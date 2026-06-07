Galaxy S27 Pro lộ pin 5.000 mAh, camera xịn và chip mạnh như Ultra

Samsung dự kiến sẽ giới thiệu bốn mẫu điện thoại Galaxy S27 vào đầu năm sau, trong đó có một thành viên mới mang tên Galaxy S27 Pro. Mẫu điện thoại này sẽ nằm giữa S27 Plus và S27 Ultra về phân khúc.

Theo Gizmochina, thông tin mới nhất từ một nguồn rò rỉ tiết lộ mẫu Galaxy S27 Pro có thể được trang bị viên pin 5.000 mAh. Mặc dù con số này không quá bất ngờ, nhưng khi xem xét các thông số kỹ thuật khác, nó trở nên thú vị hơn. Galaxy S27 Pro được cho là sẽ sở hữu màn hình 6.47 inch, với một số thông tin rò rỉ làm tròn lên 6.5 inch. Điều này hứa hẹn mang đến một chiếc flagship nhỏ gọn nhưng với viên pin lớn, đảm bảo thời gian sử dụng ấn tượng.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ có viên pin lớn hơn, dao động từ 5.200 mAh đến 5.500 mAh. Tuy nhiên, thời lượng pin thực tế không chỉ phụ thuộc vào dung lượng mà còn vào kích thước màn hình, khả năng tối ưu phần mềm, chipset và cách kiểm soát nhiệt độ.

Với màn hình nhỏ hơn, Galaxy S27 Pro có thể tiêu thụ ít điện năng hơn trong nhiều tình huống sử dụng hàng ngày. Nếu Samsung tối ưu tốt hiệu năng và nhiệt độ, S27 Pro có thể mang lại thời lượng pin tương đương hoặc thậm chí vượt qua S27 Ultra trong một số tác vụ nhất định.

Đáng chú ý, Galaxy S27 Pro cũng sẽ sử dụng chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro giống như Galaxy S27 Ultra, giúp cả hai mẫu máy đều hưởng lợi từ những cải tiến về hiệu năng và tiết kiệm điện.

Hệ thống camera của Galaxy S27 Pro cũng có thể gây bất ngờ. Các rò rỉ cho biết Samsung có thể trang bị cho phiên bản Pro cảm biến chính và camera góc siêu rộng tương tự như bản Ultra, đồng thời bổ sung camera tele 50MP với zoom quang học 3.5x.

Trong khi đó, Galaxy S27 Ultra có thể loại bỏ ống kính tele 10MP zoom quang 3x và dựa vào việc crop từ camera chính 200MP để đạt mức zoom quang học lên đến 5x. Nếu đúng như vậy, camera tele chuyên dụng 3.5x trên S27 Pro có thể mang lại lợi thế thực tế hơn trong nhiều tình huống chụp ảnh hàng ngày.

Galaxy S27 Ultra.

Samsung có thể vẫn định vị Galaxy S27 Ultra là mẫu điện thoại cao cấp nhất về camera và tính năng trong dòng sản phẩm. Tuy nhiên, dựa trên những thông tin rò rỉ hiện tại, Galaxy S27 Pro có thể là lựa chọn cân bằng và thực dụng hơn cho phần lớn người dùng.

Mẫu điện thoại này được kỳ vọng có thiết kế gọn gàng, pin lớn, chip mạnh mẽ và hệ thống camera đủ cao cấp để đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày. Nếu Samsung định giá hợp lý, model “Pro” hoàn toàn có thể trở thành mẫu flagship đáng mua nhất trong dòng Galaxy S27.