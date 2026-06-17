Không phải Galaxy S27 Pro, đây mới là đối thủ thực sự của iPhone 18 Pro

Theo các nguồn tin, Apple đã tách riêng thời điểm ra mắt dòng iPhone 18 để dành chỗ cho iPhone 18 Pro Max nhưng điều đó là không đủ để đối phó với các "đối thủ". Oppo Find X10 Pro dự kiến ​​ra mắt cùng thời điểm với chiếc iPhone cao cấp này và tin đồn mới nhất cho thấy sản phẩm sẽ sở hữu cấu hình khủng khiếp.

Oppo Find X10 Pro sẽ có cấu hình thực sự ấn tượng

Oppo dự kiến ​​ra mắt toàn bộ dòng Find X10 vào tháng 9, bao gồm cả chiếc flagship Find X10 Pro. "Siêu phẩm" này sẽ sử dụng chip Dimensity 9600, dự kiến ​​được sản xuất trên tiến trình 2nm và mang lại hiệu năng tuyệt vời.

Oppo Find X9 Pro.

Ngoài ra, thiết bị có thể sở hữu camera chính 200MP với cảm biến kích cỡ 1/1.3 inch do Samsung sản xuất, camera tele 200MP và cảm biến đa phổ 3MP, cùng với một camera siêu rộng chưa được xác định. Find X10 Pro cũng được kỳ vọng sẽ có pin dung lượng ít nhất 8.000 mAh.

Danh sách thông số kỹ thuật cũng bao gồm màn hình OLED LTPO 6,78 inch, có thể sử dụng tấm nền “Tianma thế hệ mới”. Ngoài ra, máy còn có sạc không dây, cảm biến vân tay siêu âm và khả năng chống bụi và nước IP68/IP69.

Apple đang chịu áp lực

Thực tế, Oppo Find X10 Pro năm ngoái đã là một "đối thủ" đáng gờm của iPhone 17 Pro Max và Oppo đã sẵn sàng tiến xa hơn nữa với phiên bản kế nhiệm của mình. Apple khó có thể cung cấp bất kỳ nâng cấp pin hoặc thay đổi thiết kế đáng kể nào cho iPhone 18 Pro.

Trong khi đó, Dimensity 9600 sẽ mang lại hiệu năng có thể cạnh tranh ngay cả với dòng A của Apple. Các chip xử lý mạnh mẽ hơn có thể nâng cao hiệu năng của Find X10 Pro. Thiết bị này cũng sẽ gia nhập danh sách các điện thoại có camera kép 200MP trong khi iPhone 18 Pro dự kiến ​​chỉ có camera khẩu độ thay đổi.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Mọi thứ đều cho thấy Oppo đang chuẩn bị ra mắt một phiên bản kế nhiệm xứng đáng cho Find X9 Pro - “chiếc flagship táo bạo nhất năm 2025”. Đây vốn dĩ đã là một trong những chiếc điện thoại thông minh Android tốt nhất, sở hữu thời lượng pin vượt trội, thiết kế chắc chắn, camera và màn hình tuyệt vời.

Ảnh hưởng hạn chế đến các nhà lãnh đạo thị trường toàn cầu

Apple khó có thể phản ứng mạnh mẽ trước những cải tiến của Oppo, ít nhất là trong tương lai gần. Điện thoại của công ty này không được bán tại Mỹ và có phạm vi phát hành toàn cầu hạn chế. Do đó, chúng không thể thực sự cạnh tranh với bất kỳ chiếc iPhone nào.

Tuy nhiên, so với Apple, dòng Galaxy S26 có thể đối mặt với áp lực cạnh tranh rõ rệt hơn từ Oppo. Khi các hãng smartphone Trung Quốc liên tục nâng cấp công nghệ pin, camera và hiệu năng với mức giá hấp dẫn, phân khúc Android cao cấp ngày càng trở nên khốc liệt hơn.