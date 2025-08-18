Rò rỉ Galaxy S26 Pro cho thấy màn hình và pin lớn hơn

Mặc dù còn nhiều tháng nữa mới đến ngày ra mắt, nhưng những thông tin rò rỉ về dòng sản phẩm flagship tiếp theo của Samsung, Galaxy S26 Pro, đã bắt đầu xuất hiện. Dự kiến, chiếc điện thoại này sẽ được giới thiệu vào đầu năm 2026 cùng với các phiên bản S26 Ultra và S26 Edge.

Ảnh minh họa

Theo nguồn tin từ Digital Chat Station trên Weibo, Galaxy S26 Pro sẽ sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,27 inch, lớn hơn một chút so với màn hình 6,2 inch của Galaxy S25. Sự khác biệt này có thể đến từ viền mỏng hơn thay vì khung máy rộng hơn, nhưng người dùng vẫn có thể kỳ vọng vào những nâng cấp về độ sáng và độ chính xác màu sắc, tương tự như màn hình của S26 Ultra.

Về thời lượng pin, Galaxy S26 Pro được trang bị viên pin 4.175 mAh, có khả năng sẽ được bán ra với dung lượng 4.300 mAh, cao hơn 300 mAh so với mẫu năm ngoái. Mặc dù đây là một nâng cấp đáng hoan nghênh, nhưng vẫn chưa đủ để cạnh tranh với các đối thủ như OnePlus 13T, với pin silicon-carbon 6.260 mAh.

Thông tin về công suất sạc cho S26 Pro vẫn chưa rõ ràng, nhưng việc S26 Ultra có thể nâng công suất sạc từ 45W lên 60W cho thấy mẫu máy tiêu chuẩn cũng có thể được cải thiện từ mức 25W, đặc biệt khi Galaxy A56 của Samsung đã hỗ trợ công suất sạc 45W.

Các thông số kỹ thuật khác rò rỉ bao gồm chip Snapdragon 8 Elite Gen 2 hoặc chip Exynos 2600 2nm do Samsung tự phát triển, cùng với RAM cơ bản 12GB. Ngoài ra, sạc không dây Qi2 và ăng-ten NFC cũng được cho là sẽ có mặt trên máy.

Với kích thước nhỏ gọn và những nâng cấp đáng kể, Galaxy S26 Pro có vẻ sẽ tiếp tục theo công thức của người tiền nhiệm, hướng đến mục tiêu trở thành "flagship nhỏ gọn" của dòng sản phẩm này, thay vì một "quái vật" về thông số kỹ thuật. Thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố khi Samsung chuẩn bị cho sự kiện ra mắt vào tháng 1 tới.