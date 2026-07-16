Galaxy S27 Ultra sẽ "đánh bại" iPhone 18 Pro nhờ điều này

Một khảo sát mới cho thấy, Samsung vẫn giữ được lợi thế đáng kể về mức độ tin tưởng của người dùng dù thị trường smartphone cao cấp đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ nhiều thương hiệu khác.

Galaxy S27 Ultra vẫn là lựa chọn được nhiều người tin tưởng

Thị trường smartphone cao cấp đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt khi Apple chuẩn bị giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào cuối năm. Trong khi đó, Samsung sẽ ra mắt Galaxy S27 Ultra vào đầu năm sau.

Dù cả hai sản phẩm đều chưa xuất hiện chính thức, một cuộc khảo sát mới cho thấy Samsung vẫn đang chiếm ưu thế ở một khía cạnh quan trọng: niềm tin của người dùng khi lựa chọn smartphone.

Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Theo kết quả khảo sát, gần 38% người tham gia cho biết sẽ ưu tiên giới thiệu smartphone Galaxy cho bạn bè hoặc người thân nếu được hỏi nên mua điện thoại nào hiện nay.

Đối với nhiều người dùng, dòng Galaxy vẫn được xem là đại diện cho phân khúc Android cao cấp nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng, hệ sinh thái và thời gian hỗ trợ phần mềm. Đây là những yếu tố giúp Samsung tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm smartphone cao cấp, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ các thương hiệu khác.

Tuy nhiên, khảo sát cũng phản ánh thực tế rằng việc đưa ra lời khuyên mua smartphone hiện nay không còn đơn giản như trước. Khoảng cách giữa các hãng đã thu hẹp đáng kể, khiến người dùng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Smartphone Trung Quốc ngày càng được đánh giá cao

Đứng ở vị trí thứ hai trong khảo sát là nhóm các thương hiệu không thuộc Apple, Samsung hay Google.

Khoảng 28% người tham gia cho biết họ sẽ giới thiệu các mẫu smartphone đến từ những nhà sản xuất như Oppo, Xiaomi, Vivo hoặc Honor.

Đây là kết quả đáng chú ý bởi các thương hiệu này đã vượt qua cả iPhone về tỷ lệ được khuyến nghị.

Trong vài năm gần đây, nhiều hãng smartphone Trung Quốc liên tục đầu tư mạnh vào công nghệ pin dung lượng lớn, sạc siêu nhanh, camera cao cấp, màn hình chất lượng cao và các thiết kế màn hình gập mới. Những nâng cấp này giúp sản phẩm của họ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người dùng yêu thích phần cứng.

Ảnh minh họa.

Ở phân khúc cao cấp, nhiều mẫu flagship của các thương hiệu Trung Quốc hiện sở hữu viên pin lên tới 7.000–10.000 mAh, công nghệ pin silicon-carbon, sạc công suất cao cùng hệ thống camera hợp tác với các thương hiệu nhiếp ảnh nổi tiếng.

Nhờ đó, khoảng cách giữa các hãng Android ngày càng thu hẹp, khiến Samsung không còn là lựa chọn duy nhất khi người dùng muốn tìm kiếm một smartphone cao cấp.

iPhone vẫn giữ sức hút, điện thoại Pixel khá lép vế

Theo khảo sát, khoảng 24% người tham gia cho biết họ sẽ khuyến nghị mua iPhone thay vì các smartphone Android khác.

Dù xếp sau Samsung và nhóm các thương hiệu Trung Quốc, iPhone vẫn được đánh giá cao nhờ hệ điều hành ổn định, giao diện dễ sử dụng và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của đa số người dùng. Ngay cả các mẫu iPhone không thuộc dòng Pro cũng đủ mạnh để phục vụ các tác vụ hàng ngày trong nhiều năm.

Ở chiều ngược lại, điện thoại Google Pixel nhận được tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong khảo sát.

Chỉ khoảng 10,5% người tham gia cho biết sẽ giới thiệu Pixel nếu có người hỏi mua smartphone mới. Mặc dù Pixel được đánh giá cao về trải nghiệm Android thuần, khả năng xử lý ảnh bằng AI và tốc độ cập nhật phần mềm, sức ảnh hưởng của dòng máy này trên thị trường toàn cầu vẫn còn khá hạn chế so với Apple và Samsung.

Kết quả khảo sát cũng phản ánh sự khác biệt giữa cộng đồng yêu công nghệ và thị trường đại chúng. Trong nhiều diễn đàn công nghệ, Apple thường là chủ đề của nhiều tranh luận trong khi Samsung nhận được nhiều đánh giá tích cực hơn. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia như Mỹ, iPhone vẫn duy trì doanh số rất cao nhờ hệ sinh thái và tệp người dùng trung thành.