iPhone Ultra của Apple đang lâm vào tình trạng dở khóc dở cười

Apple đã cố gắng trong nhiều năm để tạo ra loại iPhone màn hình gập lý tưởng. Theo mọi dự đoán, năm 2026 sẽ là năm công ty tung ra "siêu phẩm" này. Giờ đây, các vấn đề cứ liên tục phát sinh.

Theo một báo cáo mới, iPhone Ultra màn hình gập bắt đầu phát ra tiếng kêu lạch cạch sau khi gập và mở ra vài lần. Tiếng ồn đủ lớn cho thấy bản lề liên tục không đáp ứng được tiêu chuẩn của Apple.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Apple đã sử dụng một phương pháp khác để sản xuất bản lề gập của iPhone. Đó là bản lề in 3D, vật liệu độn được sử dụng để che đi các vết lõm và chỗ không đều.

Thiết kế này giúp giảm chi phí sản xuất bản lề, giúp Apple giữ giá iPhone Ultra thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, đây cũng có thể là lý do khiến điện thoại bắt đầu phát ra tiếng kêu lạch cạch sau một thời gian sử dụng.

Mặc dù các báo cáo vẫn khẳng định rằng Apple sẽ phát hành iPhone Ultra cùng với iPhone 18 Pro vào cuối năm nay nhưng hiện tại cho thấy công ty buộc phải từ bỏ kế hoạch đó.

Một chiếc iPhone màn hình gập phát ra tiếng kêu lạch cạch sẽ gây thiệt hại lớn cho thương hiệu mà Apple đã xây dựng. Chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của công ty cần tạo ấn tượng hoàn hảo ngay từ đầu nếu Apple muốn thu hút và giữ chân khách hàng mới.

Do đó, theo báo cáo, nếu vấn đề này không được giải quyết kịp thời, gần như chắc chắn iPhone Ultra sẽ bị trì hoãn thêm một lần nữa. Chúng có thể được công bố vào năm sau.

Apple đã dành nhiều thời gian cho iPhone màn hình gập vì công ty muốn giải quyết hai vấn đề:

- Độ bền

- Nếp gấp trên màn hình

Công ty muốn chiếc điện thoại màn hình gập cao cấp đầu tiên của mình làm mọi người kinh ngạc. Một chiếc điện thoại hoàn toàn không có nếp gấp trên màn hình và khung máy chắc chắn.

Vấn đề là, giờ đây khi công nghệ sản xuất đã tiến bộ rất nhiều, Apple không thể cứ trì hoãn việc ra mắt điện thoại năm này qua năm khác cho đến khi có được màn hình trong mơ của mình.

Do đó, theo các báo cáo gần đây, "Táo Khuyết" đã phải chấp nhận màn hình như hiện tại. iPhone Ultra màn hình gập sẽ có một nếp gấp gần như không thể nhận thấy trên màn hình, chỉ bị nhìn thấy khi được sử dụng trong điều kiện ánh sáng bình thường và nhìn thẳng vào màn hình.

Giống như hầu hết các điện thoại màn hình gập khác trên thị trường hiện nay, nếp gấp sẽ hiển thị nếu bạn nhìn kỹ hoặc nhìn từ một góc độ nào đó.

iPhone Ultra đã được phát triển trong thời gian dài và quá trình sản xuất hiện đã tiến triển rất tốt, việc trì hoãn thêm một lần nữa sẽ rất đáng thất vọng. Nhưng xét đến việc Apple luôn chú trọng đến trải nghiệm cao cấp, khó có khả năng công ty sẽ cho phép một chiếc iPhone bị rung lắc.

Theo các chuyên gia, người dùng không nên mua iPhone màn hình gập đầu tiên. Hãy cố gắng chờ đợi iPhone Ultra 2 để màn hình gập được Apple hoàn thiện tốt hơn.