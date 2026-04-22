Những điều ít biết về CEO mới của Apple John Ternus

CEO mới của Apple là người kín tiếng

Ông Tim Cook vừa rời vị trí CEO Apple, chuyển giao quyền lực cho ông John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng. Dự kiến, ông Tim Cook sẽ chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành hội đồng quản trị vào cuối năm nay. Đây là bước chuyển giao quyền lực đáng chú ý tại một trong những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới.

Theo thông báo, nhiệm kỳ CEO Apple của ông ông John Ternus sẽ bắt đầu từ ngày 1/9/2026. Là một lãnh đạo phụ trách kỹ thuật phần cứng và gắn bó lâu năm với Apple, việc bổ nhiệm này được kỳ vọng sẽ dẫn dắt công ty tiếp tục đi theo con đường đã mang lại thành công rực rỡ.

Ông John Ternus công bố các sản phẩm mới của Apple. (Ảnh: EPA)

Việc bổ nhiệm ông John Ternus làm CEO Apple phần nào phản ánh cách doanh nghiệp này xây dựng đội ngũ lãnh đạo: không phải những nhân vật nổi tiếng trước công chúng, mà là những người đã âm thầm gắn bó và đóng góp trong nhiều năm.

Trên thực tế, ông John Ternus đã làm việc tại Apple hơn hai thập kỷ. Gia nhập công ty từ năm 2001 với vai trò kỹ sư thiết kế sản phẩm, ông dần thăng tiến và hiện là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng. Trong vai trò này, ông chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc phát triển phần cứng của hầu hết các sản phẩm chủ lực, bao gồm iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch...

Không giống nhiều lãnh đạo công nghệ thường xuất hiện dày đặc trên truyền thông, ông John Ternus chủ yếu hoạt động phía sau hậu trường. Tuy vậy, dấu ấn của ông lại hiện diện trong gần như toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của Apple hiện nay.

Ông John Ternus cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình Apple chuyển sang sử dụng chip tự thiết kế, một bước đi chiến lược giúp công ty kiểm soát sâu hơn phần cứng và tối ưu hiệu năng sản phẩm.

Một trong những câu chuyện ấn tượng về ông John Ternus được kể lại trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp Đại học Pennsylvania năm 2024. Khi làm việc trên sản phẩm Apple đầu tiên của mình, màn hình Cinema Display, ông John Ternus đã tranh cãi với nhà cung cấp về số lượng rãnh trên đầu vít sẽ nằm ở mặt sau sản phẩm. Nhà cung cấp đưa ra vít có 35 rãnh, nhưng ông Ternus yêu cầu họ giữ đúng 25 rãnh như Apple mong muốn.

Hành trình từ kỹ sư đến vị trí CEO

Sinh năm 1975 tại Mỹ, ông John Ternus tham gia đội ngũ thiết kế sản phẩm Apple từ năm 2001, trở thành Phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng năm 2013 và gia nhập ban điều hành năm 2021.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, ông Ternus gia nhập Virtual Research Systems với vai trò kỹ sư cơ khí. Virtual Research Systems, dù không được biết đến rộng rãi ngày nay, là một phần của làn sóng thực tế ảo đầu tiên vào những năm 1980 và 1990, làm việc trên tai nghe VR và công nghệ nhập vai.

Ông John Ternus chịu trách nhiệm cho các thành phần vật lý cốt lõi cấu thành nên sản phẩm Apple – từ thiết kế, vật liệu cho đến hiệu năng phần cứng. Một trong những thành tựu nổi bật nhất của ông là tham gia dẫn dắt quá trình phát triển và triển khai chip Apple Silicon dành cho dòng máy Mac. Quyết định chuyển từ chip của Intel sang chip “cây nhà lá vườn” vào năm 2020 đã giúp hiệu năng Mac tăng mạnh, đồng thời thúc đẩy doanh số tăng trưởng đáng kể.

Không chỉ vậy, trong thời gian ông John Ternus lãnh đạo mảng phần cứng, Apple cũng ra mắt nhiều sản phẩm mang tính biểu tượng như Apple Watch và AirPods. Cả hai đều nhanh chóng trở thành những dòng sản phẩm chủ lực, đóng góp doanh thu lớn cho công ty.

Nền tảng kỹ thuật vững chắc kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn lâu năm tại Apple đã giúp ông John Ternus trở thành một trong những lãnh đạo hiểu rõ nhất cách công ty vận hành từ bên trong.

Tuy nhiên, thách thức dành cho ông John Ternus là không nhỏ. Ông không chỉ kế nhiệm một CEO đã đưa Apple lên đỉnh cao về giá trị thị trường, mà còn phải đối mặt với kỳ vọng tìm ra động lực tăng trưởng tiếp theo cho công ty.