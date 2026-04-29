4 lý do khiến iPhone Ultra dù đắt vẫn sẽ hút khách

iPhone Fold được dự đoán là một sản phẩm đình đám khi ra mắt vào cuối năm nay. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là Apple khá chậm chân trong "cuộc đua" này. Chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên được bán ra vào cuối năm 2018, Samsung đã phát hành thế hệ thứ 8 của Galaxy Z Fold vào thời điểm Apple ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của mình.

Rõ ràng, Apple sẽ phải dốc toàn lực nếu muốn iPhone Fold thành công. Với mức giá được đồn đoán trên 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng), Apple không thể chỉ dựa vào sự mới lạ của một chiếc iPhone màn hình gập để thúc đẩy doanh số. Nhưng theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, Apple sẽ tập trung vào 4 điểm nhấn chính: Độ bền, hiệu năng, màn hình không nếp gấp và một màn hình lớn hơn iPad.

1. Hiệu ứng iPad

Điện thoại màn hình gập có thể không phải là ý tưởng mới nhưng sẽ là một sản phẩm độc đáo khi chạy hệ điều hành iOS. Hiện tại, tất cả những chiếc điện thoại màn hình gập tốt nhất đều chạy trên hệ điều hành Android. Rất nhiều người dùng iPhone sẽ từ chối chuyển đổi hệ điều hành, bất kể chúng có thiết kế như thế nào.

Một chiếc iPhone màn hình gập sẽ đáp ứng nhu cầu của những người đó.

Tập ​​trung vào iPad có lẽ là cách đơn giản nhất để giải thích những gì iPhone Fold mang lại: một chiếc iPhone mang tới màn hình lớn hơn, kích thước tương đương iPad. Màn hình gập bên trong iPhone Ultra được đồn đoán có kích thước 7,8 inch, gần bằng kích thước 8,3 inch của iPad mini 7.

Tuy nhiên, iPhone Fold dự kiến ​​có thiết kế khá độc đáo với kích thước ngắn hơn và rộng hơn so với các iPhone khác. Điều này có nghĩa là màn hình gập có thể nhỏ hơn iPad về kích thước tổng thể. "Nhà Táo" hoàn toàn có thể tận dụng nhận diện thương hiệu đó để bán điện thoại màn hình gập.

2. Độ bền và hiệu năng là thế mạnh của Apple

Độ bền của điện thoại màn hình gập đã được cải thiện đáng kể so với thời kỳ đầu khi Samsung phải hoãn ra mắt Galaxy Fold vào phút chót. Đó là một sự cố gây xấu hổ cho Samsung. Thậm chí, sự cố này còn gieo vào đầu khách hàng suy nghĩ rằng điện thoại màn hình gập yếu và dễ vỡ.

Do đó, không ít người tỏ ra lo ngại về những hư hỏng có thể vô tình xảy ra với chiếc điện thoại trị giá 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng).

Đáng chú ý, iPhone Fold là chiếc iPhone mỏng nhất từng được sản xuất, có thể mỏng hơn iPhone Air hơn 1 milimet. Với việc iPhone Air có độ bền cực cao và không dễ bẻ cong, Apple có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự với iPhone Fold.

Về hiệu năng, Apple chỉ cần dựa vào uy tín đã xây dựng được qua nhiều thế hệ thiết bị trước đó. Cho dù bạn đang xem xét iPhone, iPad hay Mac, chip của Apple đều nằm trong số những lựa chọn tốt nhất. Chúng được đánh giá cao cả về sức mạnh xử lý thô và hiệu quả năng lượng, ngay cả khi hiệu năng đồ họa thường kém hơn so với các chip Snapdragon cao cấp.

Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu Apple đã chuẩn bị một con chip A20 "siêu mạnh" dành cho thiết bị màn hình kép — một con chip có thể vượt trội hơn so với chip A20 Pro sắp có trên iPhone 18 Pro.

Mức giá 2.000 USD có xứng đáng?

Câu hỏi thực sự là liệu cách tiếp cận của Apple với iPhone Fold có thuyết phục được mọi người bỏ ra 2.000 USD hay không. Đó là một khoản tiền lớn, ngay cả khi kết hợp iPhone và iPad thành một thiết bị duy nhất. Mức giá này quá cao đối với nhiều người, ngay cả khi họ trả góp.

Kính Apple Vision Pro là một ví dụ khi số lượng lớn các thiết bị đã bị trả lại ngay trước khi thời hạn trả hàng kết thúc. Chiếc tai nghe này thực sự quá đắt đối với người bình thường và iPhone Fold có thể gặp phải một số vấn đề tương tự.

Tuy nhiên, "Táo Khuyết" vẫn còn cơ hội vì Samsung đã chứng minh được rằng có thị trường cho điện thoại màn hình gập giá 2.000 USD nhờ chiếc Galaxy Z Fold 7 xuất sắc.