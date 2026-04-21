Apple chính thức đổi CEO: Tim Cook rời “ngôi vương” sau 15 năm

Ông sẽ chuyển sang vị trí Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị của Apple từ ngày 1/9. Mặc dù có thông tin cho rằng Cook sẽ tiếp tục giữ chức vụ CEO thêm vài năm nữa, nhưng quyết định này đã được công bố cùng với việc chỉ định người kế nhiệm.

Tim Cook giữ chức CEO từ năm 2011.

John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, sẽ trở thành CEO mới của Apple. Ternus đã xuất hiện nhiều trên truyền thông gần đây và được cho là lựa chọn hợp lý để dẫn dắt công ty trong tương lai. Ông là người đã giới thiệu iPhone Air, một mẫu iPhone hoàn toàn mới để cho thấy sự chuẩn bị cho vai trò mới.

Trong một bản ghi nhớ gửi đến nhân viên, Tim Cook đã hồi tưởng về thời gian làm việc tại Apple và những giá trị cốt lõi mà công ty theo đuổi. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ nhân viên và khẳng định rằng Apple sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Ternus.

CEO sắp tới là John Ternus cũng đã gửi một thông điệp đến đội ngũ, bày tỏ vinh dự khi được dẫn dắt Apple và cam kết sẽ tiếp tục tập trung vào trải nghiệm người dùng. Ông cũng thông báo rằng Tom Marieb sẽ trở thành người đứng đầu bộ phận kỹ thuật phần cứng nhằm đảm bảo sự chuyển giao suôn sẻ trong tổ chức.

John Ternus trong buổi giới thiệu iPhone Air vào năm ngoái.

Với việc Tim Cook ngừng vai trò CEO Apple vào ngày 1/9, nhiều khả năng John Ternus sẽ là người đảm nhận công việc giới thiệu loạt sản phẩm mới tại sự kiện mùa thu của Apple, thường diễn ra vào trung tuần tháng 9. Sự kiện này là nơi dự kiến chứng kiến loạt iPhone 18 Pro ra mắt, cùng mẫu iPhone gập đầu tiên của công ty. Ngoài ra, một số thiết bị khác cũng có mặt, nhưng có thể sẽ không bao gồm iPhone 8 cơ bản, vốn có thể ra mắt đầu năm 2017 cùng iPhone 18e.

Sự ra đi của Tim Cook đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Apple. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã vượt qua nhiều thách thức và phát triển mạnh mẽ, với các sản phẩm như MacBook và iPhone 17 Pro được công nhận là những thiết bị hàng đầu trên thị trường. Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ mang đến những điều mới mẻ cho Apple trong tương lai.