Chưa ra mắt, Apple đã lạc quan về tương lai của iPhone Fold

Apple sẽ ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào cuối năm sau. Và một báo cáo phân tích mới đây cho biết, công ty rất lạc quan về thành công của sản phẩm.

Apple đã nâng dự báo doanh số iPhone Fold lên 8-10 triệu chiếc vào năm 2026 và 20-25 triệu chiếc vào năm 2027. Con số này cao hơn so với ước tính trước đó, lần lượt là 6-8 triệu chiếc và 10-15 triệu chiếc. Đây là một mức tăng rất đáng kể.

Năm 2028, Apple sẽ tung ra thị trường một chiếc iPad màn hình gập, và hiện tại, ước tính doanh số của thiết bị này là 0,5-1 triệu chiếc vào cùng năm. Rõ ràng, Apple coi iPad màn hình gập là một thiết bị ngách, iPhone Fold sẽ hấp dẫn hơn nhiều đối với thị trường đại chúng.

Tai nghe Vision Air của Apple sẽ ra mắt vào năm 2027 để giải quyết những vấn đề chính của người dùng với kính Vision Pro: trọng lượng và giá bán. Tai nghe mới sẽ nhẹ hơn 40% và có giá chỉ bằng một nửa so với Vision Pro. Dự kiến ​​doanh số Vision Air sẽ đạt 1 triệu chiếc vào năm 2027. Con số này khá khả quan so với Vision Pro, vốn chỉ đạt khoảng 400.000 chiếc kể từ khi ra mắt.