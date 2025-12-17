Tổng hợp những thông tin sốt dẻo nhất về iPhone Fold

Apple được đồn đoán sẽ tham gia vào thị trường điện thoại thông minh màn hình gập vào năm tới với iPhone Fold. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo, nguồn tin có tên Digital Chat Station đã chia sẻ thêm chi tiết về thiết bị này. Theo đó, iPhone Fold sẽ có cảm biến vân tay đặt ở bên cạnh, thiết kế theo phong cách điện thoại thông minh màn hình gập dạng sách điển hình.

Ảnh concept iPhone Fold.

Theo báo cáo này, iPhone Fold sẽ không có Face ID và cảm biến vân tay dưới màn hình. Màn hình gập chính của iPhone Fold sẽ có kích thước 7,58 inch và một camera selfie dưới màn hình. Trong khi đó, màn hình phụ sẽ có kích thước 5,25 inch và đi kèm camera selfie "đục lỗ".

Với kích cỡ màn hình này, iPhone Fold sẽ có 2 màn hình nhỏ hơn so với Galaxy Z Fold 7 của Samsung (màn hình chính bên trong có kích cỡ 8 inch và màn hình phụ bên ngoài kích cỡ 6,5 inch).

Ảnh concept iPhone Fold.

iPhone Fold sẽ có hai camera sau, một trong số đó có độ phân giải 48MP. Các thông tin khác về thiết bị vẫn chưa được hé lộ. Dự kiến, hiệu năng của máy sẽ cực mạnh mẽ, cạnh tranh với nhiều smartphone màn hình gập khác trên thị trường.

Như các nhà phân tích đã dự đoán từ trước, iPhone Fold sẽ vực dậy thị trường điện thoại thông minh màn hình gập khi ra mắt vào năm 2026.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về "siêu phẩm" này trong các tin bài sau, mời quý độc giả theo dõi.