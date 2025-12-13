Samsung sẽ kiếm bộn từ siêu phẩm của Apple

iPhone màn hình gập đang đến rất gần và việc ra mắt vào năm 2026 cùng với iPhone 18 gần như là điều chắc chắn. Giờ đây, một báo cáo mới đã hé lộ số lượng màn hình của iPhone màn hình gập sẽ được Samsung sản xuất. Điều này cho thấy Apple rất tự tin về "siêu phẩm" này.

Samsung bắt đầu lên kế hoạch sản xuất màn hình

Apple đã chọn Samsung làm nhà cung cấp màn hình độc quyền cho iPhone màn hình gập của mình và Samsung đã đặt mục tiêu sản xuất tới 11 triệu màn hình. Con số này đến từ một báo cáo của trang tin tức Hàn Quốc ET News. Điều này cũng ngầm dự đoán "ông trùm" Hàn Quốc có thể kiếm bộn tiền từ chính "đối thủ" của mình.

Việc sản xuất 11 triệu màn hình OLED cho iPhone màn hình gập cho thấy một điều rất rõ ràng: Apple cực kỳ tự tin vào sản phẩm của mình, bất chấp mức giá được đồn đoán là 2.400 USD (khoảng 63,2 triệu đồng).

Tuy nhiên, đây không phải mục tiêu đầy tham vọng đầu tiên của Apple. Trước đó, kính Apple Vision Pro đã được bán lẻ với giá 3.499 USD (khoảng 92,15 triệu đồng). Đáng tiếc, sản phẩm này đã không đạt được kỳ vọng doanh số ở cả thị trường tiêu dùng lẫn doanh nghiệp.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Không giống như Vision Pro, iPhone màn hình gập là sản phẩm mà người hâm mộ Apple đã chờ đợi nhiều năm. Sự quan tâm đến thị trường điện thoại thông minh màn hình gập đang tăng lên, đặc biệt là sau khi Galaxy Z Fold 7 xuất sắc ra mắt. Trên thực tế, Samsung đang tăng kỳ vọng doanh số đối với điện thoại màn hình gập lần đầu tiên sau nhiều thế hệ.

Liệu iPhone màn hình gập có thành công vang dội?

Giới chuyên gia cho rằng Apple thực sự đang đi đúng hướng. Theo báo cáo, trong số 11 triệu đơn vị màn hình được Samsung sản xuất, khoảng một triệu sẽ không được sử dụng trong các sản phẩm hoàn chỉnh.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Điều đó có nghĩa là Apple đặt mục tiêu bán khoảng 10 triệu chiếc iPhone màn hình gập. Và nếu Samsung có thể đặt mục tiêu bán được 5 triệu chiếc - trước khi Galaxy Z Fold 7 bắt đầu bán hết trên toàn thế giới thì kỳ vọng của Apple khá hợp lý.