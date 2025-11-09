5 loại âm thanh báo hiệu máy giặt sắp hỏng mà bạn không nên bỏ qua

Theo kinh nghiệm của một người dùng máy giặt cửa trên Whirlpool trong hơn ba năm, những âm thanh nhỏ mà chúng ta thường bỏ qua có thể dẫn đến hóa đơn sửa chữa lên đến vài triệu đồng hoặc thậm chí hơn nữa.

Phát hiện sớm những vấn đề này, người dùng sẽ không phải đối mặt với một chiếc máy giặt chết máy hay một phòng giặt bị ngập nước.

Tiếng kêu lách cách nhỏ trong chu trình giặt

Âm thanh này có thể xuất phát từ bộ phận khuấy bị mòn, đặc biệt khi giặt nhiều quần jean hoặc khăn tắm. Ngoài ra, nếu tiếng lách cách liên tục, có thể có vật cản khiến nắp máy giặt không đóng chặt. Đôi khi, chỉ cần một đồng xu hay cúc áo bị kẹt cũng có thể gây ra tiếng ồn khó chịu.

Người dùng nên kiểm tra túi quần áo trước khi giặt và kiểm tra bộ lọc hàng tháng. Nếu tiếng kêu lách cách ngày càng lớn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cánh khuấy hoặc trống khuấy đang gặp vấn đề.

Tiếng vo ve nhỏ khi máy không hoạt động

Âm thanh này có thể cho thấy máy bơm thoát nước đang hoạt động không cần thiết, thường do lỗi ở bo mạch điều khiển. Nếu gặp tình trạng này, người dùng nên rút phích cắm ngay lập tức và kiểm tra mã máy để xem có thông báo dịch vụ nào không.

Tiếng ồn nhẹ hoặc tiếng ầm ầm

Xoay lồng giặt theo vòng tròn bằng tay để xem lồng xoay có lướt nhẹ nhàng và êm ái không. Nếu xuất hiện tiếng ầm ầm hoặc tiếng rít nhỏ, điều này cho thấy vòng bi của lồng xoay đang bắt đầu mòn. Việc phát hiện sớm vấn đề này có thể giúp người dùng tiết kiệm hàng triệu đồng trong chi phí sửa chữa.

Đừng để lồng giặt bị quá tải, và hãy giữ máy giặt cân bằng bằng cách sử dụng ống thủy. Máy giặt mất cân bằng sẽ nhanh mòn vòng bi hơn. Người dùng có thể giữ cho máy giặt luôn sạch sẽ và quần áo luôn thơm tho chỉ bằng một vài bước đơn giản.

Tiếng tích tắc ngắt quãng từ khu vực bảng điều khiển

Âm thanh này có thể cho thấy van điện từ đang gặp trục trặc. Van này kiểm soát dòng nước vào máy giặt, và nếu nó phát ra tiếng kêu, có thể do bị tắc hoặc áp suất nước quá thấp. Người dùng nên kiểm tra xem van cấp nước nóng và lạnh có mở hoàn toàn hay không, cũng như vệ sinh lưới lọc đầu vào của ống nước để tránh tình trạng tắc nghẽn.

Tiếng kêu the thé

Ngay cả khi tiếng kêu the thé trong chu kỳ vắt ngắn cũng có thể là dấu hiệu dây curoa bị trượt hoặc mòn. Nếu không được xử lý kịp thời, dây curoa có thể bị đứt, điều này dẫn đến chi phí sửa chữa cao hơn. Người dùng nên lắng nghe âm thanh này và kiểm tra dây curoa ngay khi phát hiện.

Tiếng rít thường bắt đầu ngay khi chu kỳ quay bắt đầu, sau đó biến mất khi dây đai nóng lên và bám tốt hơn. Đừng để điều đó đánh lừa chúng ta khi nghĩ rằng nó ổn. Sự trượt đó mỗi lần xảy ra sẽ khiến dây đai mòn nhanh hơn.

Nếu có mùi cao su cháy kèm theo tiếng kêu rít, hãy ngừng sử dụng. Tháo tấm ốp lưng hoặc đáy và kiểm tra dây đai. Người dùng nên kiểm tra các cạnh sờn, vết nứt hoặc các điểm sáng bóng và bóng loáng.