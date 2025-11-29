HOT: iPhone Fold đã được sản xuất thử nghiệm 100 chiếc

Theo một báo cáo từ trang web tiếng Trung UDN, sau khi Apple loại bỏ được nếp nhăn màn hình trên iPhone Fold, công ty đã chuyển thiết bị sang giai đoạn xác minh kỹ thuật và tiền sản xuất (EVT). Giai đoạn này diễn ra sau khi một số nguyên mẫu iPhone Fold được tạo ra. Giai đoạn thử nghiệm EVT thứ hai bao gồm việc sản xuất các thiết bị có thể hoạt động với thiết kế phù hợp hơn để cho ra sản phẩm cuối cùng.

Apple đang sản xuất 100 chiếc iPhone Fold để thử nghiệm EVT

Thông thường, 100 chiếc sẽ được sản xuất để thử nghiệm và các kỹ sư phần cứng sẽ đảm bảo rằng các linh kiện hoạt động tốt, thiết kế điện tử hoàn chỉnh và thiết bị có thể được sản xuất hàng loạt một cách đáng tin cậy.

Ảnh concept iPhone Fold.

Theo báo cáo của UDN, việc loại bỏ nếp nhăn màn hình sẽ là một điểm nhấn quan trọng cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, có thể ra mắt vào năm sau với tên gọi iPhone Ultra.

Màn hình bên trong sẽ do Samsung sản xuất nhưng "cấu trúc màn hình, quy trình xử lý vật liệu và phương pháp ép nhiều lớp" sẽ được thiết kế bởi Apple. Điểm mấu chốt là người dùng sẽ không phải sử dụng màn hình bên trong có nếp nhăn. Foxconn đã thành lập một dây chuyền sản xuất độc quyền để sản xuất điện thoại. Một trong số các nhà cung cấp linh kiện sẽ thu được lợi nhuận từ iPhone màn hình gập bao gồm Largan Precision.

Theo các tin đồn, iPhone Fold sẽ sử dụng ống kính lai kính/nhựa cho camera chính và camera góc siêu rộng, Largan có thể cung cấp cho Apple những linh kiện nhiếp ảnh quan trọng này. Shin Zu Shing sẽ là nhà cung cấp bản lề. Bản lề không chỉ là linh kiện phức tạp nhất trên điện thoại màn hình gập mà còn thường là linh kiện đắt nhất.

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến ​​thu hút rất nhiều sự chú ý và công chúng. Nếu Apple có thể loại bỏ được nếp nhăn, "siêu phẩm" này sẽ còn trở nên sôi động hơn nữa.

iPhone Fold sẽ là chiếc iPhone đắt nhất từ ​​trước đến nay

Nếu bạn đang cân nhắc mua iPhone Fold vào năm tới, hãy tiết kiệm từ ngay bây giờ vì chúng không hề rẻ. Một nhà phân tích tại Fubon Research đã dự đoán mức giá của sản phẩm này là 2.399 USD (khoảng 63,2 triệu đồng). Nói cách khác, iPhone Fold sẽ là "chiếc iPhone đắt nhất từ ​​trước đến nay".

Galaxy Z Fold 7.

Nhiều nhà phân tích cho hay, thị trường điện thoại thông minh màn hình gập sẽ vẫn là một thị trường ngách cho đến khi Apple ra mắt iPhone màn hình gập. Chúng ta đang tiến gần hơn đến một sự kiện như vậy.

Vị trí của Apple trên thị trường màn hình gập trong năm đầu tiên sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố. Apple sẽ sản xuất bao nhiêu chiếc? Hãng sẽ mang đến những tính năng độc quyền nào cho thiết bị này? Liệu "Nhà Táo" sẽ chỉ ra mắt một lần duy nhất hay chúng ta sẽ thấy iPhone Fold ra mắt hàng năm?

Thị trường điện thoại màn hình gập đã có một sự thay đổi lớn gần đây và trong quý II năm nay, công ty bán được nhiều điện thoại màn hình gập nhất là Huawei. Đứng thứ hai với thị phần toàn cầu khoảng 25% là Motorola. Samsung - từng là nhà sản xuất dẫn đầu trong lĩnh vực này hiện đứng thứ ba, theo sau là Honor, Oppo, Vivo, Xiaomi, Google, OnePlus và TCL.