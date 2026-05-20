Không phải Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro mới là siêu phẩm đáng chờ đợi

Dòng Galaxy S26 đã có khởi đầu rất tốt, vượt trội hơn Galaxy S25 với lượng hàng xuất xưởng cao hơn 15% trong 6 tuần đầu tiên có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, nhu cầu đã bắt đầu giảm, chứng tỏ thế hệ này không có được sức hút bền bỉ như iPhone 17. Dòng sản phẩm năm sau có thể sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Tin đồn mới nhất đã tiết lộ những thay đổi lớn cho Galaxy S27 Ultra và một chiếc Galaxy S27 Pro hoàn toàn mới.

Galaxy S27 Ultra

Galaxy S26 Ultra là mẫu Ultra thứ bảy liên tiếp được trang bị pin 5.000mAh. Theo nguồn tin từ người Hàn Quốc - Lanzuk, sự lặp lại này sẽ kết thúc vào năm tới.

Galaxy S26 Ultra.

Do đó, Samfan có thể kỳ vọng Galaxy S27 Ultra sẽ được tăng dung lượng pin đáng kể và giảm trọng lượng, vẫn giữ nguyên độ dày.

Nguồn tin này cũng nhắc lại sự thay đổi về bố cục camera, ám chỉ khả năng từ bỏ bố cục dọc mà Samsung vẫn giữ vững. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là một cuộc đại tu hoàn toàn vì Galaxy S27 Ultra có thể sẽ giữ nguyên thông số màn hình và thiết kế tổng thể.

Galaxy S27 Pro

Galaxy S27 Pro được thiết kế để lấp đầy khoảng trống cho một chiếc điện thoại cao cấp, nhỏ gọn, nằm ngay dưới Galaxy S27 Ultra. Sản phẩm được kỳ vọng có màn hình 6,4 inch, khung máy mỏng hơn Ultra, pin dung lượng tốt và phần cứng camera mạnh mẽ.

Samsung có thể sẽ giảm bớt về camera và thông số kỹ thuật ban đầu do hạn chế về chi phí. Hiện tại, chiếc điện thoại vẫn đang trong quá trình định hình.

Nhờ công nghệ silicon-carbon (Si-C) - đã được các công ty Trung Quốc áp dụng, giới hạn dung lượng pin trước đây đã là chuyện quá khứ.

Các công ty lớn như Samsung và Apple đã do dự trong việc sử dụng công nghệ này. Vì vậy, trong khi các hãng như Huawei đang thử nghiệm điện thoại với pin 10.000mAh, điện thoại bán tại Mỹ vẫn chỉ có dung lượng pin khoảng 5.000mAh.

Ngay cả khi Samsung Galaxy S27 Ultra không chuyển sang sử dụng pin silicon-carbon, người dùng vốn đã “khát” thời lượng pin dài hơn vẫn sẽ chào đón bất kỳ nâng cấp nào về dung lượng pin.

Ảnh concept Galaxy S27 Ultra.

Về cách Samsung có thể tăng dung lượng pin mà không khiến máy nặng hoặc dày hơn, nguyên nhân có thể liên quan tới hệ thống camera ba ống kính mới, hãng có thể loại bỏ camera tele 3x quen thuộc.

Galaxy S26 Ultra là một "quái vật" thực sự với màn hình 6,9 inch. Mặc dù chiếc flagship này có thiết kế tuyệt vời nhưng những chiếc điện thoại cỡ lớn sẽ nhanh chóng bị chê nếu quá nặng.

Với thói quen sử dụng màn hình ngày càng nhiều, một chiếc điện thoại cao cấp 6,4 inch với thông số kỹ thuật tương đương Galaxy S26 Ultra với mức giá thấp hơn có thể là sự bổ sung hoàn hảo. Đó chính là lý do Galaxy S27 Pro có thể đáng mua hơn cả Galaxy S27 Ultra.