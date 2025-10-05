Top 5 máy tính bảng phù hợp cho học sinh được đánh giá tốt nhất

Mỗi học sinh đều có những sở thích riêng nhưng những chiếc máy tính bảng tốt nhất dành cho học sinh đều có một vài điểm chung: giá phải chăng và đa năng, hỗ trợ học tập, làm bài tập và thư giãn sau giờ học.

Các chuyên gia đã tiến hành đánh giá tất cả các máy tính bảng mới nhất từ ​​các công ty hàng đầu như Apple, Google và Samsung, OnePlus, Lenovo. Dưới đây là 5 máy tính bảng tốt nhất dành cho học sinh. Tất cả các sản phẩm đều đã có mặt tại thị trường Việt Nam.

1. iPad 10 2022

Giá bán từ: giá bán từ 7,99 triệu đồng

iPad 10 2022.

Chiếc iPad 10 của Apple có thể không thú vị bằng máy tính bảng iPad Air và iPad Pro nhưng lại được đề xuất là máy tính bảng tốt nhất cho học sinh vì giá rẻ nhưng bền bỉ. iPad 10 có màn hình 10,9 inch, có khả năng kết nối với các phụ kiện của Apple và thời lượng pin khoảng 11 giờ. Con chip bên trong chỉ là A14 nhưng vẫn xử lý tốt được các tác vụ thông thường.

2. Lenovo Chromebook Duet 3

Giá bán từ: 4,59 triệu đồng

Lenovo Chromebook Duet 3.

Nếu bạn muốn có một chiếc máy tính bảng Chrome tuyệt vời, giá rẻ cho trường học, không nên bỏ qua Lenovo Chromebook Duet. Đây là một sản phẩm tích hợp tiện ích của Chromebook vào một chiếc máy tính bảng nhỏ gọn, đẹp mắt, đi kèm bàn phím rời miễn phí. Ưu điểm của máy là thời lượng pin lên tới hơn 10 giờ, hiệu năng khá - nhờ chip Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 và hoạt động bền bỉ.

3. Microsoft Surface Pro 11

Giá bán từ: 20,5 triệu đồng

Microsoft Surface Pro 11.

Windows 11 là phiên bản Windows thân thiện với cảm ứng nhất từ ​​trước đến nay, giúp Microsoft Surface Pro 11 trở thành máy tính bảng Windows tốt nhất dành cho sinh viên. Máy nhanh, bền bỉ và hoạt động đủ tốt cho việc làm bài tập về nhà và viết lách. Sở hữu màn hình màn hình LCD có kích cỡ lên tới 13 inch, khi dùng kèm bàn phím rời, tablet hoàn toàn có thể trở thành một công cụ làm việc hữu ích cho những người thường xuyên di chuyển.

4. iPad Air M3

Giá bán từ: 16,19 triệu đồng

iPad Air M3.

Nếu bạn có đủ khả năng chi trả, iPad Air M3 là một bản nâng cấp tuyệt vời so với iPad cơ bản vì chúng có nhiều tính năng hơn và thiết kế thanh lịch hơn, hỗ trợ Bàn phím Magic Keyboard của Apple và các phụ kiện khác. Hiệu năng của phiên bản này cũng mạnh mẽ hơn so với thế hệ iPad Air M2 cũ.

5. OnePlus Pad

Giá bán từ: 5,89 triệu đồng

OnePlus Pad.

Nhìn chung, chiếc OnePlus Pad là một chiếc máy tính bảng tuyệt vời dành cho sinh viên nhờ tốc độ, thời lượng pin dài (lên tới gần 15 giờ) và bàn phím giá tốt. Sản phẩm hiện đã về nước theo đường xách tay. Máy có màn hình lớn - kích cỡ 11,6 inch, chip xử lý bên trong là Snapdragon 8 Gen 3 - cung cấp hiệu năng mạnh mẽ.