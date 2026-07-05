Thông tin rò rỉ về pin Galaxy S27 Ultra gây bất ngờ

Theo nguồn tin mới được chia sẻ trên Telegram bởi tài khoản @phonefuturist, Samsung vẫn đang cân nhắc rất kỹ việc chuyển sang sử dụng pin silicon-carbon cho thế hệ Galaxy S27 Ultra.

Dù vậy, hãng Hàn Quốc không hề từ bỏ mục tiêu nâng cấp thời lượng sử dụng pin, khi được cho là đang thử nghiệm các viên pin có dung lượng lớn hơn đáng kể so với hiện nay.

Pin Galaxy S27 Ultra vẫn có thể lần đầu vượt mốc 5.000 mAh. Ảnh: PBKreviews/ Wccftech

Không silicon-carbon, pin Galaxy S27 Ultra vẫn có thể lần đầu vượt mốc 5.000 mAh

Theo thông tin rò rỉ, lý do lớn nhất khiến Samsung chưa áp dụng pin silicon-carbon là vì chi phí sản xuất quá cao. Cụ thể, để trang bị loại pin này cho một triệu chiếc Galaxy S27 Ultra, hãng sẽ phải chi thêm khoảng 22–28 triệu USD.

Trong khi đó, nếu tiếp tục sử dụng pin lithium-ion truyền thống, chi phí chỉ dao động từ 12–15 triệu USD cho cùng số lượng thiết bị.

Điều đó đồng nghĩa việc chuyển đổi sang công nghệ mới có thể khiến Samsung phát sinh thêm hàng chục triệu USD chi phí sản xuất.

Khoản chênh lệch này trở nên đáng cân nhắc trong bối cảnh thị trường linh kiện điện tử đang chịu ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt DRAM.

Cuộc khủng hoảng bộ nhớ khiến giá linh kiện tăng cao và buộc các nhà sản xuất smartphone phải kiểm soát chặt chẽ mọi khoản chi để duy trì lợi nhuận cũng như sức cạnh tranh.

Chính vì vậy, Samsung được cho là sẽ tránh mọi yếu tố làm đội giá thành sản phẩm nếu chưa thật sự cần thiết.

Dù chưa sẵn sàng chuyển sang pin silicon-carbon, Samsung được cho là vẫn đang nghiên cứu nâng dung lượng pin cho Galaxy S27 Ultra.

Một bài đăng trên mạng xã hội X tiết lộ hãng hiện thử nghiệm các viên pin có dung lượng trong khoảng từ 5.600 mAh đến 5.800 mAh.

Sau quá trình kiểm tra và đánh giá, nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ được trang bị viên pin có dung lượng tối thiểu 5.500 mAh.

Nếu thông tin này trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên Samsung vượt qua ngưỡng 5.000 mAh trên dòng Galaxy Ultra kể từ khi Galaxy S20 Ultra ra mắt.

Mặc dù mức dung lượng này vẫn thấp hơn nhiều smartphone cao cấp đến từ Trung Quốc, vốn đã sử dụng pin silicon-carbon từ 6.000 mAh đến hơn 7.000 mAh, nhưng dung lượng trên giấy tờ không phải là yếu tố quyết định tất cả.

Trên thực tế, hiệu quả quản lý năng lượng của hệ điều hành, vi xử lý và các thuật toán tối ưu hóa mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt về thời lượng sử dụng hàng ngày.

Thời lượng pin là điểm nhấn quan trọng của Galaxy S27 Ultra

Nguồn tin cũng cho rằng Samsung hoàn toàn có thể bù đắp khoảng cách về dung lượng pin thông qua khả năng tối ưu phần mềm.

Đây là chiến lược mà Apple đã theo đuổi nhiều năm qua. Dù iPhone thường sở hữu viên pin có dung lượng nhỏ hơn đáng kể so với nhiều smartphone Android, các phiên bản Pro Max vẫn luôn nằm trong nhóm thiết bị có thời lượng pin tốt nhất nhờ sự kết hợp giữa chip xử lý tiết kiệm điện và hệ điều hành được tối ưu hóa.

Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max đã thiết lập kỷ lục mới về thời lượng pin nhờ những cải tiến trong khả năng quản lý năng lượng, thay vì chỉ đơn thuần tăng dung lượng pin.

Nếu Galaxy S27 Ultra được Samsung tối ưu mạnh hơn trên nền tảng One UI, máy hoàn toàn có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ điện năng trong các tác vụ thông thường như lướt web, xem video hay chạy ứng dụng nền.

Điều này sẽ giúp thiết bị cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ mà không cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào viên pin dung lượng cực lớn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Galaxy S27 Pro được đồn đoán sẽ chỉ sở hữu viên pin 5.000 mAh, tương đương Galaxy S26 Ultra.

Điều đó đồng nghĩa Samsung cần tạo ra khoảng cách rõ ràng giữa phiên bản Pro và Ultra nhằm khuyến khích người dùng lựa chọn mẫu máy cao cấp hơn.

Việc tăng dung lượng pin lên 5.500 mAh có thể trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng giúp Galaxy S27 Ultra hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng.

Điều này càng trở nên cần thiết khi thị trường smartphone được dự báo sẽ chịu áp lực từ cuộc khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu.

Giá linh kiện tăng có thể khiến nhu cầu mua sắm thiết bị mới suy giảm, buộc Samsung phải bổ sung nhiều nâng cấp đủ sức thuyết phục để duy trì doanh số ở phân khúc cao cấp.

(Theo Wccftech, Macworld)