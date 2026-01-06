Trên tay máy tính bảng cực mỏng, đè bẹp iPad Pro

Mới đây, giới chuyên gia vừa cầm trên tay chiếc máy tính bảng mỏng nhất thế giới tại CES - Triển lãm hàng điện tử 2026. Sản phẩm này có tên là Paper, mỏng đến mức khiến iPad Pro vốn cực mỏng trở nên cồng kềnh!

Được sản xuất bởi công ty Haining Toall Technology của Trung Quốc, thiết bị Android chỉ dày 3,1mm. Trong khi đó, iPad Pro M5 cao cấp có độ dày 5,1mm.

Máy tính bảng cực mỏng - Paper.

Máy tính bảng Paper có màn hình AMOLED 13 inch, mỏng đến mức các cổng được đặt trong một khu vực nhô lên. Sở hữu chiếc tablet này, người dùng vẫn có hai cổng kết nối USB-C và một cổng mini HDMI. Phần nhô lên này cũng giúp máy tính bảng dễ cầm hơn một chút.

Công ty cho biết, sản phẩm sẽ có các phiên bản bộ nhớ trong 256GB và 512GB, giá bán khá cao, lên tới 1.500 USD (khoảng 39,4 triệu đồng).

Về CPU, đại diện của công ty chỉ khẳng định máy tính bảng Paper sẽ được trang bị bộ xử lý của Trung Quốc. Ngoài ra, tablet chỉ có thời lượng sử dụng 3 giờ, có thể sử dụng được thêm vài giờ nữa nếu dùng kèm ốp lưng.

Hiện chưa có ngày phát hành chính thức cho máy tính bảng Paper tại Mỹ. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin về sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.