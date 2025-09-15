Giá iPad giữa tháng 9: Đồng loạt giảm, chỉ từ 9,69 triệu đồng
Trong tháng này, tất cả các mẫu iPad đang được giảm giá, tối đa lên tới 5 triệu đồng, là cơ hội tốt để iFan nâng cấp.
Vào tháng 9 năm nay, Apple không công bố dòng iPad mới. Tuy nhiên, người dùng vẫn còn nhiều lựa chọn ở các tầm giá khác nhau. Trong đó, iPad 9 đã hoàn toàn biến mất trên các kệ hàng, nhường chỗ cho iPad 11 và iPad Air M3. Những chiếc iPad Air có ưu điểm là thiết kế mỏng nhẹ, 2 phiên bản kích cỡ linh hoạt nhưng vẫn có hiệu năng đủ "trâu".
Với những người dùng cần hiệu suất cao hoặc chơi game có đồ họa phức tạp, thế hệ iPad Pro M4 sẽ là lựa chọn cực tối ưu. Tuy nhiên, nhiều phiên bản đang ở tình trạng "cháy" hàng.
Trong tháng này, nhiều mẫu iPad đang được giảm giá, giúp người tiêu dùng tiết kiệm được 1 khoản nhỏ. Nhìn chung, iPad vẫn là lựa chọn hàng đầu cho cả sinh viên, dân văn phòng và trẻ em, hỗ trợ học tập và giải trí bền bỉ, dài lâu.
Bảng giá iPad giữa tháng 9:
|Tên iPad
|Kết nối
|Bộ nhớ trong
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
iPad A16
|
WiFi
|128GB
|
9.79
|
9.69
|256GB
|
12.29
|
12.19
|512GB
|
17.69
|
17.49
|5G
|
128GB
|
13.79
|
13.59
|
512GB
|
21.59
|
21.39
|
iPad mini 7
|
WiFi
|
128GB
|
13.79
|
13.59
|
256GB
|16.19
|
15.99
|
512GB
|
21.59
|
21.09
|5G
|
128GB
|
17.69
|
17.49
|
256GB
|20.09
|
19.89
|
iPad Air M3 11 inch
|Wifi
|128GB
|
16.69
|
16.29
|5G
|
256GB
|23.09
|
22.89
|
iPad Air M3 13 inch
|
Wifi
|
128GB
|22.09
|
21.69
|
256GB
|
24.59
|
24.09
|5G
|
128GB
|
25.99
|
25.79
|
iPad Air 6 M2 13 inch
|Wifi
|
256GB
|24.59
|
21.09
|5G
|
128GB
|25.99
|
20.19
|
iPad Air 6 M2 11 inch
|5G
|1TB
|33.89
|
28.39
|
iPad Pro M4 11 inch
|
Wifi
|
256GB
|28.49
|
26.99
|
512GB
|33.89
|
32.39
|
5G
|
256GB
|
33.89
|
32.39
|
iPad Pro M4 13 inch
|
Wifi
|
256GB
|37.29
|
36.09
|
5G
|
256GB
|42.69
|
40.69
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 14/9, tham khảo tại TGDĐ.
