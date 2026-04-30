3 yếu tố có thể giúp Galaxy Z Fold 8 "đánh bại" iPhone Ultra và Moto Razr Fold

Sau nhiều năm cung cấp những chiếc điện thoại màn hình gập kiểu sách, Samsung cuối cùng cũng sắp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Apple dự kiến ​​ra mắt iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9 và Motorola sắp trình làng Razr Fold.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 8.

Đây sẽ là áp lực lớn đối với Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Wide sắp trình làng. "Ông trùm" công nghệ Hàn Quốc sẽ cần cải tiến chiếc Galaxy Z Fold 7 và phải thách thức hai "gã khổng lồ" trên thị trường điện thoại thông minh.

Đây cũng là thời điểm tốt nhất để Samsung chứng tỏ vị thế là người dẫn đầu thị trường điện thoại màn hình gập thực thụ.

Dưới đây là ba điều công ty nên tập trung vào Galaxy Z Fold 8 nếu muốn các thiết bị của mình trở thành những sản phẩm "bán chạy" nhất như mong muốn.

1. Những cải tiến về thiết kế

Có tin đồn cho hay, Samsung sẽ trang bị camera selfie phía trước nhỏ hơn trên cả Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Wide. Thay đổi này có thể tạo ra sự khác biệt rất đáng kể.

Các điện thoại màn hình gập khác có phần Dynamic Island hoặc lỗ khoét gây mất tập trung nhưng trên cặp Galaxy Z Fold 8 mới, người dùng sẽ có thêm không gian màn hình để thưởng thức nội dung theo cách tốt nhất.

Ngoài ra, nếp gấp trên sản phẩm của Samsung cũng được hạn chế tối đa. Nhiều năm qua, nếp gấp trên smartphone màn hình gập là một trong những điều gây khó chịu nhất. Nếu khắc phục được điều này, Galaxy Z Fold 8 sẽ đủ để khác biệt với Galaxy Z Fold 7 và nhiều "đối thủ".

2. Sự trở lại của bút S Pen

Một trong những thay đổi bị chê nhiều nhất trên Galaxy Z Fold 7 là việc loại bỏ hỗ trợ bút S Pen. Các tin đồn về Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Wide cho thấy phụ kiện này có thể quay trở lại. Đây sẽ là một trong những bước đi thông minh nhất của Samsung.

Ảnh concept iPhone Ultra (iPhone Fold).

Thực tế, bút S Pen có không ít người hâm mộ cuồng nhiệt vì chúng rất hữu ích trên các điện thoại màn hình lớn, bao gồm điện thoại màn hình gập kiểu sách. Hiện tại, Motorola Razr Fold cũng hỗ trợ bút Moto Pen Ultra, được quảng cáo như một công cụ nghệ thuật và năng suất.

Việc bổ sung hỗ trợ bút S Pen cũng sẽ giúp Samsung có lợi thế hơn Apple. iPhone Ultra dự kiến ​​không hỗ trợ bất kỳ loại bút cảm ứng nào, ít nhất là trong thế hệ đầu tiên.

3. Giá bán cạnh tranh

Theo các tin đồn, Motorola sẽ thách thức Samsung với mức giá khởi điểm 1.899 USD (khoảng 50 triệu đồng) cho Razr Fold. Apple cũng được đồn đoán sẽ có mức giá khởi điểm tương đương với Samsung Z Fold 7 và cung cấp iPhone Ultra với giá 1.999 USD (khoảng 52 triệu đồng).

Trước tình trạng thiếu hụt bộ nhớ trầm trọng, việc giữ nguyên giá năm ngoái cho Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Wide cũng có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, nếu Samsung muốn đưa điện thoại màn hình gập kiểu sách trở thành xu hướng chính, hãng sẽ phải giữ nguyên giá và phải đưa ra những ưu đãi và giảm giá hấp dẫn khi đặt hàng trước.

Ngoài ra, Samsung vẫn cần cải thiện nhiều thứ khác như: khả năng quản lý nhiệt, thời lượng pin, sạc nhanh và thông số kỹ thuật camera.

Điện thoại màn hình gập khó có thể định hình lại hoạt động kinh doanh của các công ty sản xuất điện thoại thông minh vì chúng được bán ra với số lượng ít hơn nhiều so với điện thoại màn hình phẳng cao cấp. Tuy nhiên, chúng có thể định hình lại nhận thức về khả năng đổi mới của các công ty công nghệ.

Nếu Samsung muốn giữ vững danh tiếng về sự đổi mới, bây giờ là thời điểm tốt nhất để hành động. Nếu không, Apple và Motorola có thể cướp mất ngôi vương của hãng.