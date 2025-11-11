Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá máy giặt LG Inverter tháng 11: Giảm nhiều nhất 25 triệu đồng

Sự kiện: Máy giặt
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cùng với các thương hiệu máy giặt khác, máy giặt LG Inverter đang rơi vào đợt giảm giá lớn nhất năm.

Tháng 11 này, thị trường điện máy lại dậy sóng khi hàng loạt mẫu máy giặt được giảm giá. Đáng chú ý nhiều dòng máy giặt LG Inverter đồng loạt giảm giá sâu, cao nhất lên tới 25 triệu đồng. Đây được xem là đợt điều chỉnh giá mạnh nhất từ đầu năm, mở ra cơ hội “vàng” cho người tiêu dùng nâng cấp thiết bị gia đình trước mùa mua sắm cuối năm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khảo sát tại các chuỗi bán lẻ lớn như Điện máy Xanh, MediaMart hay Nguyễn Kim cho thấy, gần như toàn bộ dòng sản phẩm của LG đều đang được áp dụng ưu đãi lớn. Các mẫu cao cấp tích hợp trí tuệ nhân tạo AI DD, công nghệ Inverter tiết kiệm điện và sấy ngưng tụ tiên tiến nay chỉ còn quanh mốc 15–18 triệu đồng. Trong khi đó, dòng máy giặt cửa trên và máy giặt sấy combo cũng được giảm mạnh, dao động chỉ từ 8–12 triệu đồng, tùy dung tích và tính năng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Không chỉ giảm giá, nhiều đại lý còn tặng thêm phiếu mua hàng, miễn phí vận chuyển và lắp đặt tại nhà, khiến sức hút của máy giặt LG Inverter càng trở nên khó cưỡng.Các chuyên gia nhận định, đây là đợt giảm giá hiếm có, diễn ra đúng thời điểm người dùng có xu hướng chi tiêu mạnh cho các thiết bị gia dụng.

Bảng giá máy giặt LG Inverter tháng 11:

Tên máy giặt LG Khối lượng giặt

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Máy giặt LG TurboDrum Inverter T2310VS2B

10 kg

7.79

7.49

Máy giặt LG TurboDrum Inverter T2512VBTB

12 kg

 9.79

7.89

Máy giặt LG Inverter FB1209S6M

9 kg

 8.79

7.99

Máy giặt LG Inverter FB1209S5M

9 kg

 9.79

8.49

Máy giặt LG AI DD Inverter T2313DX5N

13 kg

 11.99

9.84

Máy giặt LG AI DD Inverter T2314DX5G

14 kg

 12.49

10.24

Máy giặt LG AI DD Inverter FV1410S4M1

10 kg

 14.19

10.39

Máy giặt LG AI DD Inverter FV1412S4W

12 kg

 16.59

10.49

Máy giặt LG AI DD Inverter FX1411N5W

11 kg

 14.99

11.49

Máy giặt LG AI DD Inverter FX1411N5S

11 kg

 15.49

12.04

Máy giặt LG AI DD Inverter T2516DX5G

16 kg

 13.99

12.24

Máy giặt LG AI DD Inverter FX1411N5G

11 kg

 15.99

12.59

Máy giặt LG AI DD Inverter FV1412S3B

12 kg

 17.59

12.79

Máy giặt sấy LG Inverter FB1209D5M

giặt 9 kg - sấy 5 kg

 16.59

13.19

Máy giặt LG AI DD Inverter T2519SX5G

19 kg

 15.99

13.94

Máy giặt LG AI DD Inverter FX1412N5G

12 kg

 16.99

14.19

Máy giặt sấy LG Inverter FV1410D4M1

giặt 10 kg - sấy 6 kg

 18.59

14.59

Máy giặt sấy LG Inverter FV1412H3BA

giặt 12 kg - sấy 7 kg

 22.49

14.94

Máy giặt sấy LG Inverter FV1411D4B

giặt 11 kg - sấy 7 kg

 20.59

15.19

Máy giặt sấy LG AI DD Inverter FV1414H3BA

giặt 14 kg - sấy 8 kg

 24.49

16.44

Máy giặt LG AI DD Inverter T2522AX7G

22 kg

 18.99

16.74

Máy giặt LG AI DD Inverter FX1412S3KAV

12 kg

 20.99

17.19

Máy giặt LG AI DD Inverter FX1413S3KA

13 kg

 21.99

17.69

Máy giặt LG AI DD Inverter F2515SNTG

15 kg

 23.49

18.94

Máy giặt LG AI DD Inverter T2725SX5G

25 kg

 21.49

18.94

Máy giặt LG AI DD Inverter FX1414S3KA

14 kg

 22.99

18.99

Máy giặt LG Inverter TX2725AT9G

25 kg

 23.49

19.74

Máy giặt LG Inverter F2517SNTG

17 kg

 25.49

20.44

Máy giặt sấy LG Inverter F2515RNTG

giặt 15 kg - sấy 8 kg

 26.49

21.84

Máy giặt sấy LG Inverter F2517RNTG

giặt 17 kg - sấy 10 kg

 28.39

23.44

Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler Inverter 5 móc SC5MNR4G

 71.59

46.94

Tháp giặt sấy LG WashTower Inverter WT1410NHB

giặt 14 kg - sấy 10 kg

 63.79

48.44

Tháp giặt sấy LG WashTower Inverter WT1410NHEG

giặt 14 kg - sấy 10 kg

63.79

48.44

Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler Inverter 5 móc SC5GMR80H

 73.59

50.44

Tháp giặt sấy LG Inverter WT2517NHEG

giặt 25 kg - sấy 17 kg

73.59

56.44

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 09/11, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

5 loại âm thanh báo hiệu máy giặt sắp hỏng mà bạn không nên bỏ qua
5 loại âm thanh báo hiệu máy giặt sắp hỏng mà bạn không nên bỏ qua

Máy giặt là thiết bị quen thuộc trong mỗi gia đình, nhưng không phải ai cũng nhận ra rằng âm thanh phát ra từ máy có thể là dấu hiệu cảnh báo sự cố.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/11/2025 13:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Máy giặt Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN