Chuỗi cung ứng của Apple sẵn sàng cho iPhone gập vào năm 2026, tiếp theo là iPad gập

Một ghi chú đầu tư mới từ nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo đã tiết lộ chiến lược của Apple liên quan đến các thiết bị màn hình gập. Theo báo cáo, Apple dự kiến sẽ phát hành iPhone màn hình gập vào năm 2026 và iPad màn hình gập vào năm 2028, cùng với thông tin chi tiết về các đối tác trong chuỗi cung ứng và những tiến bộ trong quy trình xử lý hậu cần.

Ảnh minh họa

iPhone màn hình gập ra mắt vào năm 2026

Theo ghi chú, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ sử dụng kính siêu mỏng (UTG). Công ty Giải pháp Giao diện Chung (GIS) có trụ sở tại Đài Loan sẽ đảm nhận các quy trình hậu cần như cắt, kiểm tra và đóng gói, hợp tác chặt chẽ với Corning, nhà cung cấp vật liệu UTG thô.

Việc chuẩn bị UTG có độ phức tạp cao hơn nhiều so với kính điện thoại thông minh thông thường, với chi phí ước tính cao gấp hai đến bốn lần. Apple đã điều chỉnh kỳ vọng sản lượng, hiện nhắm mục tiêu từ 8 đến 10 triệu chiếc vào năm 2026 và 20 đến 25 triệu chiếc vào năm 2027, cho thấy sự tự tin của công ty vào nhu cầu đối với iPhone màn hình gập.

iPad màn hình gập ra mắt vào năm 2028

Tiếp theo sau iPhone, iPad màn hình gập dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2028. Màn hình của thiết bị này cũng sẽ dựa trên công nghệ UTG do GIS quản lý độc quyền. Tuy nhiên, do kích thước lớn hơn, giá thành tấm nền UTG của iPad sẽ cao hơn đáng kể. Dự kiến, sản lượng xuất xưởng của iPad màn hình gập sẽ đạt từ 0,5 đến 1 triệu chiếc trong năm đầu tiên.

Vision Air - sản phẩm mới trong lộ trình phần cứng của Apple

Ngoài các thiết bị màn hình gập, Apple cũng đang phát triển Vision Air, một phiên bản nhẹ hơn và giá cả phải chăng hơn của Vision Pro, dự kiến ra mắt vào năm 2027. GIS sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thấu kính Pancake và cán màng cho sản phẩm này. Lượng xuất xưởng Vision Air dự kiến sẽ đạt khoảng một triệu chiếc trong năm ra mắt, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho các đối tác trong chuỗi cung ứng của Apple.