3 lựa chọn máy tính bảng Android đáng sở hữu nhất trong năm 2025

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy tính bảng mạnh mẽ, màn hình đẹp và đã chán ngấy sự gò bó của hệ sinh thái Apple, thì năm 2025 mang đến những tin vui lớn. Dưới đây là 3 cái tên Android xuất sắc nhất đã được các chuyên gia công nghệ kiểm chứng và khuyên dùng.

Sau hàng ngàn giờ thử nghiệm thực tế với các ứng dụng nặng và tác vụ giải trí, các chuyên gia tại chuyên trang công nghệ Tom’s Guide khẳng định: Máy tính bảng Android năm 2025 không chỉ đủ sức "cân" mọi nhu cầu mà còn sở hữu những tính năng độc đáo mà iPad không có.

Đây chính là thiết bị đã khiến nhiều người dùng, trong đó có các biên tập viên công nghệ, quyết định "chia tay" chiếc iPad của họ. Với mức giá khoảng 699 USD (khoảng 17-18 triệu đồng), OnePlus Pad 3 đánh bại các đối thủ nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và giá thành.

OnePlus sở hữu tính năng đa nhiệm Open Canvas – được đánh giá là cách sắp xếp cửa sổ ứng dụng thông minh nhất hiện nay trên tablet. Đặc biệt, máy có khả năng kết nối sâu với hệ sinh thái Apple (như điều khiển máy Mac từ xa), biến nó thành lựa chọn "bất khả chiến bại" ngay cả với những người đang dùng iPhone/MacBook.

OnePlus Pad 3 được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite hàng đầu, màn hình lớn rực rỡ và tùy chọn RAM lên tới 16GB.

Điểm trừ nhỏ của tablet này là không có bảo mật sinh trắc học (vân tay/khuôn mặt) và mức giá khởi điểm khá cao do cấu hình mặc định đã ở mức "khủng".

Nếu bạn không cần thay thế laptop mà chỉ muốn một thiết bị giải trí bền bỉ cho gia đình, Amazon Fire HD 10 là lựa chọn "đáng đồng tiền bát gạo" nhất.

Với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với iPad hay các dòng Samsung Tab S, bạn sẽ nhận được một thiết bị có màn hình sắc nét, độ bền cực cao (rất hợp cho trẻ em) và thời lượng pin trâu. Nó hoàn hả o để xem Netflix, lướt web và đọc sách.

Nhưng cần lưu ý, máy chạy hệ điều hành Fire OS của Amazon nên kho ứng dụng sẽ hạn chế hơn (thiếu Google Play mặc định) và không phù hợp để chơi các tựa game nặng đô.

Google Pixel Tablet là thiết bị lai độc đáo nhất trong danh sách khi đi kèm sẵn một đế sạc kiêm loa (Speaker Dock) ngay trong hộp.

Khi không sử dụng tới, bạn có thể gắn nó lên đế sạc và nó biến thành một màn hình thông minh (Smart Hub) với chất lượng âm thanh tốt, âm trầm dày, dùng để điều khiển nhà cửa hoặc xem ảnh. Khi tháo ra, một chiếc tablet Android mượt mà, hiệu năng ngang ngửa iPad Gen 10 nhưng rẻ hơn khoảng 50 USD sẽ nằm chễm chệ trên tay bạn.

Nhược điểm nho nhỏ của Pixel Tablet là khả năng hỗ trợ nhà thông minh vẫn chưa chuyên sâu bằng dòng Nest Hub Max chuyên dụng.