ sở của mình.

Để kỷ niệm Ngày Trái đất (22/04), một số cửa hàng Apple sẽ giảm giá 10% cho tai nghe không dây AirPods và phụ kiện dành cho khách hàng tái chế một số sản phẩm của hãng. Ưu đãi này có hiệu lực đến ngày 16/5.