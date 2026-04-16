iPhone Ultra sẽ là thất bại của Apple?

Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc đua điện thoại màn hình gập, Apple sẽ gia nhập thị trường với mẫu iPhone Fold (hoặc iPhone Ultra). Sự xuất hiện của thiết bị này ngay lập tức thu hút sự chú ý và được nhiều chuyên gia dự báo sẽ thành công lớn. Tuy nhiên, thực tế thị trường và những bài học từ các sản phẩm trước cho thấy, thành công không chỉ đến từ thiết kế mới lạ.

Thiết kế mới chưa đủ để đảm bảo thành công

Một trong những điểm được kỳ vọng trên iPhone Fold là màn hình tỷ lệ rộng, khác biệt so với phần lớn điện thoại màn hình gập dạng “cuốn sách” hiện nay như Galaxy Z Fold 7 hay Honor Magic V6 – vốn có thiết kế cao và hẹp. Cách tiếp cận này sẽ mang lại trải nghiệm gần với máy tính bảng hơn khi mở ra.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Thậm chí, hướng đi này đã ảnh hưởng đến các hãng khác, khiến Samsung phát triển một mẫu Galaxy Z Fold Wide với thiết kế tương tự. Trong khi đó, Huawei chuẩn bị ra mắt mẫu Pura X Max tại Trung Quốc với màn hình rộng.

Một số ý kiến cho rằng thành công của Huawei Pura X là dấu hiệu cho thấy điện thoại gập màn hình rộng sẽ trở thành xu hướng. Tuy nhiên, nhận định này chưa thực sự thuyết phục. Việc một sản phẩm thành công ở một thị trường cụ thể không đồng nghĩa với việc chúng sẽ tạo ra xu hướng toàn cầu.

Quan trọng hơn, Apple từng có những sản phẩm không đạt kỳ vọng dù mang thiết kế khác biệt, ví dụ như iPhone Air, iPhone 16 Plus hay iPhone 13 mini. Điều này cho thấy yếu tố hình thức không đủ để đảm bảo thành công nếu không đi kèm trải nghiệm thực tế phù hợp.

Khác biệt về trải nghiệm giữa các dòng smartphone màn hình gập

Việc so sánh iPhone Fold với Huawei Pura X cũng cần được nhìn nhận thận trọng. Dù cùng sử dụng màn hình rộng, hai thiết bị thuộc hai nhóm khác nhau. Pura X là điện thoại gập dạng “vỏ sò” (flip) trong khi iPhone Fold có thiết kế gập dạng “cuốn sách”.

Huawei Pura X.

Pura X chỉ có màn hình ngoài 3,5 inch, đủ để chạy trình duyệt hoặc một số ứng dụng cơ bản nhưng không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm smartphone. Khi mở ra, máy sử dụng màn hình 6,3 inch với tỷ lệ 16:10, vẫn chủ yếu hoạt động theo chiều dọc như các mẫu flip khác.

Trong khi đó, iPhone Fold sẽ có màn hình ngoài lớn hơn và màn hình trong rộng hơn đáng kể, cho phép sử dụng như một smartphone đầy đủ khi gập lại. Điều này đồng nghĩa với việc trải nghiệm sử dụng hàng ngày sẽ khác biệt hoàn toàn so với Pura X.

Tuy nhiên, thiết kế này cũng đặt ra thách thức về tính tiện dụng. Một thiết bị màn hình rộng có thể khó sử dụng bằng một tay, màn hình ngoài nếu không đủ tối ưu có thể gây bất tiện trong thao tác nhanh. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng, vốn là yếu tố quyết định trong việc lựa chọn sản phẩm.

Phần mềm và hệ sinh thái là yếu tố then chốt

Một trong những lý do giúp Huawei Pura X đạt được thành công ban đầu là phần mềm được tối ưu tốt. Hệ điều hành HarmonyOS cùng hệ sinh thái ứng dụng được điều chỉnh để phù hợp với cả hai màn hình, mang lại trải nghiệm liền mạch.

Đối với Apple, thách thức không chỉ nằm ở phần cứng mà còn ở việc tối ưu iOS cho thiết bị gập. Các nhà phát triển sẽ cần điều chỉnh ứng dụng để tương thích với màn hình lớn bên trong, Apple cũng phải đảm bảo hệ điều hành hoạt động ổn định, tránh lặp lại những vấn đề từng gặp với các phiên bản iOS trước.

Bên cạnh đó, mức giá dự kiến từ 2.000 USD trở lên cũng là rào cản lớn. Người dùng sẽ kỳ vọng một trải nghiệm hoàn thiện tương xứng với chi phí bỏ ra. Nếu thiết bị chưa thực sự mang lại giá trị rõ ràng so với smartphone truyền thống, việc thuyết phục người dùng nâng cấp sẽ không dễ dàng.