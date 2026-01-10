Huawei tung máy tính bảng MatePad 12 X cùng bút cảm ứng M-Pencil Pro

Huawei vừa chính thức mở bán máy tính bảng MatePad 12 X với màn hình PaperMatte 12-inches cải tiến, bút cảm ứng M-Pencil Pro mới cùng hệ sinh thái ứng dụng tối ưu cho công việc và sáng tạo như Notes, GoPaint và WPS Office PC 3.0.

Huawei MatePad 12 X.

Trong đó, màn hình PaperMatte cải tiến được hỗ trợ bởi công nghệ khắc nano giúp giảm 50% độ lóa so với thế hệ trước, theo công bố của hãng. Nhờ khả năng chống chói, chống lóa và hiển thị dịu mắt, MatePad 12 X phù hợp cho các tác vụ làm việc cường độ cao, trong thời gian dài, ở nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối nhưng MatePad 12 X có trọng lượng chỉ 555g và mỏng 5,9mm. Với lớp phủ ánh ngọc trai, thiết bị toát lên vẻ ngoài sang trọng và cảm giác mịn màng, dễ chịu khi cầm nắm. Bên trong là kiến trúc tản nhiệt 3D tiên tiến và quy trình phân phối nhiệt 3D chuẩn PCBA giúp tăng hiệu năng tổng thể lên đến 27% so với thế hệ tiền nhiệm.

MatePad 12 X có giao diện mô phỏng như PC.

MatePad 12 X hỗ trợ hệ sinh thái phần mềm nổi bật với WPS Office PC 3.0 mang giao diện và trải nghiệm tương tự máy tính, cho phép người dùng xử lý tài liệu, bảng tính và trình chiếu một cách chuyên nghiệp ngay trên máy tính bảng.

Dịp này, Huawei cũng giới thiệu bút cảm ứng M-Pencil Pro mới. Bút được trang bị phím tắt với thiết kế Star Ring giúp chuyển đến ứng dụng Notes. Với thao tác bóp nhẹ thân bút, giao diện sẽ hiện lên menu tròn, cung cấp quyền truy cập vào cọ vẽ, bảng màu và các công cụ khác.

Ngoài ra, thao tác xoay bút, áp dụng riêng cho ứng dụng vẽ độc quyền GoPaint giúp người dùng sáng tạo nên những nét vẽ. M-Pencil Pro được trang bị ba đầu bút, được thiết kế cho các mục đích riêng biệt gồm viết tiêu chuẩn, viết nét nhỏ và vẽ tranh, cùng với 16.384 mức cảm ứng lực khác.

Bút M-Pencil Pro kết nối NearLink.

Về giá bán, MatePad 12 X có giá tham khảo 15,49 triệu đồng, M-Pencil Pro có giá tham khảo 3,29 triệu đồng. Ở phân khúc giá không hề rẻ này, MatePad 12 X đang phải cạnh tranh trực tiếp với Apple iPad Air 11-inches (M3), còn bút M-Pencil Pro sẽ phải đấu với Apple Pencil Pro.