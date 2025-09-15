Giá iPad giữa tháng 9: Đồng loạt giảm, chỉ từ 9,69 triệu đồng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trong tháng này, tất cả các mẫu iPad đang được giảm giá, tối đa lên tới 5 triệu đồng, là cơ hội tốt để iFan nâng cấp.

Vào tháng 9 năm nay, Apple không công bố dòng iPad mới. Tuy nhiên, người dùng vẫn còn nhiều lựa chọn ở các tầm giá khác nhau. Trong đó, iPad 9 đã hoàn toàn biến mất trên các kệ hàng, nhường chỗ cho iPad 11 và iPad Air M3. Những chiếc iPad Air có ưu điểm là thiết kế mỏng nhẹ, 2 phiên bản kích cỡ linh hoạt nhưng vẫn có hiệu năng đủ "trâu".

Ảnh minh họa.

Với những người dùng cần hiệu suất cao hoặc chơi game có đồ họa phức tạp, thế hệ iPad Pro M4 sẽ là lựa chọn cực tối ưu. Tuy nhiên, nhiều phiên bản đang ở tình trạng "cháy" hàng. 

Ảnh minh họa.

Trong tháng này, nhiều mẫu iPad đang được giảm giá, giúp người tiêu dùng tiết kiệm được 1 khoản nhỏ. Nhìn chung, iPad vẫn là lựa chọn hàng đầu cho cả sinh viên, dân văn phòng và trẻ em, hỗ trợ học tập và giải trí bền bỉ, dài lâu.

Bảng giá iPad giữa tháng 9:

Tên iPad Kết nối Bộ nhớ trong

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

iPad A16

WiFi

 128GB

9.79

9.69
256GB

12.29

12.19
512GB

17.69

17.49
5G

128GB

13.79

13.59

512GB

21.59

21.39

iPad mini 7

WiFi

128GB

13.79

13.59

256GB

 16.19

15.99

512GB

21.59

21.09
5G

128GB

17.69

17.49

256GB

 20.09

19.89

iPad Air M3 11 inch

 Wifi 128GB

16.69

16.29
5G

256GB

 23.09

22.89

iPad Air M3 13 inch

Wifi

128GB

 22.09

21.69

256GB

24.59

24.09
5G

128GB

25.99

25.79

iPad Air 6 M2 13 inch

 Wifi

256GB

 24.59

21.09
5G

128GB

 25.99

20.19

iPad Air 6 M2 11 inch

 5G 1TB 33.89

28.39

iPad Pro M4 11 inch

Wifi

256GB

 28.49

26.99

512GB

 33.89

32.39

5G

256GB

33.89

32.39

iPad Pro M4 13 inch

Wifi

256GB

 37.29

36.09

5G

256GB

 42.69

40.69

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 14/9, tham khảo tại TGDĐ.

