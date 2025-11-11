Giá máy giặt LG Inverter tháng 11: Giảm nhiều nhất 25 triệu đồng

Tháng 11 này, thị trường điện máy lại dậy sóng khi hàng loạt mẫu máy giặt được giảm giá. Đáng chú ý nhiều dòng máy giặt LG Inverter đồng loạt giảm giá sâu, cao nhất lên tới 25 triệu đồng. Đây được xem là đợt điều chỉnh giá mạnh nhất từ đầu năm, mở ra cơ hội “vàng” cho người tiêu dùng nâng cấp thiết bị gia đình trước mùa mua sắm cuối năm.

Ảnh minh họa.

Khảo sát tại các chuỗi bán lẻ lớn như Điện máy Xanh, MediaMart hay Nguyễn Kim cho thấy, gần như toàn bộ dòng sản phẩm của LG đều đang được áp dụng ưu đãi lớn. Các mẫu cao cấp tích hợp trí tuệ nhân tạo AI DD, công nghệ Inverter tiết kiệm điện và sấy ngưng tụ tiên tiến nay chỉ còn quanh mốc 15–18 triệu đồng. Trong khi đó, dòng máy giặt cửa trên và máy giặt sấy combo cũng được giảm mạnh, dao động chỉ từ 8–12 triệu đồng, tùy dung tích và tính năng.

Ảnh minh họa.

Không chỉ giảm giá, nhiều đại lý còn tặng thêm phiếu mua hàng, miễn phí vận chuyển và lắp đặt tại nhà, khiến sức hút của máy giặt LG Inverter càng trở nên khó cưỡng.Các chuyên gia nhận định, đây là đợt giảm giá hiếm có, diễn ra đúng thời điểm người dùng có xu hướng chi tiêu mạnh cho các thiết bị gia dụng.

Bảng giá máy giặt LG Inverter tháng 11:

Tên máy giặt LG Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy giặt LG TurboDrum Inverter T2310VS2B 10 kg 7.79 7.49 Máy giặt LG TurboDrum Inverter T2512VBTB 12 kg 9.79 7.89 Máy giặt LG Inverter FB1209S6M 9 kg 8.79 7.99 Máy giặt LG Inverter FB1209S5M 9 kg 9.79 8.49 Máy giặt LG AI DD Inverter T2313DX5N 13 kg 11.99 9.84 Máy giặt LG AI DD Inverter T2314DX5G 14 kg 12.49 10.24 Máy giặt LG AI DD Inverter FV1410S4M1 10 kg 14.19 10.39 Máy giặt LG AI DD Inverter FV1412S4W 12 kg 16.59 10.49 Máy giặt LG AI DD Inverter FX1411N5W 11 kg 14.99 11.49 Máy giặt LG AI DD Inverter FX1411N5S 11 kg 15.49 12.04 Máy giặt LG AI DD Inverter T2516DX5G 16 kg 13.99 12.24 Máy giặt LG AI DD Inverter FX1411N5G 11 kg 15.99 12.59 Máy giặt LG AI DD Inverter FV1412S3B 12 kg 17.59 12.79 Máy giặt sấy LG Inverter FB1209D5M giặt 9 kg - sấy 5 kg 16.59 13.19 Máy giặt LG AI DD Inverter T2519SX5G 19 kg 15.99 13.94 Máy giặt LG AI DD Inverter FX1412N5G 12 kg 16.99 14.19 Máy giặt sấy LG Inverter FV1410D4M1 giặt 10 kg - sấy 6 kg 18.59 14.59 Máy giặt sấy LG Inverter FV1412H3BA giặt 12 kg - sấy 7 kg 22.49 14.94 Máy giặt sấy LG Inverter FV1411D4B giặt 11 kg - sấy 7 kg 20.59 15.19 Máy giặt sấy LG AI DD Inverter FV1414H3BA giặt 14 kg - sấy 8 kg 24.49 16.44 Máy giặt LG AI DD Inverter T2522AX7G 22 kg 18.99 16.74 Máy giặt LG AI DD Inverter FX1412S3KAV 12 kg 20.99 17.19 Máy giặt LG AI DD Inverter FX1413S3KA 13 kg 21.99 17.69 Máy giặt LG AI DD Inverter F2515SNTG 15 kg 23.49 18.94 Máy giặt LG AI DD Inverter T2725SX5G 25 kg 21.49 18.94 Máy giặt LG AI DD Inverter FX1414S3KA 14 kg 22.99 18.99 Máy giặt LG Inverter TX2725AT9G 25 kg 23.49 19.74 Máy giặt LG Inverter F2517SNTG 17 kg 25.49 20.44 Máy giặt sấy LG Inverter F2515RNTG giặt 15 kg - sấy 8 kg 26.49 21.84 Máy giặt sấy LG Inverter F2517RNTG giặt 17 kg - sấy 10 kg 28.39 23.44 Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler Inverter 5 móc SC5MNR4G 71.59 46.94 Tháp giặt sấy LG WashTower Inverter WT1410NHB giặt 14 kg - sấy 10 kg 63.79 48.44 Tháp giặt sấy LG WashTower Inverter WT1410NHEG giặt 14 kg - sấy 10 kg 63.79 48.44 Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler Inverter 5 móc SC5GMR80H 73.59 50.44 Tháp giặt sấy LG Inverter WT2517NHEG giặt 25 kg - sấy 17 kg 73.59 56.44

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 09/11, tham khảo tại Điện Máy Xanh.