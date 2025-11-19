Top 5 máy giặt Inverter "bán chạy" nhất tháng 11

Tháng 11 này, thị trường điện máy chứng kiến cuộc cạnh tranh sôi động khi hàng loạt thương hiệu lớn tung ưu đãi mạnh tay, kéo theo doanh số máy giặt Inverter tăng vọt. Từ Samsung, LG đến Toshiba,... những cái tên quen thuộc đều góp mặt, mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng đang tìm kiếm “trợ thủ giặt giũ” vừa hiện đại, vừa kinh tế trước mùa mua sắm cuối năm.

Dưới đây là 5 mẫu máy giặt "bán chạy" nhất tháng đang gây chú ý nhờ giá giảm sâu, tiết kiệm điện vượt trội và công nghệ giặt thông minh.

1. Máy giặt LG AI DD Inverter 12 kg FV1412S3B

Giá bán từ: 12,79 triệu đồng

Gợi ý đầu tiên trong danh sách này là Máy giặt LG AI DD Inverter 12 kg FV1412S3B, đang được giảm giá tới 27%. Thế mạnh của sản phẩm này là được tích hợp công nghệ AI, giúp bảo vệ sợi vải.

Máy giặt LG AI DD Inverter 12 kg FV1412S3B.

Ngoài ra, máy giặt còn có thiết kế đẹp, hoạt động bền bỉ trong thời gian dài. Khối lượng giặt của thiết bị lên tới 12kg cũng đáp ứng được nhu cầu của các gia đình đông người. Thêm vào đó, chủ nhân của chúng sẽ khá rảnh tay khi điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động LG ThinQ.

2. Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV (MK)

Giá bán từ: 8,69 triệu đồng

Với giá bán phải chăng, máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV (MK) là lựa chọn phù hợp cho các gia đình đang muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn muốn có 1 giải pháp giặt giũ hiệu quả. Sản phẩm có khối lượng giặt lớn - 12kg nhưng có thiết kế lồng giặt cửa trên truyền thống.

Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV (MK).

Qua đánh giá, sản phẩm được người tiêu dùng vô cùng yêu thích. Toàn bộ bảng điều khiển cũng có chữ tiếng Việt, dễ sử dụng với cả người lớn tuổi. Cuối cùng, với công nghệ Inverter, máy giặt có khả năng tiết kiệm điện tối ưu cho các gia đình.

3. Máy giặt Aqua Inverter 11 kg AQW-DR110JT BK

Giá bán từ: 7,39 triệu đồng

Nếu muốn tiết kiệm ngân sách cho gia đình, người dùng có thể tham khảo chiếc máy giặt Aqua Inverter 11 kg AQW-DR110JT BK. Sản phẩm đang được giảm giá đáng kể dịp này. Ưu điểm của thiết bị chính là khả năng kháng khuẩn, ngăn ngừa vi khuẩn và bảo vệ sức khỏe nhờ mâm giặt ABT.

Máy giặt Aqua Inverter 11 kg AQW-DR110JT BK.

Với khối lượng giặt lên tới 11kg, máy giặt Aqua có thể giải quyết vấn đề giặt giũ cho khoảng 7 người. Thêm vào đó, lồng giặt sử dụng chất liệu thép không gỉ, giúp máy hoạt động bền bỉ trong thời gian dài, thiết kế gọn và đơn giản của máy giặt cũng giúp gia chủ dễ dàng bố trí tại các khu vực lô gia.

4. Máy giặt LG AI DD Inverter 11 kg FX1411N5G

Giá bán từ: 12,89 triệu đồng

Đây tiếp tục là gợi ý hoàn hảo cho những người dùng khó tính. Máy giặt LG này được tích hợp chế độ giặt hơi nước Steam, giúp loại bỏ vi khuẩn, tác nhân gây dị ứng, an toàn cho da nhạy cảm. Sản phẩm cũng mới được sản xuất trong năm nay, tích hợp công nghệ AI thông minh.

Máy giặt LG AI DD Inverter 11 kg FX1411N5G.

Công nghệ AI DD bảo vệ sợi vải cũng giúp quần áo bền màu và không bị xơ vải như các dòng máy giặt thông thường. Ngoài ra, máy cũng được bảo hành tới 2 năm, người dùng có thể yên tâm sử dụng lâu dài.

5. Máy giặt Samsung Bespoke AI EcoBubble Inverter 10 kg WW10DB7U34GBSV

Giá bán từ: 10,39 triệu đồng

Máy giặt Samsung Bespoke AI EcoBubble Inverter 10 kg WW10DB7U34GBSV đang "bán chạy" trong giai đoạn này. Sản phẩm cũng được tích hợp công nghệ AI, mang tới Bong bóng siêu mịn AI Ecobubble, giúp giặt sạch sâu, bảo vệ vải tốt hơn.

Máy giặt Samsung Bespoke AI EcoBubble Inverter 10 kg WW10DB7U34GBSV.

Giống như máy giặt LG, máy giặt Samsung cũng có chế độ giặt hơi nước diệt khuẩn Hygiene Steam, giúp loại bỏ các tác nhân gây dị ứng, bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Những chủ nhân bận rộn có thể điều khiển máy giặt trên điện thoại thông qua ứng dụng SmartThings, giúp rảnh tay hơn khi về nhà.