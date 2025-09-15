Giá iPad giữa tháng 9: Đồng loạt giảm, chỉ từ 9,69 triệu đồng

Vào tháng 9 năm nay, Apple không công bố dòng iPad mới. Tuy nhiên, người dùng vẫn còn nhiều lựa chọn ở các tầm giá khác nhau. Trong đó, iPad 9 đã hoàn toàn biến mất trên các kệ hàng, nhường chỗ cho iPad 11 và iPad Air M3. Những chiếc iPad Air có ưu điểm là thiết kế mỏng nhẹ, 2 phiên bản kích cỡ linh hoạt nhưng vẫn có hiệu năng đủ "trâu".

Ảnh minh họa.

Với những người dùng cần hiệu suất cao hoặc chơi game có đồ họa phức tạp, thế hệ iPad Pro M4 sẽ là lựa chọn cực tối ưu. Tuy nhiên, nhiều phiên bản đang ở tình trạng "cháy" hàng.

Ảnh minh họa.

Trong tháng này, nhiều mẫu iPad đang được giảm giá, giúp người tiêu dùng tiết kiệm được 1 khoản nhỏ. Nhìn chung, iPad vẫn là lựa chọn hàng đầu cho cả sinh viên, dân văn phòng và trẻ em, hỗ trợ học tập và giải trí bền bỉ, dài lâu.

Bảng giá iPad giữa tháng 9:

Tên iPad Kết nối Bộ nhớ trong Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) iPad A16 WiFi 128GB 9.79 9.69 256GB 12.29 12.19 512GB 17.69 17.49 5G 128GB 13.79 13.59 512GB 21.59 21.39 iPad mini 7 WiFi 128GB 13.79 13.59 256GB 16.19 15.99 512GB 21.59 21.09 5G 128GB 17.69 17.49 256GB 20.09 19.89 iPad Air M3 11 inch Wifi 128GB 16.69 16.29 5G 256GB 23.09 22.89 iPad Air M3 13 inch Wifi 128GB 22.09 21.69 256GB 24.59 24.09 5G 128GB 25.99 25.79 iPad Air 6 M2 13 inch Wifi 256GB 24.59 21.09 5G 128GB 25.99 20.19 iPad Air 6 M2 11 inch 5G 1TB 33.89 28.39 iPad Pro M4 11 inch Wifi 256GB 28.49 26.99 512GB 33.89 32.39 5G 256GB 33.89 32.39 iPad Pro M4 13 inch Wifi 256GB 37.29 36.09 5G 256GB 42.69 40.69

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 14/9, tham khảo tại TGDĐ.