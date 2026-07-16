iPhone 18 Pro Max cuối cùng cũng có được thứ người dùng mong đợi từ lâu

Một trong những điểm bị người dùng iPhone phàn nàn nhiều nhất trong nhiều năm qua chính là thời lượng pin. Vì vậy, thông tin Apple chuẩn bị trang bị viên pin lớn nhất từ trước đến nay cho iPhone 18 Pro Max chắc chắn sẽ khiến không ít người hào hứng.

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ nặng hơn iPhone 17 Pro Max khoảng 7g. Ảnh: AppleInsider

Tuy nhiên, đi kèm với bước tiến này là một sự đánh đổi không hề nhỏ: thiết bị được cho là sẽ dày hơn, nặng hơn và có thể trở thành chiếc iPhone nặng nhất trong lịch sử.

Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, iPhone 18 Pro Max sẽ sở hữu viên pin khoảng 5.500 mAh, vượt xa các thế hệ trước.

Song để có không gian chứa viên pin này, Apple buộc phải tăng kích thước thân máy, khiến trọng lượng lên tới khoảng 240g và độ dày đạt 9mm.

Nếu những thông tin này chính xác, người dùng sẽ phải chấp nhận một thiết bị cồng kềnh hơn để đổi lấy khả năng đáp ứng những tính năng AI thế hệ mới.

Viên pin lớn khiến iPhone 18 Pro Max nặng nhất lịch sử Apple

Theo leaker nổi tiếng Ice Universe trên mạng xã hội Weibo, iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị viên pin dung lượng khoảng 5.500 mAh.

Nguồn tin này cho biết chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple sẽ sở hữu "viên pin 5.500 mAh, nhưng cái giá phải trả là thân máy nặng tới 240 gram và khung máy dày khoảng 9mm".

Đây được xem là bước nâng cấp đáng kể nếu so với iPhone 17 Pro Max hiện nay. Các báo cáo từ hồ sơ đăng ký sản phẩm tại cơ quan quản lý cũng cho thấy phiên bản bán tại Mỹ có thể đạt dung lượng pin khoảng 5.567 mAh, trong khi phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc chỉ khoảng 5.391 mAh.

Sự khác biệt này xuất phát từ việc phiên bản Trung Quốc vẫn cần khe cắm SIM vật lý, chiếm một phần không gian bên trong máy.

Trong khi đó, phiên bản Mỹ đã chuyển hoàn toàn sang eSIM nên có thêm diện tích để bố trí pin lớn hơn.

Nếu những con số trên được xác nhận, đây sẽ là chiếc iPhone có dung lượng pin cao nhất mà Apple từng sản xuất.

Việc tăng mạnh dung lượng pin kéo theo hệ quả tất yếu là trọng lượng máy cũng tăng lên.

Theo thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max sẽ nặng khoảng 240g. Đây là mức cao nhất trong lịch sử dòng iPhone.

Để so sánh, iPhone 17 Pro Max hiện tại có trọng lượng khoảng 233g. Như vậy, thế hệ mới sẽ tăng thêm khoảng 7g.

Con số này nghe có vẻ không quá lớn, nhưng trên thực tế người dùng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khác biệt khi cầm máy trong thời gian dài.

Điều này từng xảy ra vào năm 2023 khi Apple chuyển từ khung thép không gỉ sang titan trên iPhone 15 Pro Max.

Trọng lượng máy giảm xuống còn khoảng 221g và rất nhiều người dùng ngay lập tức nhận thấy cảm giác cầm nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Hiện nay, iPhone 17 Pro Max đã chuyển sang khung nhôm nhằm giảm trọng lượng, nhưng việc bổ sung viên pin lớn khiến mọi nỗ lực tối ưu này gần như bị triệt tiêu.

Không chỉ nặng hơn, iPhone 18 Pro Max còn được cho là sẽ dày khoảng 9mm.

Con số này khiến thiết bị trở thành một trong những mẫu iPhone dày nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trên thực tế, iPhone Pro Max vốn đã là dòng máy có kích thước khá lớn. Nếu tiếp tục tăng thêm độ dày, cảm giác cầm nắm bằng một tay sẽ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt với những người có bàn tay nhỏ.

Đáng chú ý, phần lớn người dùng đều sử dụng thêm ốp lưng bảo vệ. Khi kết hợp với một chiếc ốp chống sốc, trọng lượng thực tế của iPhone 18 Pro Max hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 280 – 300g, tạo cảm giác khá nặng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Tuy nhiên, nếu iPhone 18 Pro Max thực sự lập kỷ lục về trọng lượng, danh hiệu này có thể chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn.

Nhiều nguồn tin cho biết Apple đang chuẩn bị ra mắt mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, được đồn đoán mang tên iPhone Ultra.

Do phải sử dụng màn hình gập cỡ lớn, hai viên pin, bản lề và nhiều linh kiện cơ khí phức tạp, iPhone Ultra nhiều khả năng sẽ còn nặng hơn cả iPhone 18 Pro Max.

Pin lớn hơn chưa chắc đồng nghĩa thời lượng sử dụng dài hơn

Điều khiến nhiều người có thể thất vọng là dung lượng pin tăng không đồng nghĩa với việc thời gian sử dụng sẽ tăng tương ứng.

Trong nhiều năm qua, Apple thường ưu tiên dùng phần năng lượng bổ sung để phục vụ các tính năng mới thay vì kéo dài đáng kể thời lượng pin.

Nói cách khác, nếu phần cứng tiêu thụ điện nhiều hơn thì viên pin lớn hơn chỉ giúp duy trì thời gian sử dụng tương đương các thế hệ trước.

Đây được cho là chiến lược mà Apple tiếp tục áp dụng trên iPhone 18 Pro Max.

Lý do chính khiến Apple cần viên pin lớn hơn nhiều khả năng đến từ các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới.

Apple đang đầu tư mạnh vào Apple Intelligence và đặc biệt là Siri AI, phiên bản trợ lý ảo được nâng cấp toàn diện với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hiểu ngữ cảnh và thực hiện nhiều tác vụ phức tạp hơn.

Những mô hình AI hoạt động ngay trên thiết bị đòi hỏi lượng điện năng đáng kể, nhất là khi phải xử lý liên tục các yêu cầu theo thời gian thực.

Điều đó đồng nghĩa viên pin lớn hơn có thể không mang lại thêm nhiều giờ sử dụng như người dùng kỳ vọng, mà chủ yếu để đảm bảo các tính năng AI hoạt động ổn định mà không làm giảm trải nghiệm.

Đây cũng là xu hướng chung của ngành smartphone khi AI ngày càng trở thành thành phần tiêu thụ năng lượng lớn nhất bên cạnh màn hình và bộ xử lý.

Apple chấp nhận hy sinh sự mỏng nhẹ để đổi lấy pin lớn hơn, khả năng xử lý AI mạnh hơn và những trải nghiệm phần mềm tiên tiến hơn.

Với xu hướng AI đang trở thành trọng tâm của toàn ngành công nghệ, iPhone 18 Pro Max có thể là minh chứng rõ ràng cho triết lý mới của Apple: thay vì chạy đua độ mỏng, hãng ưu tiên dung lượng pin và hiệu năng nhằm đáp ứng những tác vụ trí tuệ nhân tạo ngày càng phức tạp.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)