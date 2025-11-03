Xiaomi lần đầu tiên công bố máy giặt sấy Mijia chạy HyperOS

Xiaomi vừa công bố mở bán Mijia Front Load Washer Dryer 10,5kg, mẫu máy giặt sấy 2 trong 1 thuộc dòng sản phẩm Mijia lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Với dung lượng giặt 10,5kg và sấy 7kg, thiết bị phù hợp cho các không gian sinh hoạt giới hạn nhưng vẫn cần một sản phẩm đa năng.

​​​​​​Máy giặt sấy đầu tiên của Mijia (thuộc Xiaomi) tại Việt Nam.

Theo thông tin từ hãng sản xuất, lồng giặt 525mm cùng hệ thống Power Wash giúp giặt sạch sâu, hạn chế xoắn rối và giảm nhăn vải. Động cơ truyền động trực tiếp giúp vận hành êm, tiết kiệm điện. Công nghệ giặt hơi nước Hygiene loại bỏ vi khuẩn, đảm bảo quần áo an toàn cho trẻ nhỏ và người có da nhạy cảm.

Thiết bị còn trang bị hệ thống ống sấy thép không gỉ, ron cửa kháng khuẩn nano và chức năng tự vệ sinh lồng giặt bằng nước nóng.

​​​​​​Bảng điều khiển song ngữ Anh - Việt.

Mijia Front Load Washer Dryer 10,5kg hỗ trợ kết nối ứng dụng Xiaomi Home, cho phép điều khiển từ xa, chọn chế độ, hẹn giờ và nhận thông báo hoàn tất. Thiết bị có bảng điều khiển cảm ứng màu bằng tiếng Việt, 32 chế độ giặt, bao gồm giặt - sấy nhanh trong 59 phút. Nhờ tích hợp Xiaomi HyperOS, máy có thể nhận cập nhật phần mềm và chương trình giặt mới.

Tính năng AI Smart Wash giúp học thói quen người dùng, tự đề xuất chế độ phù hợp, điều chỉnh thời gian và lượng nước tối ưu. Máy cũng hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói qua Google Assistant.

Sản phẩm có giá niêm yết 12,49 triệu đồng, đây không phải rẻ nhất thị trường. Bởi cùng phân khúc 10,5kg, Hisense và Hitachi có sản phẩm rẻ hơn 1,5 - 3 triệu đồng. Bù lại, Mijia Front Load Washer Dryer có thể mạnh khi kết hợp cùng hệ sinh thái Xiaomi trong nhà thông minh (smarthome).