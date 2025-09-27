Trình làng máy tính bảng Xiaomi Pad 8 và Pad 8 Pro với pin cực "trâu"

Cùng với Xiaomi 17, Xiaomi cũng giới thiệu máy tính bảng Xiaomi Pad 8 và Xiaomi Pad 8 Pro mới.

Xiaomi Pad 8 và Xiaomi Pad 8 Pro sở hữu nhiều tính năng chung, bao gồm màn hình LCD 11,2 inch với độ phân giải 3,2K, độ sáng tối đa 800 nit và tần số quét 144Hz. Màn hình của 2 máy tính bảng cũng hỗ trợ công nghệ làm mờ DC hoàn toàn, HDR10, HDR Vivid và Dolby Vision.

Cặp máy tính bảng Xiaomi đều có pin lớn, màn hình to.

Cả hai máy tính bảng đều có phiên bản Matte với lớp phủ kết cấu AG trên màn hình - có khả năng giảm phản xạ lên đến 70%. Máy tính bảng được trang bị 4 loa với công nghệ Dolby Atmos, cảm biến vân tay đặt bên cạnh và pin 9.200mAh. Xiaomi Pad 8 hỗ trợ sạc nhanh 45W trong khi phiên bản Pro hỗ trợ sạc lên tới 67W.

Về thiết kế, hai mẫu máy tính bảng này giống hệt nhau với độ dày 5,75mm và trọng lượng 485g. Cả hai máy tính bảng đều chạy giao diện người dùng HyperOS 3 dựa trên hệ điều hành Android 16 và có cùng các tính năng kết nối, bao gồm Wi-Fi 7, 5G và Bluetooth 5.4.

Xiaomi Pad 8.

Xiaomi Pad 8 được trang bị SoC Snapdragon 8s Gen 4, kết hợp với RAM lên đến 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Trong khi đó, phiên bản Pro được trang bị Snapdragon 8 Elite, RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong 512GB.

Thông số camera của chúng cũng khác nhau. Ở phiên bản Xiaomi Pad 8 tiêu chuẩn, tablet có camera sau 13MP và cảm biến 8MP ở mặt trước. Xiaomi Pad 8 Pro có camera sau 50MP và camera selfie 32MP.

Xiaomi Pad 8 Pro.

Xiaomi Pad 8 và Xiaomi Pad 8 Pro có các màu Đen, Xanh Ngọc Lam và Xanh Pha Lê Băng. Xiaomi Pad 8 Pad 8 có giá khởi điểm 2.199 Nhân dân tệ (Khoảng 8,1 triệu đồng). Đặc biệt, phiên bản Matte có giá từ 2.699 Nhân dân tệ (khoảng 9,9 triệu đồng).

Xiaomi Pad 8 Pro có giá từ 2.799 Nhân dân tệ (khoảng 10,3 triệu đồng). Phiên bản Matte có giá khởi điểm 3.599 Nhân dân tệ (khoảng 13,3 triệu đồng).