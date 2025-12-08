iPhone Fold sẽ chỉ có eSIM?

Mới đây, iPhone Air đã gây ra nhiều tranh cãi khi chỉ cung cấp phiên bản eSIM, điều này đã tạo ra một số hạn chế trên thị trường toàn cầu. Apple thậm chí đã phải trì hoãn việc ra mắt mẫu iPhone mỏng này tại Trung Quốc đến giữa tháng 10 do gặp phải các vấn đề về quy định.

Theo thông tin từ Instant Digital, được chia sẻ trên Weibo và lần đầu tiên được MacRumors đăng tải, iPhone Fold có khả năng cũng sẽ không hỗ trợ thẻ SIM vật lý. Người đăng bài viết bày tỏ hy vọng rằng Trung Quốc sẽ sớm cải thiện trải nghiệm eSIM cho người dùng. Mặc dù người tiêu dùng tại Trung Quốc thường ưa chuộng thẻ SIM vật lý, điều này dường như không ảnh hưởng đến doanh số bán của iPhone Air, khi sản phẩm này đã cháy hàng chỉ trong vài phút trong đợt đặt hàng trước.

Dù có nhiều ý kiến cho rằng iPhone Air không được đón nhận nồng nhiệt, nhưng dữ liệu ủng hộ quan điểm này lại rất hạn chế. Apple không công bố số liệu bán hàng, và một số người cho rằng doanh số của iPhone Air không khả quan, dẫn đến khả năng cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, CEO Apple, Tim Cook, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc chỉ xem xét một phần của chuỗi cung ứng để đánh giá doanh số của một sản phẩm sẽ không mang lại cái nhìn chính xác.

Một báo cáo gần đây cho biết Apple sẽ không giảm sản lượng iPhone Air. Dù báo cáo nào là chính xác, chúng vẫn thiếu cái nhìn toàn diện về chuỗi cung ứng của Apple cũng như các số liệu và mục tiêu bán hàng nội bộ. Dù vậy, iPhone Air không phải là một sản phẩm thất bại, và việc chỉ có eSIM dường như không phải là vấn đề lớn đối với người tiêu dùng, ngay cả ở một quốc gia mà điều này thường gây tranh cãi.

Dự kiến, iPhone Fold cũng sẽ không hỗ trợ eSIM, nhưng điều này có thể không ảnh hưởng đến sự thành công của sản phẩm. iPhone Fold được dự đoán sẽ là một sản phẩm đắt tiền với lợi nhuận thấp và doanh số không cao, điều này khá hiếm gặp trong các đợt ra mắt sản phẩm của Apple.

Mặc dù iPhone Air có nhiều điểm yếu và gây tranh cãi, iPhone Fold có thể sẽ làm trầm trọng thêm những vấn đề này khi trở thành một thiết bị có thông số kỹ thuật thấp hơn iPhone Pro nhưng lại có mức giá cao hơn. Dù doanh số của iPhone Air hay khả năng thành công của iPhone Fold ra sao, doanh số thấp nhất của Apple vẫn khiến cả thế giới phải ghen tị. iPhone Fold dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2026.