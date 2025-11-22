Tại sao màn hình Galaxy S26 lại thua kém điện thoại Trung Quốc?

Dù phải đến tháng 1/2026 mới chính thức trình làng, nhưng sức nóng của dòng Samsung Galaxy S26 đã bắt đầu lan tỏa. Tuy nhiên, tin đồn mới nhất từ "thánh rò rỉ" uy tín Ice Universe lại mang đến một gáo nước lạnh cho những ai đang kỳ vọng vào một cuộc cách mạng về hiển thị.

Theo nguồn tin này, độ sáng tối đa của toàn bộ dòng Galaxy S26 sẽ giữ nguyên ở mức 2.600 nit - con số giống hệt dòng Galaxy S25 hiện tại.

Galaxy S26 có độ sáng tối đa 2.600 nit, tương tự dòng Galaxy S25.

Đây được xem là một quyết định bảo thủ đáng ngạc nhiên của ông lớn Hàn Quốc. Trong bối cảnh các đối thủ Trung Quốc như Xiaomi, OPPO hay OnePlus đang chạy đua vũ trang với những tấm nền màn hình đạt độ sáng khủng khiếp (lên tới 4.500 - 5.000 nit), việc Samsung "đứng yên" có thể khiến dòng flagship năm 2026 trở nên lép vế về mặt thông số kỹ thuật.

Tuy nhiên, một điểm an ủi là Samsung "gần như chắc chắn" sẽ sử dụng vật liệu tấm nền M14 thế hệ mới. Dù vậy, các công nghệ bảo vệ mắt và hiển thị cao cấp như màu 10-bit hay PWM tần số cao vẫn còn là ẩn số.

Để xoa dịu sự thất vọng về màn hình, Samsung dường như sẽ tập trung sửa chữa điểm yếu cố hữu là tốc độ sạc.

- Galaxy S26 Ultra: Dự kiến sẽ phá vỡ giới hạn 45W đã tồn tại nhiều năm để nâng lên mức 60W (sạc có dây). Sạc không dây cũng được tăng tốc đáng kể lên 25W (so với 15W của bản tiền nhiệm).

- Galaxy S26 và S26+: Tốc độ sạc không dây được nâng nhẹ từ 15W lên 20W.

Tốc độ sạc trên dòng S26 được nâng cấp sau nhiều năm.

Dù mức 60W chưa thể so sánh với các công nghệ sạc "thần tốc" 100W-120W trên thị trường, nhưng đây vẫn là bản nâng cấp đáng giá nhất về pin sạc của Samsung trong nửa thập kỷ qua. Liệu sự đánh đổi này có giúp Galaxy S26 giữ vững ngôi vương Android trong năm 2026? Câu trả lời sẽ có vào tháng 1 tới.